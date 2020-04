Coronavirus Equateur, résumé au mercredi 1er avril: dernières nouvelles, dernières nouvelles, cas confirmés de Covid-19, décès et minute par minute à Quito, Pichincha, Guayaquil, Guayas et dans d’autres villes hors-jeu

Coronavirus Equateur avec tous les incidents à la dernière minute. Ce mercredi 1er avril, le territoire équatorien s’est terminé avec 2 758 cas dus à Covid-19, ainsi que 98 morts en remorque. Par Il vous a donné tous les détails sur le nouveau message du président Lenín Moreno, qui dans le précédent a décrété “l’état d’exception” dans tout le nord du pays. Il y a plus d’inquiétude dans le nord du pays, où la ville de Guayaquil est la plus touchée par cette maladie.

Equateur avec coronavirus, mercredi 1er mars: minute par minute

Coronavirus Equateur | Le Ministère de l’agriculture et de l’élevage de l’Équateur continue de fumiger les rues de l’Équateur pour lutter contre le coronavirus. Cet après-midi, ils étaient à El Coca, dans la province d’Orellana. Coronavirus Equateur | Le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a indiqué que l’IESS a différé le paiement des contributions pour avril, mai et juin.Coronavirus Equateur | A la fin du mercredi 1er avril, le pays rapporte qu’il y a 2 758 Covid-19 confirmés et 98 décès. Coronavirus Equateur | La province de Guayas compte 1 941 cas, suivie de celle de Pichincha avec 248 cas, par Los Ríos (100), Azuay (94), Manabí (56), El Oro (52), Cañar (49) et Santa Elena (avec 30), tandis que les autres provinces enregistrent moins d’infections.Coronavirus Equateur | DERNIÈRE MINUTE: le nombre de décès par coronavirus en Équateur est passé à 98 dans l’après-midi de ce mercredi 1er avril 2020, alors que le pays enregistre déjà 2758 cas confirmés.Coronavirus Equateur | Si vous êtes un parent d’une personne tuée par Covid-19, vous n’avez pas besoin d’aller à l’état civil ou d’approcher les agences pour enregistrer les décès.Coronavirus Equateur | Mesures contre les dettes auprès des banques et des cartes de crédit afin de ne pas abaisser la cote de risque de chaque personne possédant une carte. L’Association des banques de l’Équateur disposera de liquidités pour le refinancement et les crédits.Coronavirus Equateur | L’association funéraire de Guayaquil a assuré qu’il n’y a que 20 établissements qui fonctionnent et qu’il y a des déficits de cercueils. Au total, il y a 120 salons funéraires dans la ville, mais la plupart des entreprises ont fermé leurs portes par peur des infections à Covid-19.Coronavirus Equateur | Guayas est la ville la plus infectée d’Équateur et 12 des 25 maires ont été infectés par Covid-19. Ils sont isolés et travaillent à domicile.Coronavirus Equateur | Pour la première fois, en moins de 20 heures, le nombre de cas infectés a augmenté dans 400 personnes dans le pays et la crise sanitaire s’aggrave en raison du débordement de cadavres et du manque d’ambulance.Coronavirus Equateur | DERNIÈRE MINUTE: le nombre de morts de Covid-19 s’élève à 93 et ​​le nombre de personnes infectées est d’environ 3000, plus précisément 2748 cas confirmés à ce jour.Coronavirus Equateur | Sur 100 tests Covid-19, 54 sont positifs. Il est à noter que ce rapport est basé sur des échantillons prélevés par le Ministère de la Santé et traités par l’Institut National de la Santé Publique et de la Recherche (Inspi) ou par des laboratoires agréés et sur ordre du Ministère.Coronavirus Equateur | La Confédération des nationalités autochtones de l’Équateur a demandé de coordonner, par le biais des comités des opérations d’urgence, des actions conjointes avec les communautés autochtones pour réduire la pandémie dans la ville de Guayaquil.Coronavirus Equateur | Les Équatoriens dénoncent la présence de cadavres dans les maisons et dans les rues car les autorités ne leur ont pas donné de réponse au milieu de la pandémie.Coronavirus Equateur | Le commandant de la Marine nationale, Darwin Jarrín, qui a assuré la coordination militaire et policière pour la province de Guayas le 30 mars, a déclaré à BBC News Mundo que jusqu’au jeudi 2 avril au plus tard, tous les défunts seront enterrés à Guayaquil.Coronavirus Equateur | L’effondrement du système funéraire à la suite de cette crise est d’une telle ampleur que le président de l’Équateur, Lenín Moreno, a dû former un groupe de travail conjoint afin d’enterrer tous les défunts.Coronavirus Equateur | Selon les dernières données officielles, la province de Guayas, où se trouve Guayaquil, a plus de victimes de Covid-19 que les nations latino-américaines entières: 1 615 infectées et 52 morts.

