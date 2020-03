Coronavirus, Equateur EN DIRECT AUJOURD’HUI, vendredi 27 mars: dernières nouvelles, minute par minute, cas confirmés, infectés et décès dans le pays | Hors-jeu Covid-19

Coronavirus dans Equateur LIVE avec des données et des incidents et minute par minute de la dernière dans le pays. Le nombre de personnes infectées au 27 mars est passé à 1 627 cas confirmés en Territoire équatorien. Son président, Lénine Moreno a annoncé le décès de 41 patients, en raison de Covid-19. Depor.com vous apporte tous les incidents qui se produisent dans le pays voisin, après le message donné par son président décrété État d’exception et couvre-feu dans tout le pays du nord. Suivez chaque données et nouvelles de l’Équateur.

Coronavirus en Equateur, vendredi 27 mars: minute par minute

Coronavirus, Équateur | Avec les nouveaux records confirmés dans l’après-midi, le pays du Nord est le deuxième d’Amérique du Sud avec le plus de décès (41) dus au coronavirus. Il n’est que derrière le Brésil (77).Coronavirus, Équateur | Cet après-midi, le Service national de gestion des risques et des urgences (SNGRE) a annoncé que le nombre de personnes infectées est passé de 1 595 à 1 627. En outre, le défunt a également augmenté de cinq: de six à onze. C’est ainsi que la crise dans le nord du pays s’est maintenue jusqu’à présent en raison de l’épidémie de COVID-19.Coronavirus, Équateur | Le président équatorien, Lenín Moreno, a indiqué que les rues des zones les plus touchées de la province côtière de Guayas seront fumigées, ce qui concentre la plupart des cas de coronavirus dans le nord du pays.Coronavirus, Équateur | Le pays du Nord est le troisième pays le plus touché d’Amérique du Sud avec 1 595 cas confirmés et 36 décès à ce jour. Il y a d’abord le Brésil avec 3 027 positifs et 77 décès. Ensuite, il est suivi du Chili avec 1 610 cas et 5 décès.Coronavirus, Équateur | Le nombre de cas confirmés de COVID-19 s’élève à 1 595. De plus, deux autres décès sont enregistrés et totalisent 36 décès. Il y a 2148 personnes soupçonnées. Il y a 81 personnes au pronostic réservé, 71 stables hospitalisées, 1404 en isolement à domicile.Coronavirus, Équateur | Étant donné l’urgence provoquée par l’épidémie de COVID-19 dans tout le territoire nordique qui affecte également les clubs, les joueurs de football devaient aider de leurs positions. Cependant, dans la matinée, l’Association équatorienne de football a annoncé qu’elle ne permettrait pas la réduction des salaires de ses membres.Coronavirus, Équateur | Cuenca s’est réveillé avec de bonnes nouvelles. Le premier cas d’un patient récupéré de COVID-19 à l’hôpital José Carrasco a été annoncé. Il s’agit d’un homme de 33 ans qui a été isolé à l’hôpital pendant quelques jours.Coronavirus, Équateur | En termes de technologie, deux Équatoriens ont créé un prototype de respirateur artificiel pour aider l’urgence Covid-19. Maintenant, ils demandent le soutien de l’entreprise privée pour pouvoir collaborer avec le gouvernement en ces temps d’urgence.Coronavirus, Équateur | La Croix-Rouge du pays distribue des kits alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité lors de l’urgence sanitaire de Covid-19.Coronavirus, Équateur | Selon les projections de la maladie de Covid-19, il devrait y en avoir environ 1 800 pour ce vendredi et 5 300 pour la fin du mois.Équateur, coronavirus | Vendredi 27 mars, le pays comptait 1403 personnes infectées par Covid-19 et 34 décédées.

