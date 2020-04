Coronavirus et Bernardeschi proches de familles dans le besoin avec “suspension des dépenses”

Après avoir fait don de huit respirateurs pulmonaires à l’hôpital Humanitas Gradenigo de Turin grâce à sa collecte de fonds, Federico Bernardeschi il repart sur le terrain pour un geste de solidarité envers ceux qui sont plus mal lotis en ce moment d’urgence. «Ces dernières semaines, j’ai reçu de nombreux messages et lu des histoires de personnes dans le besoin. Même au moment du shopping, un simple geste qui, dans des moments délicats comme celui-ci, peut devenir compliqué pour de nombreuses familles – écrit la Juventus numéro 33 sur les réseaux sociaux -. Face à ces situations, on ne peut rester indifférent. J’ai décidé d’apporter ma contribution, en collaborant avec Carrefour Italia et la banque alimentaire pour soutenir l’initiative des dépenses suspendues. De nos jours, lorsque vous allez faire du shopping dans les magasins Carrefour à travers l’Italie, vous aurez l’opportunité de faire une petite offre que Banco Alimentare transformera en carte cadeau pour les plus nécessiteux. ” Une fois de plus, le joueur met en évidence toute sa sensibilité: “Il est vraiment temps de nous donner un coup de main et d’aider ceux qui sont le plus en difficulté, même une simple dépense peut faire la différence”.

