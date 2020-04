Coronavirus et sport, Ricciardi: «Jouons dans le centre-sud». OFFICIEL: Berretti également suspendu | Serie A

La pandémie de coronavirus affecte également le monde du sport. Calciomercato.com suit toutes les principales mises à jour de la journée en temps réel.

20,56 Renzo Ulivieri, président de l’Assoallenatori, s’est entretenu avec Radio Sportiva: “Tout le monde dit que c’est à la politique sportive de décider, mais en réalité les experts décideront. On nous donnera des protocoles pour assurer la sécurité, il ne peut y avoir de risque zéro que si toutes les précautions sont prises, vérifier que tous les athlètes sont en bonne santé “.

20h04 Après la suspension des championnats juniors – à l’exception du printemps – qui ont eu lieu hier, Berretti s’arrête également. Par un communiqué de presse officiel, la Lega Pro a ordonné la suspension du championnat national réservé aux équipes des moins de 19 ans des clubs militants de Serie C.

19h28 L’indiscrétion vient de Belgique. Le révéler est Marc van Ranst, consultante en virologie pour le championnat national. Aux microphones du Soir, il explique: “Retourner sur le terrain avec les masques? C’est une possibilité à considérer, sur internet il y a des masques anti-pollution qui peuvent être portés par les joueurs et sont plus confortables”.

19h15 Mauro Lovisa est guéri de Covid-19. Le président de Pordenone remercie tout le monde avec une lettre sur le site officiel du club de neroverde: “Je suis heureux d’annoncer que je suis officiellement guéri de ce maudit Covid-19. Un communiqué que je veux partager avec ma famille et tous ceux (nombreux) qui en ces jours ont transmis une grande affection. Je remercie sincèrement les opérateurs de la société de soins de santé, pour le soutien et la surveillance constante, et je suis proche de ceux qui sont toujours en difficulté. J’espère que l’été aidera à chasser le virus, retrouvons notre sourire et notre vie normale. Amis et fans, à bientôt! “.

17:00 Un autre événement dans le monde du tennis annulé: la Laver Cup 2020 ne sera pas jouée. Il reviendra à Boston du 24 au 26 septembre 2021, où il devait se rendre à nouveau cette année.

16h45 Alexandre Lucarelli, chef d’équipe du parme, parle de la baisse des salaires sur Radio 24: “La solution coupe les coupes dans la paix”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

16:15 Walter Ricciardi (membre du conseil exécutif de l’OMS, conseiller des Coni et du ministre Speranza), sur Radio Punto Nuovo admet: “Tra les matchs de ligue proposés dans le centre-sud». LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

16.00 Selon les rapports de Sky Sport Uk la Premier League mettra fin à la saison en cours, mais il n’y aura pas de limite de temps pour le faire. Les 20 clubs Premier ont décidé à l’unanimité de poursuivre la suspension du championnat, sans fixer de délais pour l’achever.

15.03 Milieu de terrain serbe de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic a écrit sur Instagram: “Je préfère parler peu ces dernières semaines de ce qui se passe. Comment ça va? #Sergente va bien et a hâte de partir. J’espère vous voir bientôt, tout me manque! “.

14.51 Le défenseur grec de Naples, Kostas Manolas Il a déclaré à Radio Kiss Kiss: “Le désir de retourner sur le terrain est très grand en chacun de nous, nous sommes prêts à revenir. Nous nous entraînons aussi dur que possible en suivant le programme que le personnel nous a donné”.

14.44 Le milieu de terrain croate de la Fiorentina, Milan Badelj il a déclaré à Lady Radio: “Tous les joueurs veulent terminer ce championnat, mais nous devons évaluer tous les risques possibles. Nous avons confiance en la Serie A League, qui trouvera la bonne solution. A la reprise de l’entraînement nous travaillerons en groupe de 7-10 joueurs, puis nous augmenterons progressivement “.

14.36 L’extérieur blanc-bleu Manuel Lazzari il a déclaré à Lazio Style Channel: “Le premier mois de quarantaine a été difficile, je suis celui qui aime courir. Maintenant mes jours sont tous similaires, je joue à la PlayStation habituellement contre Cataldi et je regarde des séries télévisées sur Netflix comme La Casa di Carta” .

