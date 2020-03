Coronavirus Equateur en direct direct aujourd’hui dimanche 29 mars dernières nouvelles minute par minute décès cas infections Quito | Test de coronavirus | État d’exception | Couvre-feu en Équateur hors-jeu

Coronavirus Equateur EN DIRECT avec tous les incidents. Aujourd’hui, Dimanche 29 mars, le territoire équatorien s’élève avec plus de 1 890 pour lui COVID-19 et avec 57 morts en remorque. Par vous dit tous les détails sur le nouveau message du président Lenín Moreno, qui dans le précédent a décrété “l’état d’exception” dans tout le pays du nord.

Equateur avec coronavirus, aujourd’hui minute par minute:

Coronavirus, Équateur | En plus des 1 890 cas confirmés, l’Équateur compte 2 835 cas suspects. En revanche, 23 des 24 provinces du territoire national enregistrent des infections et 72% des cas correspondent à des Guayas. Jusqu’à présent, 6 884 tests ont été effectués.Coronavirus, Équateur | Par le biais de la chaîne nationale, les autorités du ministère de la Santé publique (MSP) ont annoncé qu’aujourd’hui, le pays du Nord a ajouté 55 cas confirmés de coronavirus et qu’il y en a maintenant 1 890 au total. De plus, il y a 57 morts, neuf de plus qu’hier.Coronavirus, Équateur | L’actuelle Miss Equateur, Cristina Hidalgo, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle et ses parents étaient positifs pour le coronavirus.Coronavirus, Équateur | Début dimanche 29 mars également, le pays signale 1 835 cas confirmés de Covid-19.Coronavirus, Équateur | Début dimanche 29 mars, le pays fait état de 48 décès dus à Covid-19. L’Équateur enregistre trois décès pour chaque million d’habitants.Coronavirus, Équateur | À Saint-Domingue, un homme tirant en l’air à partir d’une moto a été arrêté par la police. Lors de l’évaluation médicale, ils ont réalisé qu’il figurait sur la liste des personnes soupçonnées d’avoir un coronavirus.L’individu a donc dû maintenir un isolement approprié, mais il a quitté sa maison pour réclamer un vélo volé, selon sa déclaration. déclaration.Bonjour lecteurs de Depor! Ici, nous commençons le meilleur diffusion en direct et directe de ce qui sera aujourd’hui dimanche 9 mars par rapport à l’avancée de la coronavirus dans Équateur

À quoi ressemblera le couvre-feu en Équateur pour le coronavirus?

Couvre-feu national pour 15 heures par jour. Fermeture des frontières (moins pour le commerce), suspension des vols. Restriction de véhicule et l’emprisonnement obligatoire. Suspension des cours et travail en face à face.

Le délai de grâce accordé par le FMI, à qui il a demandé de l’aide. Aide de certains 60 $ pendant deux mois pour 400 000 familles des vendeurs de rue et des agriculteurs, et des prêts 2 500 $ avec délai de grâce et faible intérêt.

Coronavirus en Equateur: Lenín Moreno qualifie de «terroristes» ceux qui ne se conforment pas aux mesures de Covid-19

«J’ai pris des dispositions pour que des amendes, des sanctions et des peines d’emprisonnement soient appliquées aux contrevenants. C’est un crime. C’est du terrorisme. Une ou plusieurs vies vont être perdues à cause de leur irresponsabilité “, a-t-il déclaré Châtain sur un réseau de radio et de télévision.

La majorité des délinquants (342) se trouvent dans la province côtière de Guayas (sud-ouest), la plus touchée par le coronavirus. Le suivre Manabí et Los Ríos avec respectivement 102 et 95 pénalités.

“Quel manque de conscience! Plus d’un millier de délinquants en état d’urgence », regrette le souverain.

Coronavirus en Equateur: quel est l’état d’exception?

Devant le pandémie, le gouvernement maintient un état d’urgence, une urgence sanitaire, la suspension du travail en classe et des cours, le confinement des personnes, la restriction des véhicules, la fermeture des frontières et l’interdiction de tous les vols.

Depuis la présence du Covid-19 en Équateur, avec 17,5 millions d’habitants, 1 211 cas, dont 28 morts, ont été enregistrés jusqu’à jeudi dans presque toutes les 24 provinces.

Le État d’exception, en droit constitutionnel, il s’agit d’un régime exceptionnel que le gouvernement d’un pays peut déclarer dans des situations particulières.

Coronavirus Equateur: que faire si vous avez Covid-19?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’au moment, Chine, Italie, Iran et Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande qu’en cas de symptômes, les services de santé soient appelés sans frais 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Coronavirus Equateur: comment se transmet le nouveau Covid-19?

Le nouveau Covid-19peut avoir été à l’origine transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que cette coronovirus peut être transmis de de personne à personne.

Coronavirus Equateur: le virus responsable peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus Covid-19 Elle se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.

Coronavirus Equateur: quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Coronavirus Equateur, quels soins un patient Covid-19 doit-il suivre?

Ne pas se soigner soi-même. Suivre les instructions du médecin. Maintenir le repos à la maison. Ne pas dire bonjour, embrasser ou embrasser. Se laver les mains fréquemment ou les désinfecter avec du gel à base d’alcool à 70%. Consommer des légumes et des fruits quotidiennement et, par conséquent, moins huit verres d’eau plate Laver la vaisselle, les verres et les couverts à l’eau, au savon et au chlore.

Coronavirus Equateur: les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter Covid-19?

Ne les les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, uniquement contre les infections bactériennes. Le Covid-19 Elle est causée par un virus, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement COVID-19. Ils ne doivent être utilisés que pour traiter une infection bactérienne en suivant les instructions d’un médecin.

