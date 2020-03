Coronavirus: en Italie, plus de 15 mille infections, 1258 récupérées. Trump: «reportons les JO» VIDEO | Estero

L’alarme ne part pas coronavirus en Italie et dans le monde: nouveau décret pour le pays, les citoyens étant invités à rester chez eux sauf pour le travail ou les nécessités de base et les activités commerciales étant pour la plupart fermées. Ci-dessous toutes les nouvelles du jour.

18h05 Le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, a mis à jour les chiffres sur l’urgence du coronavirus en Italie: 1258 personnes ont été guéries en Italie après avoir contracté le coronavirus, 213 de plus qu’hier. Il y a 15 113 cas au total, plus 2 651 par rapport à hier

En détail: il y a actuellement 6 896 cas positifs en Lombardie, 1 758 en Émilie-Romagne, 1 297 en Vénétie, 554 en Piémont, 570 dans les Marches, 352 en Toscane, 243 en Ligurie, 174 en Campanie, 172 en Latium, 148 en Frioul-Vénétie Giulia, 98 dans les Pouilles, 102 dans la province autonome de Trente, 103 dans la province autonome de Bolzano, 111 en Sicile, 62 en Ombrie, 78 dans les Abruzzes, 39 en Sardaigne, 26 en Val d’Aoste, 32 en Calabre, 16 en Molise et 8 en Basilicate. 1258 personnes ont été guéries.

En revanche, 1 153 patients ont été hospitalisés en soins intensifs, 125 de plus qu’hier. Les données ont été fournies lors d’une conférence de presse. Sur les 12 839 patients dans l’ensemble, 6 650 sont ensuite hospitalisés pour des symptômes et 5 036 sont des personnes isolées à domicile. Il y a eu 188 victimes en une journée, et 98% ont plus de 68 ans, avec 2214 nouveaux cas.

Dans la région la plus touchée, la Lombardie, les résultats positifs sont 8725, 1445 de plus qu’hier, et le nombre total de décès 744, 127 seulement au cours des dernières 24 heures.

17h30 – Lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, Donald Trump, président des États-Unis d’Amérique, a suggéré de reporter d’un an les Jeux olympiques de Tokyo 2020: “Ils pourraient reporter les Jeux Olympiques d’un an. Peut-être que ce n’est pas possible, j’espère que ça n’arrivera pas …”.

14h05 Le maire de Milan Giuseppe Sala sur Facebook annonce de nouvelles mesures pour l’urgence du coronavirus: “Les nouvelles règles doivent être respectées avec une grande attention. J’ai signé une ordonnance qui affecte les frais de scolarité, le paiement des taxes, la fermeture des marchés municipaux extérieurs, l’ouverture de la zone b et de la zone C. Si autre chose est nécessaire, nous le ferons à partir d’aujourd’hui, lorsque je signerai un ordre de libération des parkings de surface pour les bandes jaunes et bleues ».

13h15 Crise en Iran pour le coronavirus: Pour la première fois depuis des décennies, le gouvernement iranien a demandé un prêt au Fonds monétaire international pour l’urgence Covid-19.

13.05 Le docteur Walter Ricciardi, membre de l’OMS et conseiller du gouvernement, a déclaré à Agorà: “Ce sera une longue guerre, si cela nous convient et si nous travaillons tous ensemble, nous devons arriver à l’été. Pour voir les résultats du nouveau décret, il faut au moins deux semaines. Cette semaine continuera d’augmenter, nous espérons qu’ils se stabiliseront la semaine prochaine. Mais vous verrez qu’ils vont augmenter dans d’autres pays. Le virus se transmet de personne à personne avec des gouttelettes, se dépose sur les objets et les mains. Le lavage des mains est donc l’outil le plus important pour prévenir cette infection. Le médicament contre la polyarthrite rhumatoïde essayé à Naples ouvre l’espoir, il provient d’une expérience chinoise. Cependant, ce médicament doit être testé sur de nombreuses personnes afin de pouvoir déterminer s’il est vraiment efficace. Combien de temps faut-il pour une expérience? Des semaines, sinon des mois. ”

12h45 Agacé d’être arrêté pour un contrôle, il tousse au visage d’un policier: c’est arrivé à Pontedera, en Toscane. L’homme a été signalé pour une attaque contre la santé publique, une insulte à un fonctionnaire et le non-respect d’une mesure d’autorité.

11h00 – Matthieu Salvini, leader du ligue, parle à Radio 24 de l’urgence du coronavirus, critique le décret du comte: “Les médecins demandent de fermer tout ce qui n’est pas stratégique. Le décret n’est pas complet. Les travailleurs sont en révolte, ils se demandent: «Sommes-nous des citoyens de seconde zone? Les bureaux de tabac ne sont pas stratégiques. Aujourd’hui, nous ferons d’autres propositions: plus de rigueur est nécessaire sur le décret. Si vous fermez, fermez tout, si vous faites les choses à mi-chemin de l’autocertification, des excuses, des exceptions, la communauté scientifique elle-même est perplexe. “

8.10 – Tom Hanks, Acteur américain et sa femme Rita Wilson testé positif pour le coronavirus. La même star de cinéma l’a annoncé via son profil Twitter: “Rita et moi sommes en Australie. Nous nous sentions fatigués, froids, avec des courbatures. Rita avait des frissons qui allaient et venaient. Même une légère fièvre. Nous avons subi test de coronavirus et il s’est avéré positif. Eh bien, maintenant … que faire? Il y a des protocoles à suivre. Nous serons gardés sous contrôle et isolés aussi longtemps que nécessaire. Nous vous tiendrons au courant “

8.00 – Donald atout, président de la États-Unis d’Amérique, il a parlé à la nation: a demandé 50 milliards d’aide au Congrès et a interdit les voyages de l’Europe aux États pendant 30 jours. Mesure visant à contenir la propagation du virus dans le pays et qui prendra effet à partir de minuit le vendredi 13 mars. La Grande-Bretagne est exclue.