14.23 Le président sortant de Livourne (série C), Aldo Spinelli a déclaré à PrimoCanale: “Lotito doit cesser de se casser les couilles avec la reprise du championnat à tout prix, vous ne pourrez pas recommencer à jouer dans deux ou trois semaines. ”

14.10 Le vice-président des Assocalciatori, Umberto Calcagno il a déclaré à Radio Punto Nuovo: “Jouer dans le Centre-Sud? Oui, c’est ce que nous disons depuis quelques semaines. Il y aura certainement une première phase de retraite de pré-saison pour passer les examens, nous serons sûrement prêts. Comptez-vous dans la poche AIC? Certaines situations ont été exploitées, nous avons mis en place un fonds de solidarité. 1 200 joueurs seront payés sous peu grâce aux fonds que nous avons mis en place. Au-delà des grandes proclamations, les accords se trouvent avec un grand caractère raisonnable pour les clubs “.

14.02 L’arrière portugais de Naples, Mario Rui Il a déclaré à Sky: “Le football me manque, le travail quotidien. Aller sur le terrain, sachant que vous verrez vos coéquipiers et ceux qui travaillent avec nous, ces petites choses qui se passent dans les vestiaires et à l’entraînement. Avec mes compagnons de l’équipe nationale portugaise, nous avons décidé de faire don d’un million d’euros aux footballeurs amateurs, Je suis entré dans ces catégories et je sais ce que cela signifie. ”

13,59 Walter Ricciardi (membre du conseil exécutif de l’OMS, conseiller des Coni et du ministre Speranza) a déclaré à Radio Punto Nuovo: “La FIGC a une excellente commission médico-sportive, le président Gravina m’a demandé une contribution et je le fais avec plaisir. Déclin du début du 4 mai. Il faut évaluer le scénario dans deux semaines, ça ne vaut pas la peine de regarder la tendance quotidienne Ce virus continuera à circuler jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé Nous voulons tous terminer le championnat. La reprise? Mai est toujours un mois à risque, en particulier dans certaines régions. Nous proposerons différentes mesures selon les zones géographiques “.

13h40 Le président de Bénévent (série B), Oreste Vigorito dit à Ansa: “Nous sommes en mesure de respecter tous les protocoles, mais avec des dépenses considérables. Je pense qu’il doit y avoir au moins une contribution de la FIGC. Nous n’avons besoin que du bâtiment pour dormir, mais à la fin de l’entraînement, les athlètes rentrent chez eux comme tous les travailleurs. Voyage? Nous passerons des accords avec des hôtels, prendrons des bus et des vols charters. “

13.36 Le directeur de l’hôpital de campagne d’Ifema, Antonio Zapatero il a dit à Cadena Ser: “Il m’est impossible de jouer au football en été. Les tests ne sont pas la solution, la solution vient basée sur les résultats des tests. S’il apparaît que vous n’avez pas d’anticorps, cela signifie que vous êtes exposé à l’infection et cela s’applique également aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui sont les plus infectés et les plus transmetteurs du virus. Je ne peux pas imaginer comment les jeunes de ce groupe d’âge peuvent entrer en contact physique, donc que je peux jouer sur un terrain de football dans les prochains mois, je vois cela impossible. ”

13.22 Leeds annonce la mort de l’ancien défenseur anglais Norman Hunter (76 ans, champion du monde en 1966) qui avait été hospitalisé pendant une semaine pour coronavirus.

13.18 La Ligue allemande de football (Dfl) nie avoir trouvé un accord sur le quatrième et dernier versement des droits de télévision aux clubs de la Bundesliga cette saison: “Nous sommes toujours en pourparlers avec Sky”.

12.27 Le milieu de terrain espagnol Andres Iniesta, l’ancien Barcelone maintenant sous le japonais Vissel Kobe, a déclaré au Guardian: “Je me sens désespéré chaque fois que je vois une photo d’un match ou d’un stade plein. Bien heureusement, la situation ici au Japon semble être sous contrôle. ”

12.01 Golf: l’Open d’Allemagne et de France ont été supprimés du calendrier 2020, initialement prévu respectivement du 25 au 28 juin à Munich et du 2 au 5 juillet à Guyancourt. Au lieu de cela, reporté à l’Écosse, initialement prévu du 9 au 12 juin à North Berwick.