Equateur avec coronavirus, 26 mars: minute par minute

Équateur, coronavirus | le groupe d’âge avec le plus de cas (855) est âgé de 20 à 49 ans.Équateur, coronavirus | de même, également dans les cas enregistrés, 54% des patients sont des hommes, tandis que 46% sont des femmes.Équateur, coronavirus | A la clôture du jeudi 26 mars, la radiographie des cas de Covid-19 dans le pays: Guayas (1021), Pichincha (121), Los Ríos (52), Manabí (38), Azuay (37), El Oro ( 20), Sucumbios (18), Cañar (15), Chimborazo (11), Bolívar (11), Loja (9), Saint-Domingue (8), M. Santiago (8), Imbabura (8), Santa Elena (7 ), Galapagos (4), Esmeraldas (4), Tungurahua (3), Carchi (3), Cotopaxi (2), Pastaza (2), Zamora (1).Équateur, coronavirus | La pandémie s’est propagée à 21 des 24 provinces de ce pays, les Guayas étant les plus touchées.Équateur, coronavirus | Les États-Unis effectuent des vols humanitaires pour retirer leurs citoyens de l’Équateur en raison d’un coronavirus.Équateur, coronavirus | Le Guayas est la province avec le plus grand nombre de cas confirmés, avec 1021 infections concentrées 72% des cas confirmés. Alors que Pichincha avec 121 est de 8,6% et Los Ríos avec 52 cas est de 3,7%.Équateur, coronavirus | le directeur de l’hôpital Lago Agrio, Marcelo Borja a confirmé la mort d’un bébé de 7 mois à cause d’un coronavirus.Équateur, coronavirus | le ministère de la Santé publique signale que sur un total de 5090 échantillons, il y a 1403 cas positifs, 1722 rejetésÉquateur, coronavirus | Le président équatorien, Lenín Moreno, a fait état jeudi de la fumigation des rues des zones les plus touchées de la province côtière de Guayas, qui concentre la plupart des cas de coronavirus en Equateur.Équateur, coronavirus | Guayas est la province avec le 1021 le plus infecté.Équateur, coronavirus | Selon Ecuador TV, face à la crise de pénurie due à la pandémie mondiale de coronavirus, beaucoup ont choisi de produire leurs propres savons.Équateur, coronavirus | On calcule que 1965 cas seraient sous observation pour savoir s’ils seraient porteurs du virus.Équateur, coronavirus | De même, 1 722 cas ont été rejetés et 3 cas récupérés.Équateur, coronavirus | 1403 cas confirmés et 34 personnes sont décédées à la date du rapport d’aujourd’hui.Équateur, coronavirus | selon le ministère de la Santé, la région la plus touchée par Covid-19 est la province de Guayas (dont la capitale est Guayaquil, la ville la plus peuplée du pays), où 77% des cas ont été enregistrés.Équateur, coronavirus | “C’est une somme de plusieurs facteurs, mais le principal est qu’en Équateur, nous n’avons pas suivi avec une rigueur stricte toutes les mesures qui doivent être prises pour faire face à une urgence de cette ampleur, et les gens n’ont pas prêté attention aux observations du gouvernement”, Esteban Ortiz, épidémiologiste équatorien à l’Université des Amériques, a déclaré à la BBC Mundo.Équateur, coronavirus | Le pays est devenu le deuxième pays avec le plus grand nombre d’infections et de décès dans la région d’Amérique latine, après le Brésil, avec 1 382 cas confirmés et 34 décès, depuis le début de l’épidémie de Covid-19 le 29 février.Équateur, coronavirus | Contrairement à mercredi, l’Équateur s’est réveillé avec 171 autres cas de Covid-19. Auparavant, nous avions déjà expliqué pourquoi vous avez plus de cas que d’autres voisins.Équateur, coronavirus | un total de 4 836 analyses ont été effectuées.Équateur, coronavirus | 58 des 1 382 personnes infectées sont en soins intensifs.Équateur, coronavirus | Les cas de Covid-19 augmentent: 1 382 infectés dans le pays et 34 décès, selon les derniers rapports. L’Équateur est le pays le plus touché d’Amérique latine.Équateur, coronavirus | Un autre fait, selon la BBC, est la connexion du pays avec l’Espagne. L’Équateur a sa principale communauté de migrants en Espagne.Équateur, coronavirus | Selon la BBC, l’Équateur a le plus grand nombre de cas infectés et tués en Amérique latine par Covid-19, c’est parce qu’il n’a pas strictement suivi toutes les mesures qui devraient être prises dans une situation d’urgence de cette ampleur. De même, au milieu de la situation, le ministre de la Santé a démissionné de son poste, pour être repris par un autre.Équateur, coronavirus | Lénine Moreno présente ce jeudi de nouvelles mesures économiques pour lutter contre la crise de Covid-19.Bonjour. Nous avons commencé la diffusion en direct de tout ce qui a à voir avec les progrès de la coronavirus dans Equateur: 1211 cas confirmés et 29 décès.

