Coronavirus et Sport LIVE: la Serie A offre le marché ouvert jusqu’en octobre. Don de Federer | Primapagina

La pandémie coronavirus il influence également le monde de sport. Calciomercato.com suit les principales mises à jour de la journée en temps réel.

13h35 – Roger Federer et son épouse Mirka prennent également le terrain contre le coronavirus. A travers ses réseaux sociaux, le joueur de tennis suisse a annoncé le don d’un million de francs suisses (près de 950 000 euros) aux personnes les plus à risque dans votre pays. “Ce à quoi nous sommes confrontés est une période difficile, personne ne doit être laissé pour compte. Ma femme et moi avons décidé de donner un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables de notre pays. Notre contribution n’est qu’un début, nous espérons que d’autres voudront se joindre à nous à nous de soutenir de nombreuses autres familles en difficulté. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise “.

12h48 – Europa Press rapporte les paroles de Fabio Cannavaro: «Les gens pensent au football et à l’argent, mais la vie et la santé sont en jeu ici. Tant qu’il y a un virus et des morts, on ne peut pas parler de football. Le seul moyen d’arrêter l’épidémie aujourd’hui est de rester à la maison. “

11h45 – “Je ne peux pas promettre de solutions idéales, mais je peux promettre que nous ferons tout pour avoir les meilleurs jeux possibles pour tout le monde et d’abord pour vous, les athlètes.” Le président du CIO, Thomas Bach, s’adresse à lui dans un message vidéo publié sur le site Internet du Comité International Olympique. “Une tâche extrêmement exigeante nous attend pour tout replanifier en 2021. Les Jeux sont l’événement le plus complexe de cette planète et je demande donc aux athlètes de nous donner un peu de temps pour assembler cet énorme puzzle. “

10h50 – Jean Pierre Rivère, président de Nice, a expliqué à L’Equipe les possibilités de mettre fin à la saison de football en France, bloquée à son tour par le coronavirus: “Je suggère de prendre tout le temps dont nous avons besoin pour terminer la saison en cours, en octobre ou novembre, et commencer la prochaine saison en février. Nous nous arrêtons en juin pour les Championnats d’Europe puis recommençons pour finir à nouveau en octobre. En 2022, nous prendrons une courte pause en août, puis répéterons cette formule pour jouer calmement la Coupe du monde. “

10.15 Le boxeur Irma Testa: “Pour nous le report de l’Olympiade est un coup très dur, nous l’attendons depuis 4 ans, mais il est juste que le sport s’arrête”

10.00 Paris pour recommencer. Parmi les propositions que la FIGC proposera au gouvernement de sortir de la crise à la fin de l’urgence sera de réactiver le secteur avec force pari (également publicitaire) qui vaut environ 100 millions pour le mouvement. De plus, les clubs demandent à l’État une partie des recettes fiscales générées par les paris qui restent un monopole d’État.

09h45 Karatéka italienne Sara Cardin sur le report des Jeux olympiques de Tokyo: “C’est un mauvais coup pour le mouvement de karaté, car pour nous, cela aurait été le début aux Jeux olympiques”.

09h30 De l’arrêt des matchs de football à aujourd’hui, dans les championnats de Ligue nationale amateur plus de 45 000 courses ont été manquées. D’énormes nombres impliquant plus d’un million de joueurs (1 045 565) qui sont membres des clubs LND et qui sont restés immobiles. En fait, le Corriere dello Sport rapporte un chiffre égal à 98% de tous les joueurs présents en Italie que cette urgence a bloqué.

09:00 Dans le cas où des exceptions pourraient être obtenues pour terminer la saison au-delà du 30 juin, les clubs de Serie A ont déjà présenté lesur demande pour prolonger la session d’été du marché jusqu’en octobre. L’accord, rapporte Tuttosport, devra être trouvé, avec les autres ligues européennes, avec Fifpro, l’union mondiale des footballeurs.

08h30 La Ligue de Serie A a soumis à la FIGC un document dont elle traite six points pour faire face à la crise et au trou budgétaire qui pourraient varier de 170 à 720 millions: coûts salariaux, règles particulières, liquidité, nouvelles sources de financement, infrastructures et droits TV.

08h15 Pas de jaune à la date du bloc de Daniele Rugani. Le défenseur de la Juventus était en effet régulièrement sur le terrain à l’entraînement le 10 mars et, précise Tuttosport, seulement le lendemain du 11 mars, il a été arrêté par les bianconeri et soumis à un tampon. Une seule erreur, donc, celle de son épouse Michela Persico.

08:00 33% des centres sportifs (gymnases et pas seulement) et 30% des clubs de football amateur risquent de ne pas pouvoir redémarrer après la fin de l’urgence du coronavirus. Ce sont les données dramatiques qui mettent en évidence Gazzetta dello Sport et Repubblica sur les comptes, à perte nette, du sport de masse, accessible à toute la communauté et moteur du système.