11.23 Luka Jovic à l’épreuve de force. L’attaquant serbe du Real Madrid devra comparaître devant les juges du tribunal de Belgrade, répondant à l’accusation de violation des règles de restriction contre la propagation du coronavirus. Le footballeur, rentré d’Espagne en Serbie au mois de mars, risque une peine qui va d’une amende de 1 275 euros à la détention à domicile jusqu’à trois ans de prison.

11.18 L’entraîneur de Barcelone, Quique Setien il a déclaré dans une interview à El Larguero: “Nous voulons tous jouer et ce serait triste de le faire sans fans, mais je pense que c’est nécessaire pour la sécurité. Je ne voudrais pas remporter le titre sur la table, je ne fêterais pas la Liga. Messi veut gagner la Ligue des champions. ”

Selon le journal catalan Sport, Les joueurs du Barça seraient contre une longue retraite dans un hôtel avec beaucoup d’isolement de l’équipe avant et pendant la reprise éventuelle du championnat.

11.05 Von Miller, joueur de football des Broncos de Denver, testé positif à Covid-19: “Fou, j’étais chez moi en quarantaine … Mais j’ai le moral, je suis toujours Von et je ne me sens pas malade ou blessé”.

10.51 Radja Nainggolan volontaire pour Caritas. Le milieu de terrain belge a aidé à distribuer les fournitures pour les citoyens les plus nécessiteux au salon de Cagliari.

10h40 Le Paris Saint-Germain prépare chaque jour 1200 repas pour le personnel médical de la capitale française.

10.18 La Juventus se prépare pour la récupération. Comme indiqué dans le Corriere dello Sport, les 9 joueurs de la Juventus à l’étranger (Cristiano Ronaldo, Higuain, Pjanic, Khedira, Rabiot, Szczesny, Alex Sandro, Danilo et Douglas Costa) doivent retourner en Italie lundi prochain et rester deux semaines à l’isolement et être retrouvé prêt le 4 mai, date d’une éventuelle reprise de la formation.

10.06 L’Inter et Milan ont manifesté leur volonté de jouer à huis clos, loin du stade Meazza de San Siro. Selon la Gazzetta dello Sport, les clubs milanais accepteront toute solution issue de la Figc et de la Lega Serie A.

09h15 La prochaine sera une semaine cruciale pour la reprise du football: Mardi sommet entre l’UEFA et les fédérations nationales, mercredi commission sportive avec Eca et Leghe, jeudi exécutif de l’UEFA. Nous discuterons des calendriers des coupes nationales et européennes. Selon la Gazzetta dello Sport, leEuropéen des moins de 21 ans peut être confirmée pour 2021, peut-être en réduisant les matchs du tournoi. Nous travaillons pour Finale de la Ligue des champions à Istanbul le 29 août et finale de la Ligue Europa à Gdansk le 1er septembre.

09.01 Droits TV: Sky, Dazn et Img doivent payer le dernier versement aux clubs de Serie A, qui en ont discuté mardi lors de la réunion. Selon Corriere dello Sport, il y a deux hypothèses: reporter la paiement du montant manquant (environ 233 millions d’euros au total) ou bénéficiez d’une remise sur le montant à payer pour la prochaine saison.

09:00 la Bundesliga il veut retourner sur le terrain immédiatement, mais derrière des portes closes. Une grande partie de la population allemande réclame la reprise du championnat allemand. Les clubs ont déjà commencé à s’entraîner sur le terrain avec des protocoles spéciaux et il est évalué le redémarrage du championnat le 8 mai.

08h51 Difficultés d’organisation pour la Coupe du monde au Qatar. Trois autres travailleurs sur les chantiers de construction des stades en construction pour la Coupe du monde 2022 ont été testés positifs pour le coronoavirus et, comme l’ont annoncé les organisateurs, le nombre de cas confirmés est passé à huit.