À quoi ressemblera le couvre-feu en Équateur pour le coronavirus?

Couvre-feu national pour 15 heures par jour. Fermeture des frontières (moins pour le commerce), suspension des vols. Restriction de véhicule et l’emprisonnement obligatoire. Suspension des cours et travail en face à face.

Le délai de grâce accordé par le FMI, à qui il a demandé de l’aide. Aide de certains 60 $ pendant deux mois pour 400 000 familles des vendeurs de rue et des agriculteurs, et des prêts 2 500 $ avec délai de grâce et faible intérêt.

Coronavirus en Equateur: Lenín Moreno qualifie de «terroristes» ceux qui ne se conforment pas aux mesures de Covid-19

«J’ai pris des dispositions pour que des amendes, des sanctions et des peines d’emprisonnement soient appliquées aux contrevenants. C’est un crime. C’est du terrorisme. Une ou plusieurs vies vont être perdues à cause de leur irresponsabilité “, a-t-il déclaré Châtain sur un réseau de radio et de télévision.

La majorité des délinquants (342) se trouvent dans la province côtière de Guayas (sud-ouest), la plus touchée par le coronavirus. Le suivre Manabí et Los Ríos avec respectivement 102 et 95 pénalités.

“Quel manque de conscience! Plus d’un millier de délinquants en état d’urgence », regrette le souverain.

Coronavirus en Equateur: quel est l’état d’exception?

Devant le pandémie, le gouvernement maintient un état d’urgence, une urgence sanitaire, la suspension du travail en classe et des cours, le confinement des personnes, la restriction des véhicules, la fermeture des frontières et l’interdiction de tous les vols.

Depuis la présence du Covid-19 en Équateur, avec 17,5 millions d’habitants, 1 211 cas, dont 28 morts, ont été enregistrés jusqu’à jeudi dans presque toutes les 24 provinces.

Le État d’exception, en droit constitutionnel, il s’agit d’un régime exceptionnel que le gouvernement d’un pays peut déclarer dans des situations particulières.

Coronavirus en Equateur: que faire si vous avez Covid-19?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’au moment, Chine, Italie, Iran et Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande qu’en cas de symptômes, les services de santé soient appelés sans frais 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Coronavirus en Equateur: comment se transmet le nouveau Covid-19?

Le nouveau Covid-19peut avoir été à l’origine transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que cette coronovirus peut être transmis de de personne à personne.

Coronavirus en Equateur: le virus responsable peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus Covid-19 Elle se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.

Coronavirus en Equateur: quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Coronavirus en Equateur, quels soins doit suivre un patient Covid-19?

Ne pas se soigner soi-même. Suivre les instructions du médecin. Maintenir le repos à la maison. Ne pas serrer la main, s’embrasser ou se faire un câlin. Se laver les mains fréquemment ou les désinfecter avec un gel à base d’alcool à 70%. moins huit verres d’eau plate Laver la vaisselle, les verres et les couverts à l’eau, au savon et au chlore.

Coronavirus en Equateur: les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter Covid-19?

Ne les les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, uniquement contre les infections bactériennes. Le Covid-19 Elle est causée par un virus, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement COVID-19. Ils ne doivent être utilisés que pour traiter une infection bactérienne en suivant les instructions d’un médecin.

