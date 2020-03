Coronavirus et sports: Figc, «proposition d’aller au-delà du 30 juin». Messi et Guardiola font don d’un million | Primapagina

La pandémie de coronavirus affecte également le monde du sport. Calciomercato.com suit les principales mises à jour de la journée en temps réel.

22h15 L’Association italienne de football a publié un communiqué de presse à la suite de la réunion qu’elle a eue aujourd’hui avec les représentants de la Lega Serie A, Lega Serie B, Serie C et toutes les entités liées au football italien. Un communiqué de presse confirmant la possibilité de continuer au-delà du 30 juin et annonçant de nouvelles mesures de mise en œuvre pour les clubs.



21h35 – Même l’as de Barcelone Leo Messi a décidé d’apporter sa contribution à la lutte contre les coronavirus: selon Mundo Deportivo, le champion argentin fait don d’un million d’euros, destiné à la Clinique Hospitalière de Barcelone et à un centre médical dans son pays.

21:30 – L’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a fait don d’un million d’euros à la Fundaciòn Angel Soler Daniel à Barcelone, qui utilisera cet argent pour acheter du matériel et de l’équipement pour faire face à l’urgence du coronavirus.

19,50 Davide Torchia, Agent de Daniele Rugani, a parlé à Radio Marte du cas du défenseur de la Juventus et de la controverse montée sur l’écouvillon qui a conduit à la confirmation de la positivité du coronavirus: “Ecouvillon de Rugani? Les communications officielles à suivre sont celles de la Juventus. L’important est que le garçon va bien. Je sens Rugani tous les jours, il n’a eu que quelques lignes de fièvre, depuis lors aucun autre symptôme. Quand tout s’est passé, il était très responsable ” ICI TOUS LES MOTS.

17h15 L’Association allemande de football a officialisé, après un sommet tenu aujourd’hui, que la Bundesliga et les championnats nationaux allemands resteront stationnaires jusqu’au 30 avril. L’objectif, cependant, reste celui de conclure les championnats d’ici au 30 juin également en recourant, rapporte le communiqué de presse officiel, à “des portes closes”.

16.45 Pacaembu, le stade de San Paolo qui a accueilli des matchs mémorables, devient un établissement hospitalier. “Elle devrait être prête dans dix jours”, selon les autorités locales, sur le modèle de Wuhan: 202 lits seront placés dans l’usine pour libérer des places dans d’autres hôpitaux pour les personnes atteintes de coronavirus.

14.32 Buse Terim Bahcekapili, fille de l’entraîneur turc Fatih Terim coronavirus positif, a déclaré dans un message vidéo: “Mon père va bien pour l’instant et est traité à l’hôpital. Merci à tous pour vos salutations, nous espérons que tout va bien. Si possible, isolez-vous et ne quittez pas vos maisons. ”

13h15 Les joueurs du Bayern Munich sont prêts à accepter une réduction de leurs engagements pendant cette période d’inactivité. Selon Bild, l’équipe championne d’Allemagne a accepté une 20% de réduction. Même l’entraîneur de Borussia Dortmund, Lucien Favre dit qu’il est prêt à accepter une réduction de salaire. Il en va de même pour les footballeurs Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Schalke et Werder Bremen.

13.01 Le consultant du ministère de la santé, Walter Ricciardi a déclaré à RaiNews24: “Je pense que le match Atalanta-Valence du 19 février a joué un rôle important, un tiers de la population de Bergame s’est concentré dans un stade, puis a célébré. Ce n’est pas un hasard si Bergame est la zone la plus touchée et ce n’est pas un hasard si Valence, c’est-à-dire les citoyens qui sont passés d’Italie en Espagne, a agi comme émetteur dans leur pays “.

12.57 En Angleterre et au Pays de Galles, les terrains de golf et les clubs sont également fermés. «S’abstenir de toute activité jusqu’à nouvel ordre» est la position de la Fédération écossaise de golf. Au lieu de cela, toujours aucune annonce officielle de celle de l’Irlande, mais ce n’est qu’une question de temps.

12.44 Le président de la FIFA, Gianni Infantino dit dans un message vidéo: “Aujourd’hui, le coronavirus est la priorité, le football vient ensuite. Ce sont des jours difficiles, nous avons un grand ennemi: le coronavirus. Le football doit faire preuve de solidarité, d’unité et que nous sommes une équipe. Il s’agit d’un problème mondial, des mesures mondiales sont donc nécessaires. Nous devons tous être du même côté, combattre le coronavirus et gagner la partie. À l’avenir, il y aura des effets négatifs, mais ce n’est pas la priorité. Nous le ferons et nous reviendrons plus forts avec de nouvelles idées et nous réfléchirons aux besoins du football, mais maintenant nous pensons à combattre le coronavirus “.