08.45 En Premier League, les premiers doutes sur la reprise du championnat commencent à apparaître. De nombreux clubs commencent à penser à opposer leur veto à la poursuite des championnats, même au-delà du 30 juin. Selon Corriere dello Sport, le problème est principalement lié aux engagements, aux contrats et aux prêts avec des cas sensationnels entre des équipes qui se battent pour le même objectif.

08h32 Von Miller, star de la NFL et joueur des Denver Broncos, a été testé positif pour le coronavirus et est le deuxième joueur positif de l’équipe après que Brian Allen a confirmé parmi les personnes infectées hier.

08h27 A travers sa page Facebook, de nouvelles déclarations du ministre des Sports Spadafora arrivent concernant la possibilité de reprendre l’entraînement: “La date du 4 mai n’est toujours pas confirmée, mais j’espère pouvoir la garder. C’est une date qui ne concerne que formation derrière des portes closes. Nous devons créer des protocoles pour sécuriser tous les sports, même dans des endroits et des contextes où l’espace est rare. Nous devons inventer des formules pour essayer de contempler le besoin sacro-saint de sécurité et de santé, avec le fait que nous pouvons reprendre le sport à tous les niveaux. Maintenant, nous devons penser à la santé de chacun et veiller à ce que le sport ne soit pas irrémédiablement endommagé par cette crise sanitaire “.

08h15 Giovanni Trapattoni il a déclaré à La Repubblica: “Je reste calme chez moi dans mon studio où je garde mes souvenirs, j’écoute beaucoup de musique classique et je fais des mots croisés. Il n’est pas nécessaire de penser en tant que Lombards ou Européens, mais en tant qu’êtres humains. C’est très dur, ce sera un grand test pour tout le monde. Je suis inquiet, mais serein. Plus que pour moi, j’ai peur pour mes enfants, petits-enfants et plus généralement pour tous les jeunes. Nous devons penser à qui fait avancer l’Italie et trouver la force de ces personnes Je pense aux nombreux professionnels qui risquent leur vie pour nous, ils sont notre grande équipe. Le football me manque, mais je suis sûr que le sport sera la base de la récupération: il nous donnera force et passion. C’est l’outil le plus simple et le plus puissant. unir les jeunes du monde entier, dépasser les frontières et les idéologies, aller encore plus loin que la politique. Cela nous aidera à recommencer, je l’espère mieux. Nous devrons réfléchir à ce consumérisme débridé, même si je crains que tôt ou tard retour Car un changement vraiment radical sera au service des nouvelles générations, celles si attentives au sort de la planète. Je rêve toujours de jouer au football et de m’entraîner. ”

08.08 L’entraîneur turc de Galatasaray, Fatih Terim (ex Milan et Fiorentina) a récupéré et raconte à la Gazzetta dello Sport: “Je vais bien, j’ai eu de la chance car nous avons remarqué le virus avant que tous les symptômes n’apparaissent et nous avons donc immédiatement commencé le traitement. Maintenant je suis chez moi, je reste Le mot «peur» ne serait même pas suffisant pour expliquer ce que j’ai entendu, je pense que mes amis italiens qui ont survécu au virus me comprennent. Je crois que le monde passe un examen très important, je voudrais exprimer mes condoléances et exprimer ma solidarité plus sincère avec l’Italie, ma deuxième maison. Dieu aide tout le monde. Le virus nous met sous surveillance, après la quarantaine je passerai plus de temps avec ma famille et les gens que j’aime. Je ferai en sorte de faire ce que je fais donne plus de paix, je pardonnerai plus et essaierai de me sentir moins mal pour ce qui m’arrive. Nous avons des vies que nous consommons trop vite et ce virus a dit ‘stop’ au monde entier, mais sachant que tout va passer nous donne de l’espoir. ce que nous traversons est d’abord et avant tout un traumatisme personnel et social. Tout va changer: sociologie, psychologie, économie, relations internationales et sport. Final Four League des Champions? J’aime l’idée, Istanbul a la capacité d’accueillir de grands événements. ”