Equateur avec coronavirus, mardi 31 mars: minute par minute

Coronavirus Equateur | L’Amérique atteindra le pic des infections dans environ un ou deux mois, selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).Coronavirus Equateur | La résiliation d’un contrat de travail pour cause de force majeure ne s’applique que si l’entreprise a cessé ses activités, a expliqué l’ancien ministre du Travail Raúl Ledesma, selon le Code du travail de l’Équateur.Coronavirus Equateur | Plus de 100 médecins et étudiants en médecine de cinq universités travaillent à domicile sur la ligne 171.Coronavirus Equateur | La police nationale a confirmé que du 23 au 30 mars, le retrait de 308 corps a été enregistré à Guayaquil, ce lundi étant celui ayant le record le plus élevé avec 55 corps.Coronavirus Equateur | Dernière mise à jour: Le Comité des opérations d’urgence (COE) a signalé 2 302 personnes infectées et 79 décès au 31 mars à la suite de Covid-19.Coronavirus Equateur | Pendant ce temps, 54 personnes sont sorties de l’hôpital. Sur les 75 décès, 61 “probablement dus au coronavirus” pour manque de confirmation.Coronavirus Equateur | L’Équateur clôture le mois de mars avec des chiffres actualisés: le Comité des opérations d’urgence (COE) a signalé 2 240 personnes infectées et 75 décès.Coronavirus Equateur | Le président Lenín Moreno demande des volontaires pour contenir l’avancée du coronavirus qui a coûté la vie à 62 personnes, mais qui a débordé d’hôpitaux, de rues et autres.Coronavirus Equateur | Le commandant général de la police nationale, Patricio Carrillo, a assuré qu’ils travaillaient avec trois autres entités pour récupérer les cadavres dans les rues et les maisons. “Il y a une augmentation qui se produit en raison de la mort naturelle ou de la violence, et aussi en raison des coronavirus.”Coronavirus Equateur | Les autorités retardent le retrait de certains corps par manque de personnel médical et juridique, d’ambulances et de permis bureaucratiques dans une crise qui s’aggrave en Équateur.Coronavirus Equateur | Les cadavres des hôpitaux et des cliniques privées sont entassés. De même, un groupe de personnes a également signalé que le défunt avait été perdu.Coronavirus Equateur | Le pays traverse une crise sans précédent, où sont les villes qui le montrent à travers des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux.Coronavirus Equateur | La peur et la consternation sont venues à Guayaquil. Des dizaines de cadavres provoquent l’indignation du peuple équatorien, en raison de la négligence de son président.Coronavirus Equateur | Début mardi 31 mars, le pays compte 1 966 cas de Covid-19 et 62 décès. La situation dans le pays, en particulier à Guayaquil, commence à inquiéter tous les citoyens. Bonjour lecteurs! Ici, nous commençons la meilleure transmission de ce qui est le mardi 31 mars par rapport à l’avance de la coronavirus dans Équateur

À quoi ressemblera le couvre-feu en Équateur pour le coronavirus?

Couvre-feu national pour 15 heures par jour. Fermeture des frontières (moins pour le commerce), suspension des vols. Restriction de véhicule et l’emprisonnement obligatoire. Suspension des cours et travail en face à face.

