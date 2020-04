Coronavirus et sports en direct: Infantino «Proche du peuple italien, à la fin, ce sera un meilleur football». Valence, tous ont guéri les points positifs | Primapagina

La pandémie coronavirus il influence également le monde du sport. Calciomercato.com raconte les principales mises à jour de la journée en temps réel.

12.10 12.10 Selon Marca, La Liga prévoit de perdre jusqu’à 957 millions d’euros si le championnat ne redémarre pas. Les joueurs sont ceux qui risquent de subir le plus de dégâts, avec leurs 450 millions résultant des coupures des engagements.

12.00 Selon les rapports de Marca, tous les joueurs et le personnel de l’équipe de Valence qui avaient été testés positifs à Covid-19 ont récupéré ces dernières semaines, coïncidant avec le double match de Ligue des champions contre l’Atalanta

11h55 Carlos Tevez, L’attaquante de Boca Juniors, a parlé au journal argentin Olé: “Ma fille a eu 15 ans et nous avons passé l’anniversaire ensemble, nous avons fait la fête, mais nous l’avons repoussée en temps voulu. Maintenant nous devons nous concentrer sur autre chose, sur nos parents et nos grands-parents. Ce virus est de la merde, je crains plus pour eux que pour mes enfants. On ne sait pas d’où il vient, comment il peut vous affecter. Nous savons seulement qu’il tue et que ceux qui en souffrent meurent seuls, sans pouvoir être réconfortés ni embrassés “.

11h50 Le président de la FIFA Gianni Infantino il a évoqué le moment difficile vécu par l’humanité pour l’urgence du coronavirus, dans une lettre envoyée à Ansa: “Mon cœur italien est déchiré par les images de terribles souffrances qui décrivent le deuil qui affecte les familles de notre pays. Aujourd’hui, nous devons penser à apporter un soulagement à ceux qui souffrent, nous devons suivre les règles. J’applaudis le monde merveilleux du bénévolat. Je suis proche de héros modernes qui sont infirmières et médecins. Je félicite ceux qui font des gestes de solidarité pour l’achat de masques et de ventilateurs. Le temps du football reviendra et quand il reviendra nous fêterons ensemble la sortie d’un cauchemar. Une leçon, cependant, j’ai d’abord et vous devez avoir compris avec moi: le football qui viendra après le virus sera totalement différent, inclusif, plus social et plus solidaire, lié au territoire et à la fois plus global, moins opiniâtre et plus accueillant “.

11h35 L’ancien manager de Tottenham Harry Redknapp n’a eu aucune parole tendre pour le président Daniel Levy, qui a décidé de réduire les salaires de 550 employés réguliers de 20%, laissant ceux des footballeurs intacts: “Je ne peux pas le croire, les joueurs devraient réduire leurs salaires. Je pensais que le gouvernement paierait les gens ordinaires qui se battaient et aiderait les petites entreprises, mais nous parlons d’un club où les joueurs gagnent plus de 10 millions par an “at-il dit à Sun.

10:00 Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, a déclaré que la prochaine édition du Grand Boucle – dont le départ est prévu le 27 juin à Nice – ne sera pas joué sans public. Malgré cela, la Fédération internationale a prolongé l’arrêt des compétitions jusqu’au 1er juin prochain.

09h55 – La Palerme des rêves du début des années 2000 revient sur le terrain pour les plus démunis de la capitale sicilienne. Apporter une contribution économique qui a déjà atteint 50 000 euros et devrait augmenter. Federico Balzaretti, Salvatore Sirigu, Josip Ilicic, Fabrizio Miccoli, Francesco Benussi, Giacomo Brichetto, Moris Carrozzieri, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Matteo Darmian, Simon Kjaer, Cristian Zaccardo, Afriyie Acquah, Manuele Blasi, Roberto Guana, Fabio Liverli , Antonio Nocerino, le même berger, Fabio Simplicio, Amauri, Igor Budan, Mauricio Pinilla, Davide Succi, Francesco Guidolin, les noms des protagonistes qui ont rejoint cette initiative.

09h30 Le président de Brescia Massimo Cellino s’écrie-t-il: “Reprendre c’est de la folie, je ne vais pas aligner l’équipe! Lotito? Feu et flammes car il pense qu’il va gagner le championnat”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

09h15 Si pour de nombreux athlètes l’arrêt imposé par le coronavirus risque de mettre un terme prématuré à leur carrière, l’urgence sanitaire qui a frappé le monde a poussé Aritz Aduriz, 39 ans, l’attaquant d’Athletic Bilbao, à continuer. Le Basque était censé raccrocher ses bottes en juin, mais avant de partir, il veut jouer la finale historique de la King’s Cup contre la Real Sociedad.

08h55 Aucun sport n’est resté indemne face à la propagation mondiale du coronavirus et, après que les fans de tennis ont appris la nouvelle de l’annulation du tournoi de Wimbledon hier, maintenant c’est au tour du golf. Selon le magazine Golf Digest, le British Open – tournoi qui se tiendra du 16 au 19 juillet à Sandwich (Angleterre) – a été annulé. Une nouvelle qui sera officialisée dans les prochaines heures, après celles déjà annoncées pour reporter l’Augusta Master et le championnat PGA à une date ultérieure.

8.50 Le président de Lecce Saverio Sticchi Damiani il a parlé à Il Corriere dello Sport de la reprise possible du championnat de Serie A: “J’espère que la saison en cours se terminera. Mais c’est un souhait raisonné, basé sur certaines hypothèses. La première, claire, est que la pandémie arrive surmonter, ce qui signifierait également la fin d’une crise très grave pour le pays. La seconde, tout aussi évidente, est la certitude qu’aucun préjudice ne sera causé à la santé des athlètes et des autres personnes concernées. vous n’avez pas besoin d’aller assez loin pour faire des compromis la saison prochaine. Il serait difficile de jouer au-delà de la mi-juillet sans faire de dégâts».

8 h 45 Mattia Zaccagni, Le footballeur de Hellas Verona testé positif pour le coronavirus, a fourni une mise à jour importante sur son état: “Je vais bien, le virus est vaincu. Je m’attendais à l’avoir, j’ai reconnu les symptômes. J’ai eu de la fièvre pendant deux ou trois jours. J’ai également eu des douleurs aux jambes, que j’ai également ressenties la nuit “, a-t-il déclaré aux chaînes officielles du club.

08h40 Si pour l’Italie et l’Espagne le match de Ligue des Champions entre Atalanta et Valence est considéré comme l’un des détonateurs de l’urgence du coronavirus, l’édition d’aujourd’hui du Parisien rapporte que autant de dégâts auraient causé le match entre le Paris Saint Germain et le Borussia Dortmund à Paris. C’était le 11 mars, un défi valable pour le retour des huitièmes de finale et, si le Parco dei Principi avait été gardé à huis clos, les autorités n’avaient pas empêché environ 4 000 supporters locaux de suivre le match à l’extérieur du stade.. “Rétrospectivement, c’était un risque énorme. Si nous avions su, nous ne nous serions pas rassemblés là-bas. Nous ne nous en faisions pas, car tant de gens fréquentaient encore les centres commerciaux à cette époque. Beaucoup de personnes appartenant au groupe avec lequel j’étais stade étaient positifs à Covid-19 “, quelques opinions dispersées recueillies par Le Parisien auprès de ceux qui étaient présents ce jour-là.