12h15 Le Real Madrid a décidé d’offrir un don majeur pour acheter des fournitures médicales à la Comunidad de Madrid suite à l’urgence du Coronavirus: le président de la CAM l’a fait savoir.

12.03 Lega Pro envoie un message: “Sauvez le championnat de Serie C cela signifie aussi sauver les petites et moyennes entreprises derrière les clubs, le tissu industriel italien “. Selon une étude PvC Tls livrée à la FIGC, des dommages estimés à 20-84 millions d’euros cette saison et des impacts lourds également sur la prochaine perte des stades et des sponsors. Le président de la Lega Pro, Francesco Ghirelli commente: “La saison des réformes pour le monde du football est indispensable”.

11h52 Le Togo a bloqué Emmanuel Adebayor. L’attaquant, de retour du Paraguay où il joue avec le maillot Olimpia Asuncion, devra rester 14 jours en quarantaine au Bénin avant qu’il ne puisse traverser les frontières de son pays.

11h40 Le PDG de McLaren, Zak Brown, déclare à propos du championnat de Formule 1: “Il est prévu de commencer la saison en été, si la situation le permet. J’espère que cela se produira, tout le monde manque à notre travail. ”

11h36 Après avoir arrêté le championnat, la Scottish Football Association a également interdit la formation aux équipes. 11.23 Le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, donne son avis sur la reprise du championnat américain de basket-ball: “L’espoir est que d’ici la mi-mai nous pourrons commencer à revenir à la normale et que la NBA soit sur le terrain. Peut-être sans les supporters dans les tribunes, mais sur le terrain parce que le sport est important pour les gens. Si je devais faire une prédiction basée sur les personnes à qui j’ai parlé, je dirais que la date de référence est le 1er juin et qu’elle sera jouée en premier pour moi. ”

11.11 L’entraîneur de la Sampdoria, Claudio Ranieri il a dit à Sky Sport. “Je passe du temps comme tous les Italiens. Remerciant Dieu nous allons tous bien, nous sommes enfermés dans la maison, mais le fait d’être bien est une grande réussite. Des séries télévisées au football, nous avons beaucoup de temps. Nous discutons avec l’équipe, j’ai parlé avec les entraîneurs et ils suivent les garçons au quotidien puis me fait un rapport. Je J’essaye de casser ses cartons le moins possible. Nous leur avons envoyé des vélos et des outils où ils peuvent se renforcer. Nous étions dans une période d’excellente forme et malheureusement nous la perdons, mais il y a des gens qui perdent la vie et donc la patience “.

Demain met fin à la quarantaine de l’équipe Blucerchiata, afin que les joueurs étrangers puissent fermer leur retour à la maison.

11.05 La bannière de la confrérie qui unit physiquement et métaphoriquement Bergame et Brescia se détache à nouveau aujourd’hui à cheval sur Sarnico et Paratico. Sur le pont qui sépare la province de Bergame de celle de Brescia, le mot “solidarité” est réapparu: “Brescia-Bergamo, divisée sur les tribunes, unie dans la douleur».

10h59 La ligue nigériane s’est arrêtée en raison de Covid-19. Deux footballeurs nigérians, Dayo Ojo de Enymba Football Club et Benjamin Iluyomade d’Abia Comets, ont été enlevés alors qu’ils roulaient sur l’autoroute qui mène à Akure, au Nigeria. Au milieu, il y avait aussi un autre joueur, Emmanuel James, qui a réussi à s’échapper.

10.45 L’équipe hollandaise d’Atalanta, Hans Hateboer, a perdu 2-0 contre le joueur professionnel de Vitesse au premier tour de l’Ultimate QuaranTeam Cup Fifa Tournament 2020, un tournoi eSports organisé pour la charité par le club anglais du Leyton Orient.

10.32 Même les comités olympiques des États-Unis et de l’Iran ont demandé au CIO de reporter les Jeux olympiques Tokyo 2020. Dans les prochaines heures, jeLe Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président du CIO Thomas Bach auront une conférence téléphonique pour parler du report de plus en plus possible des Jeux Olympiques.

10.29 La Australian Football Association a suspendu le championnat, reportant tous les matchs à une date ultérieure et fixant un rendez-vous le 22 avril. L’attaquant de Western United Italian, Alessandro diamants il a écrit sur Instagram: “Chers fans, dans cette situation surréaliste impliquant le monde entier, il est de notre responsabilité d’agir en tant que grande communauté. Nous surmonterons tous cela ENSEMBLE. Nous aurons besoin de sacrifice et de patience de nous tous, mais nous sortirons GAGNANTS. Restez à la maison. et sûr. ”

10.18 La course cycliste bolognaise «Basso Dieci Colli», prévue pour le dimanche 26 avril, a été reportée à une date ultérieure.