07.59 Victor Montagliani, vice-président de la Fifa et président de Concacaf En Amérique du Nord, elle a déclaré à Tuttosport: “La santé et la sécurité sont les priorités, ce doivent être les responsables de la santé et les gouvernements de déterminer les temps et les moyens de rétablissement. Nous avons créé un guide pour garder la barre droite dans cette tempête et réitéré que la FIFA est attentif à tous les besoins des associations nationales de football, pas obligé de fixer des dates de prolongation des saisons et sur le marché. Il serait impossible de gérer un marché illimité. Nous espérons que des accords seront conclus entre les clubs et les joueurs pour la réduction des salaires. Il n’y a pas de tensions entre Infantino et Ceferin, tous les deux travaillent pour le bien du football. J’ai aussi une excellente relation avec Andrea Agnelli. La Coupe du Monde des Clubs à 24 équipes est maintenant une réalité, nous y jouerons en Chine mais je ne sais pas si nous réussirons l’année prochaine. ce sera une crise économique mondiale et le football est le reflet de l’économie, mais le football est toujours sauvé s’il peut transmettre la passion du terrain “.

07.44 Le milieu de terrain néerlandais d’Atalanta, Marten de Roon Il a déclaré à Tuttosport: “Le football nous manque beaucoup, mais la vie des gens est la chose la plus importante et nous sommes heureux de rester à la maison. Nous sommes tous bien dans la famille. A Bergame, maintenant, les choses vont mieux après des jours vraiment difficiles, nous attendons le En Hollande, la situation est meilleure qu’en Italie, le virus est arrivé un peu plus tard et les règles sont un peu différentes car on peut sortir en respectant des distances d’un mètre et demi. El Papu Gomez a dit que Souhaitez-vous ouvrir le frigo toutes les 10 minutes? Je le comprends très bien, le problème est que j’ai toujours faim. Je suis avide de bonbons et de bonbons, mais j’essaie d’être prudent et de choisir un fruit plutôt qu’un aliment plus gras “.

07.36 Gianfranco Zola il a déclaré à Tuttosport: “J’ai quitté Londres et je suis retourné en Sardaigne pour être près de ma mère. C’est certainement mieux que dans certaines villes du nord de l’Italie, mais même ici, il n’y a pas de pénurie de décès et d’infections, en particulier deux épidémies se sont produites près d’Olbia et de Sassari. Il m’est difficile de penser au football. Je veux juste que tout soit résolu rapidement pour reprendre une vie normale, mais il faut de la patience et surtout il faut respecter les règles. Le football est une industrie et si vous recommencez à jouer vous aurez besoin des précautions maximales comme ce sera le cas dans les usines, vous ne devrez reprendre que lorsqu’il y aura les meilleures conditions pour revenir jouer avec des contacts. Un championnat ne peut et ne doit pas être annulé, il doit y avoir des verdicts. Mais il ne doit être terminé que lorsqu’il y a conditions pour le faire, je ne comprends pas la hâte de recommencer si vous ne pouvez toujours pas. Cellino est une personne qui n’a pas peur de prendre des décisions, même les plus incroyables: il est capable de tout”.

07.28 Erick Pulgar, milieu de terrain de la Fiorentina chilienne il a déclaré à la Gazzetta dello Sport: “J’ai été frappé par ces médecins, infirmières et bénévoles épuisés qui continuent de se battre pour tenter de sauver autant de vies que possible en mettant leur vie en danger. J’ai été frappé par ces camions de l’armée qui ont emporté en Lombardie cercueils sans que les membres de la famille puissent leur dire au revoir. Au Chili, la situation est un peu moins grave qu’en Europe ou aux États-Unis, mais là encore il faut respecter les règles. Je m’inquiète pour ma famille, je les invite tous les jours pour être prudent. C’est un virus qui ne donne aucun rabais à personne. Je m’entraîne, je joue au tennis. J’ai un groupe composé de mes frères, cousins ​​et chers amis avec qui je joue à Call of Duty Warzone ” .

07.13 L’entraîneur argentin du Los Angeles Galaxy, Guillermo Barros Schelotto Il a déclaré à Tuttosport: “Maintenant, ma seule pensée est de surmonter cette urgence sanitaire. Pour ce faire, vous devez rester à la maison, j’en profite pour étudier. Je lis les livres de Guardiola, Bielsa, Sacchi et je me documente également sur Capello. les autres ne peuvent pas savoir ce qui se passera en été et quel genre de marché ce sera. ”