Coronavirus et sport, Tommasi: «Sur le terrain uniquement avec des tampons pour tous les citoyens». Sportiello toujours positif | Serie A

La pandémie de coronavirus affecte également le monde du sport. Calciomercato.com suit toutes les principales mises à jour de la journée en temps réel.

23h45 Le président deAIC Damiano Tommasi: “Tirer sur le football? Seulement lorsque tous les citoyens auront des écouvillons et des tests.” LISEZ TOUS LES DÉCLARATIONS

23h15 L’entraîneur du Espagne Luis Enrique communiquée à RFEF (Fédération espagnole) qui les salaires chuteront de 25% pour l’urgence du coronavirus.

19:30 Aujourd’hui, il y a eu une nouvelle confrontation entre l’UEFA, les représentants des ligues européennes et Eca. Le lEGHE, tel que rapporté par Gazzetta.it, se sont engagés à conclure les championnats nationaux d’ici le 31 juillet, puis à donner de l’espace aux compétitions de l’UEFA. LISEZ LES NOUVELLES ICI

17h50 Marco Sportiello, gardien de but duAtalanta, toujours positif à coronavirus au troisième écouvillon. LIRE ICI

17 h 15 L’OMS n’a jamais recommandé d’arrêter le football jusqu’en 2021: L’UEFA, par l’intermédiaire de son propre porte-parole, a voulu démentir les informations diffusées hier au Brésil et diffusées par le magazine Veja, qui aurait fait référence à une réunion vidéo entre les deux organes le 16 avril, bien sûr en réponse à la propagation du coronavirus en Europe. Au contraire, avec les 55 associations participantes, l’UEFA discute des modalités de reprise des championnats, conformément aux protocoles sanitaires nationaux.

14h45 La réunion sur le Protocole préparée par la Commission scientifique et scientifique de la Fédération, tenue aujourd’hui en vidéoconférence entre le ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora, et tous les membres de la FIGC. Dans les deux heures de 12 à 14 heures, ils ont été approfondis aspects liés à la reprise éventuelle de la formation en sécurité maximale pour les athlètes et les techniciens des clubs sportifs. A l’issue de la réunion, le ministre a commenté: “Je remercie tous les participants à la réunion: j’ai écouté avec une grande attention les différentes positions qui se sont dégagées et dans les prochains jours, après une discussion avec le ministre de la santé et le comité technico-scientifique, nous publierons les dispositions mise à jour sur la possibilité et les modalités de reprise des sessions de formation “.

13h50 Roger Federer sur Twitter: “Je me demande simplement … suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de se rassembler et d’avancer ensemble? J’imagine une fusion entre WTA et ATP. “

13h30 L’Association Suisse de Football réfléchit à la manière de recommencer et indique dans les matchs à huis clos la seule solution pour reprendre le jeu à la lumière de l’urgence du coronavirus: «En ce moment, cela semble être la seule voie qui puisse être prise pour sauver le football professionnel suisse tel que nous le connaissons aujourd’hui, dans le respect d’importantes mesures de sécurité pour protéger les joueurs et population “.

12 La conférence entre Spadafora et les dirigeants du football italien a commencé.

10:30 Manolo Gabbiadini, attaquant de la Sampdoria, deuxième positif pour le coronavirus en Serie A, revient à cette époque: “Je ne le cache pas, j’avais peur. Surtout pour ma famille”. CLIQUEZ ICI pour l’interview complète.

09h15 la uefa et le Fifa essayez de joindre les deux bouts. Comme l’écrit la République, l’UEFA a informé les fédérations que le comité exécutif de demain entérinerait sa volonté de clore le championnat d’ici le 3 août, également prêt à changer le format de la compétition, avec des playoffs qui ne sont plus tabous, avec des compétitions européennes qui se jouera dans les trois semaines suivantes, avec la finale de la Ligue des champions le 29 août. Évidemment, tout dépend de l’évolution de la pandémie. La Fifa, pour sa part, plaide pour un autre calendrier: la saison en cours se terminant en octobre et s’éteignant début décembre avec celle de 2020 et qui suivra l’année civile, s’interrompant donc en été pour l’Europe, l’America’s Cup et les JO, en maintenant la même forme pour 2022, avec la Coupe du monde du Qatar au milieu.

9h00 Pas de deuxième tampon pour Massimo Cellino, président de la Brescia testé positif pour le coronavirus. Hier, on parlait d’un test déjà effectué, tandis que des sources proches du club disent que le deuxième tampon ne sera pas réalisé avant le jeudi 23 avril.