10.04 L’ancien entraîneur de Cosenza, Bepi Pillon a déclaré dans une interview à La Stampa: “Ma famille passe avant le football. Le coronavirus fait peur, je ne pouvais pas rester loin de chez moi. Le mien était un geste de responsabilité, comme tout Italien doit le faire. Nous respectons les règles, la situation est très grave. Le dernier match contre Chievo a été un chaos: l’équipe n’a pas voulu partir par peur de la contagion, l’AIC nous a invités à rester à la maison et la fédération de football à jouer. Nous avons atterri dimanche à Bergame sans Buccini et D’Orazio, des garçons qui ont refusé de voyager, le match a eu lieu lundi soir. Ensuite, le reste du groupe est retourné à Lamezia da Verona “.

9.31 Le président du Libéria, George Weah (ancien attaquant de l’AC Milan) a déclaré dans une interview à la Gazzetta dello Sport: “Attention à l’Afrique, c’est le mal qui affecte tout le monde. Mon fils est mis en quarantaine en France, J’ai entendu parler de Maldini et je l’appellerai. J’ai l’Italie dans mon coeur, ma terre ne doit pas être abandonnée. Le CIO réfléchit bien aux Jeux olympiques “.

9.27 Une fois la quarantaine terminée, l’Inter autorise ses joueurs étrangers à rentrer chez eux. Selon la Gazzetta dello Sport, après le milieu de terrain Brozovic en Croatie, le gardien rentre également à la maison Handanovic en Slovénie et peut-être l’attaquant Lukaku en Belgique à Bruxelles. Pendant ce temps, des rumeurs viennent d’Uruguay d’un éventuel retour au pays Godin et Vecino: rien de confirmé, mais la situation continue d’évoluer.

9.15 Vendredi, un sommet est prévu entre la Lega Serie A (avec le président Dal Pino et le PDG De Siervo), Figc (avec le président Gravina) et le gouvernement. Aujourd’hui, la Ligue de Serie A se réunit en assemblée et enverra ses idées au gouvernement, à la FIGC et à l’UEFA limiter les dommages économiques liés à l’urgence du coronavirus.

Parmi les propositions au gouvernement: allègement fiscal sur les taxes; modification du décret sur la dignité dans la partie où il annule le publicité pour les paris le sport, la création nouveau billet pour les piscines de football avec des collections à répartir entre l’Etat et le club; modification de la loi Melandri sur Droits TV; modification de la loi sur professionnalisme sportif de 1981; simplification de la bureaucratie pour les nouveaux stages.

Propositions à l’UEFA pour i calendriers des matchs et dates des marché des transferts été.

Propositions à la FIGC: demande de prorogation de délai sur les délais les plus urgents pour l’audit des comptes; demande d’extensions sur délais contractuels des footballeurs, si la fin du championnat devait glisser en juillet.

9.06 Le défenseur polonais de Monaco, Kamil Glik a déclaré dans une interview à la Gazzetta dello Sport: “Courage Italie, tu es magnifique et tu te lèveras comme mon taureau. La grenade me manque beaucoup, c’est un club très spécial. L’équipe est forte, au redémarrage elle recommencera à marquer. ”

8.51 Aujourd’hui, un sommet à distance entre AIC, Figc, Lega Serie A, B et C est prévu pour discuter de la baisse des salaires des joueurs pendant cette période d’inactivité.

L’avocat Mattia Grassani, expert en droit du sport, a déclaré dans une interview à Corriere dello Sport: “Salaires, réductions possibles. La réduction des émoluments est dans la loi. Si toutes les activités ont été interrompues par une autorité de l’État, je ne vois pas comment un club peut être tenu de payer la totalité des frais à un athlète qui ne s’est pas entraîné et n’a pas joué. C’est l ‘exemple classique de l’ impossibilité supervisée de la performance “.

“L’AIC est un syndicat fort: il est vrai qu’il ne peut pas imposer de réduction aux acteurs individuels, mais saura le faire devenir loi dans sa catégorie. Sur le pourcentage que je n’entre pas, cependant, la réduction est déjà légitime maintenant pour la période d’inactivité et sera applicable à la fois si le championnat ne reprend pas et s’il reprend “.

“Scudetto fin juillet, pour prolonger cette saison au-delà du 30 juin, le bon sens est de mise pour tous les membres. Le travail de juillet représenterait une sorte de “extraordinaire” non prévu par les contrats, on pourrait penser à une compensation entre les deux parties “.

“Si un championnat ne se termine pas, il peut être annuléet, en cas d’annulation, il n’y a pas de titres sportifs à attribuer. Au lieu de cela, s’il est considéré comme valide conclu un certain jour, le classement jusqu’à ce point est valable “.

8.40 Le président de la Liga espagnole, Tebas, répond à la Fifa numéro 1, Infantino: “Voulez-vous jouer moins de jeux? Déclarations incorrectes, mais vous avez raison: on commence à éliminer les dates de la Fifa où se jouent des matchs sans intérêt, ça prétend détruire le football construit à partir de l’histoire “.