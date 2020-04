Coronavirus et sports, chef de la commission médicale FIGC: «Ecouvillons et tests sérologiques pour joueurs». L’UEFA pense à la finale de la Ligue des champions le 29 août | Primapagina

La pandémie coronavirus il influence également le monde du sport. Calciomercato.com suit toutes les principales mises à jour de la journée en temps réel.

20.19 – Lors d’un Instagram en direct avec Thierry Henry – et sponsorisé par Puma – Mario Balotelli il a parlé de la situation en Italie: “Je m’entraîne, honnêtement ce n’est pas facile. J’espère que tout ça va finir bientôt. Maintenant il semble que ça s’améliore, un peu, peut-être qu’à la fin du mois on pourra sortir, mais j’en doute. Si les gens revenaient dehors, alors il y aura de nouvelles infections. Je ne sais pas, il ne semble pas y avoir de fin “, les mots de la pointe de Brescia.

20.15 – L’UEFA étudie les solutions possibles pour compléter les coupes européennes. Selon le Telegraph, les dates des finales auraient été prises en considération: le 29 août l’acte final de la Ligue des champions, prévu trois jours avant celui de la Ligue Europa. Les quarts de finale se joueraient cependant les 28 et 29 juillet.

17:00 – La FIFPro, l’union mondiale des footballeurs, s’alarme sur le football féminin: “L’arrêt de l’économie mondiale imposé par la pandémie met sa transformation du football féminin est en danger, toujours en place, dans une activité stable et rentable pour les entreprises concernées. En outre, le football féminin ne serait pas en mesure actuellement de garantir les mêmes mesures de sécurité au niveau mondial qui sont en cours de préparation pour le football masculin “.

15h45 Le ds du Parma Daniele Faggiano: “Oui à la récupération, mais uniquement en sécurité. Non aux retraits, ils sont risqués”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

14 h 55 Interviewé par Rai News, Paolo Zeppilli, chef de la commission médicale FIGC, a déclaré: “Nous n’avons préparé qu’un protocole de retour pour garantir le maximum de sécurité possible, le minimum nécessaire pour reprendre la formation, mais ce n’est pas nous qui décidons de retourner sur le terrain “.

Zeppilli a ajouté: “Nous avons pensé au groupe d’équipe, un nombre réduit qui reprend l’entraînement pendant 2-3 semaines. Ils devront faire à la fois des écouvillons et des tests sérologiques selon les indications de la commission technico-scientifique et du ministère de la santé. Notre espoir est que le groupe ainsi formé, je ne dis pas soit à risque zéro, mais à risque minimal. S’il y a un nouveau cas, l’urgence sera traitée avec lui. Les tests sérologiques seront répétés après la première semaine. “

Pourquoi la reprise maintenant: “Gravina a pensé à une reprise échelonnée, d’abord la Serie A, puis lentement la Serie B et la Serie C. Il est clair que sur la question du tampon, je dis: plus nous avons de temps, plus ce protocole peut être fiable. “

13.52 Nouvelles importantes pour les droits de télévision: selon Corriere della Sera, Sky, Dazn et Img auraient demandé le report du paiement de la seule tranche. Le dernier versement – d’une valeur de 162 millions d’euros – sera payé avant le 1er mai.

13.40 Une nouvelle réunion de l’UEFA est prévue pour le 23 avril, dans laquelle les critères définitifs pour le différend des championnats nationaux seront indiqués, qui prévaudra donc sur les compétitions internationales.

13h15 Enrico Castellacci, président de l’Association des médecins italiens du football, il a utilisé des tonalités critiques contre le protocole de sécurité préparé par la FIGC dans ces heures: “Ce n’est pas pour faire polémique, mais ça m’étonne aussi. L’association des médecins qui sera alors responsable de tout manque. Ce sont eux qui connaissent les situations, qui sont sur le terrain.” (LIRE ICI)

13h05 Parmi les propositions transmises par Fédération espagnole pour faire face à l’urgence coronavirus, il y a aussi celui qui prévoit la non-reprise de l’activité concurrentielle d’ici l’été prochain. Le président Rubiales a avancé l’idée de figer le classement actuel et de communiquer les noms des équipes qualifiées aux prochaines coupes européennes sur la base du classement actuel. L’Atletico Madrid, actuellement sixième de la Liga, fait partie des clubs les plus menacés car il ne peut pas participer à la prochaine Ligue des champions.

11h28 Décision surprise duAscoli, qui exonère le technicien Stellone en raison de la crise des coronavirus et de l’engagement trop élevé de l’entraîneur (ICI le communiqué de presse).

08h50 Quelles équipes pourront rester dans leur centre de formation et lesquelles devront se rendre à l’hôtel? Selon La Gazzetta dello Sport, la Juve, Milan, Cagliari, la Lazio, Naples et Lecce feront tout en une seule structure. L’Inter Milan, Rome, Atalanta et Parme ont de grands centres sportifs mais pas assez de salles. Gênes, Sampdoria, Turin, Spal, Bologne, Sassuolo, Udinese, Vérone, Fiorentina et Brescia sont plutôt destinés à l’hôtel.

08h45 Relancer la Coupe d’Italie: c’est la nouvelle idée de la Ligue, qui pourrait décider de faire jouer les demi-finales de retour (Napoli-Inter et Juve-Milan) les 27 et 28 mai.

08h30 La Serie A prévoit le redémarrage: selon le Corriere dello Sport, des hôtels sont recherchés pour armer les équipes qui n’ont pas de centre sportif avec des chambres disponibles. Selon le Corriere dello Sport, 240 personnes au maximum seront autorisées à entrer dans le stade.

08h20 Torino étudie la meilleure façon de se souvenir de la tragédie de Superga. L’urgence du coronavirus, en effet, ne permettra pas la célébration habituelle au sanctuaire. Selon Tuttosport, l’invitation est de jouer «Quel jour de pluie», une chanson de Sensounico, sur tous les balcons de la ville, en agitant foulards et drapeaux.