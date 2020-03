Coronavirus Espagne: c’est ainsi que Carlos Bacca s’occupe de la convoitise 19 | Colombiens à l’étranger

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par le covid-19 en Europe et il y a Carlos Bacca, qui fait partie de Villarreal. De son domicile, l’attaquant colombien a raconté comment il vivait ses jours.

«Nous avons effectué un achat pendant un mois. La voix de la gravité de la situation était déjà entendue. Au club (Villarreal), ils nous disaient que ça devenait compliqué et nous avons essayé de créer ce marché pour manger à la maison. Il y a ma femme (Shayira Santiago), les deux enfants (Carlos Daniel, Karla Valentina et Abigail), deux autres personnes, qui vivent avec nous depuis longtemps, et moi. Ce que nous faisons, c’est nous réveiller et partager le petit déjeuner en famille. Le matin, nous nous entraînons tous sur le parking de la maison, dans l’espace que nous avons. Je fais les exercices que le club m’envoie, car ils nous envoient un travail individualisé pour perdre le moins de forme physique possible, même si nous savons que ce sera difficile, ce n’est pas la même chose de s’entraîner à la maison que sur le terrain. On bouge, puis on déjeune, on partage La Parole (La Bibilia) et je joue beaucoup avec les enfants », a expliqué l’attaquant lors d’un dialogue avec El Heraldo.

C’est pourquoi Carlos Bacca a pris des décisions qui semblent drastiques, mais qui sont en fait nécessaires pour éviter tout type de coronavirus et autres maladies.

“Je ne regarde même pas la porte de ma maison car la situation est compliquée. Personne ne vient à la maison. Les chiens sont sortis juste là, ils font leur besoin, ils sont recueillis et prêts. Il n’y a pas de commande de nourriture ni d’adresse. C’est que la situation est compliquée, un contact avec une personne infectée et sept personnes finissent infectées dans la maison. Les mesures sont extrêmes. Dieu merci, mon travail m’a permis de faire un marché d’un mois, mais il y a des gens qui cherchent leur gagne-pain au jour le jour. Moi qui en ai la possibilité, je prends toutes les précautions possibles. On se lave les mains plusieurs fois, chacun de mes enfants a un antibactérien, il y en a d’autres dans la cuisine, dans les salles de bain. Tout est possible pour essayer d’éviter cette situation. Seulement ici, dans la Communauté de Valence, où je vis, il y a plus de 2 000 cas (signalés) “, a-t-il expliqué.

Bien que Bacca ne soit pas le seul à avoir pris ces mesures, car le lieu où il vit montre également que cette situation est extrêmement prudente.

«Les rues sont seules. Aucune voiture ne passe devant la maison. Je suis dans un complexe résidentiel où il y a beaucoup de maisons. Il y a une route où passent généralement de nombreuses voitures, mais pour l’instant elles ne s’assoient pas. Les voisins ne sont même pas entendus “, a-t-il dit.

Bien que cela ne soit pas dû au coronavirus, Bacca a maintenu le contact avec plusieurs joueurs de football, car à distance ils cherchent à maintenir une relation autour de Dieu et de sa parole.

«Avec Cuadrado, je parle pendant la semaine, nous avons un groupe de prière avec le pasteur Juan Guillermo Ricaurte, qui fait parfois un appel vidéo et nous prions. Presque tous les jours, nous sommes en contact avec Juan, Miguel Borja, Chunga, Dávinson Sánchez, Lucumí, Daniel Torres, Wílmar Barrios et quelques amis de Cuadrado. Nous partageons The Word presque tous les jours via un groupe WhatsApp. Avec cela, nous nous renforçons “, a-t-il déclaré.

Pendant tout ce temps, Carlos n’a quitté sa maison qu’une seule fois, car il a dû subir les examens médicaux correspondants pour savoir s’il avait ou non le virus.

«La Ligue nous a obligé à passer le test. Vendredi, le club nous a appelés et a établi un calendrier pour chacun de nous. Ils ont passé les examens depuis le parking du club. Nous sommes arrivés séparément et chacun dans sa voiture. Les médecins étaient sur le parking et ils ont fait le test. Dieu merci, personne n’est infecté “, a-t-il dit.