Le délai de grâce accordé par le FMI, à qui il a demandé de l’aide. Aide de certains 60 $ pendant deux mois pour 400 000 familles des vendeurs de rue et des agriculteurs, et des prêts 2 500 $ avec délai de grâce et faible intérêt.

Coronavirus en Equateur: Lenín Moreno qualifie de «terroristes» ceux qui ne se conforment pas aux mesures de Covid-19

«J’ai pris des dispositions pour que des amendes, des sanctions et des peines d’emprisonnement soient appliquées aux contrevenants. C’est un crime. C’est du terrorisme. Une ou plusieurs vies vont être perdues à cause de leur irresponsabilité “, a-t-il déclaré Châtain sur un réseau de radio et de télévision.

La majorité des délinquants (342) se trouvent dans la province côtière de Guayas (sud-ouest), la plus touchée par le coronavirus. Le suivre Manabí et Los Ríos avec respectivement 102 et 95 pénalités.

“Quel manque de conscience! Plus d’un millier de délinquants en état d’urgence », regrette le souverain.

Coronavirus en Equateur: quel est l’état d’exception?

Devant le pandémie, le gouvernement maintient un état d’urgence, une urgence sanitaire, la suspension du travail en classe et des cours, le confinement des personnes, la restriction des véhicules, la fermeture des frontières et l’interdiction de tous les vols.

Depuis la présence du Covid-19 en Équateur, avec 17,5 millions d’habitants, 1 211 cas, dont 28 morts, ont été enregistrés jusqu’à jeudi dans presque toutes les 24 provinces.

Le État d’exception, en droit constitutionnel, il s’agit d’un régime exceptionnel que le gouvernement d’un pays peut déclarer dans des situations particulières.

Coronavirus Equateur: que faire si vous avez Covid-19?

Ce que les spécialistes recommandent, c’est d’éviter la panique. Jusqu’au moment, Chine, Italie, Iran et Espagne sont les pays les plus touchés par le coronovirus. La Organisation mondiale de la SANTE (OMS) recommande qu’en cas de symptômes, les services de santé soient appelés sans frais 800-0044-800. Vous pouvez également rechercher des informations sur le portail officiel du ministère de la Santé.

Coronavirus Equateur: comment se transmet le nouveau Covid-19?

Le nouveau Covid-19peut avoir été à l’origine transmis par contact direct entre les animaux et les humains. Cependant, de nouvelles informations ont confirmé que cette coronovirus peut être transmis de de personne à personne.

Coronavirus Equateur: le virus responsable peut-il être transmis par voie aérienne?

Les études menées à ce jour suggèrent que le virus Covid-19 Elle se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.

Coronavirus Equateur: quels sont les symptômes?

Parmi les symptômes les plus fréquents de coronovirus ils se rencontrent: fièvre, toux, éternuements, malaise, maux de têteet dans le Dans les cas plus graves, il y a des difficultés à respirer.

Coronavirus Equateur, quels soins un patient Covid-19 doit-il suivre?

Ne pas se soigner soi-même. Suivre les instructions du médecin. Maintenir le repos à la maison. Ne pas serrer la main, s’embrasser ou se serrer dans ses bras. Se laver les mains fréquemment ou les désinfecter avec du gel à base d’alcool à 70%. Consommer des légumes et des fruits quotidiennement et, par conséquent, moins huit verres d’eau plate Laver la vaisselle, les verres et les couverts à l’eau, au savon et au chlore.

Coronavirus Equateur: les antibiotiques sont-ils efficaces pour prévenir ou traiter Covid-19?

Ne les les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus, uniquement contre les infections bactériennes. Le Covid-19 Elle est causée par un virus, donc les antibiotiques ne fonctionnent pas. Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés comme moyen de prévention ou de traitement COVID-19. Ils ne doivent être utilisés que pour traiter une infection bactérienne en suivant les instructions d’un médecin.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