Coronavirus Espagne LIVE LAST MINUTE: actualités, cas infectés, guéris, footballeurs en quarantaine à Madrid, Cataluyna, Valence et dans d’autres villes plus | COVID-19 | Santander League Espagne

Découvrez les dernières mises à jour concernant l’épidémie de coronavirus en Espagne. Le pays ibérique, avec l’Italie, est l’un des frappeurs les plus durs du “Vieux Continent”. LaLiga Santander Elle est paralysée, ainsi que des cas confirmés de footballeurs infectés en première division et d’un entraîneur mort (ne concernant pas la Liga), après la pandémie mondiale qui sévit sur la planète. Suivez tout ce qui touche au football et à la santé publique.

35% de ses effectifs

Valence a confirmé qu’une bonne partie de sa première équipe avait été testée positive pour le Coronavirus, invitant les autres clubs à prendre les mesures appropriées. Tebas, président de LaLiga, a assuré qu’il fournirait les tests gratuitement à tous les clubs pour exclure les cas.

Une vraie honte. Plus de cas sont ajoutés. Valence a rapporté une mise à jour sur les cas de coronavirus dans la première équipe ché. L’entité espagnole a indiqué qu’elle avait détecté plus de cas d’infection chez les joueurs et les entraîneurs, de sorte qu’elle pouvait devenir l’institution la plus infectée du football mondial.

VALENCIA CONFIRME PLUS DE CAS DU COVID-19

Au cours des dernières heures, coronavirus Malheureusement, il a fait sa première victime par rapport au football espagnol. Il s’agit de Francisco García, jeune entraîneur d’un modeste club de Malaga. Des journaux locaux tels que Marca, Mundo Deportivo et AS ont signalé sa mort.

LA NOTE SUR LA MORT DE GARCÍA CAUSEE PAR LE CORONAVIRUS

De plus, des membres de Valence, club de la première division d’Espagne, ont été diagnostiqués coronavirus. Parmi ceux qui ont contracté la maladie figurent des joueurs comme l’Argentin Ezequiel Garay et le défenseur central Eliaquim Hans Mangala.

Garay, un ancien joueur du Zenit de Saint-Pétersbourg, a rendu l’information publique et a envoyé un message à toute la population espagnole pour ne pas quitter leur domicile par précaution. Sa partenaire et son épouse, Tamara Gorro, ont également publié sur les réseaux sociaux. “Alors calme-toi et allons-y parce qu’ensemble nous pouvons” était ce qu’il a écrit.

TOUT SUR LA CONTAGION DES CORONAVIRUS À VALENCE

Qui sera le champion de la Liga si elle prend fin telle quelle (date 27) est également l’une des questions à trancher par les autorités espagnoles de football. Les médias de ce pays ont indiqué que Barcelone, s’ils terminent le tournoi, remportera le championnat.

L’argument du président Josep Maria Bartomeu est qu’ils sont les champions actuels (ils ont gagné à la fin de la saison dernière) et qu’ils sont actuellement les leaders actuels, étant récemment les «champions» espagnols de l’hiver. Ils croient qu’ils peuvent souscrire à ces arguments au milieu de coronavirus.

BARCELONE, LE CORONAVIRUS ET POURQUOI IL SERA DÉCLARÉ COMME CHAMPION DE LALIGA

Ici vous pouvez voir les chiffres officiels du gouvernement espagnol:

MISE À JOUR EN ESPAGNE (informations d’El Mundo et du ministère de la Santé et des conseils régionaux):

4165 in Madrid (213 morts) 1394 pouces Catalogne (18 morts) 727 pouces Pays Basque (36 morts) 567 pouces Castilla La Mancha (17 morts) 554 pouces Andalousie (7 morts) 490 dans le Communauté valencienne (13 morts) 334 pouces Castille et Leon (9 morts) 314 pouces La Rioja (4 morts) 274 pouces Navarra (2 morts) 245 po Galice (3 morts) 189 po Asturies (1 mort) 174 po Aragon (11 morts) 119 po Canaries (1 mort) 128 po Estrémadure (3 morts) 98 pouces Murcie73 in Îles Baléares (1 mort) 58 po Cantabrie8 pouces Melilla1 po Ceuta

