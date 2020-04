Coronavirus et sports LIVE: 1400 écouvillons sont nécessaires pour recommencer. Cellino, jaune sur l’infection. Coupes UEFA: l’Inter et Rome les 2-3 août, la Juve-Lyon le 7? | Primapagina

La pandémie coronavirus le monde change. Calciomercato.com suit en temps réel les principales mises à jour de la journée relatives au monde du sport.

10:00 Tel que rapporté par Tuttosport, un mystère est apparu sur la positivité au virus déclarée par le président de Brescia, Massimo Cellino. Les résultats du test sur écouvillon ont en effet donné des résultats négatifs, alors qu’il est positif pour ceux du sang. Aujourd’hui le numéro un du club lombard subira un nouveau tampon pour comprendre si la positivité est concrète et devra s’isoler ou s’il pourra revenir pour être proche de sa famille.

09.45 Tennis, Djokovic n’est pas au vaccin pour jouer: “Personnellement, je suis contre la vaccination et je ne voudrais pas être contraint par quelqu’un de prendre un vaccin pour voyager – rapporte Repubblica -. Mais si cela devient obligatoire, que se passera-t-il? Je devrai prendre une décision. Hypothétiquement, si la saison devait reprendre en juillet, août ou Septembre, bien que peu probable, je comprends qu’un vaccin deviendra une exigence prioritaire, peu de temps après notre sortie de quarantaine. Mais il n’y a toujours pas de vaccin. “

09h30 Golf, redémarrage dans le doute: Michael Tothe, directeur du Charles Schwab Challenge of golf, le tournoi PGA Tour qui, le 11 juin à Fort Worth, Texas, devrait rouvrir la saison du circuit maximum a confirmé à ESPN que: “S’il est vrai que d’une part il y a l’envie de recommencer à regarder du golf par contre il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de la santé. Nous ne procéderons à nos tournois que si nous sommes en mesure de garantir une sécurité maximale pour tous, dans le respect des règles de santé , local, étatique et fédéral “,

09:00 Ce sera une semaine décisive pour la reprise du championnat avec des rencontres, des assemblées et des vidéoconférences fluviales qui débuteront aujourd’hui et se termineront jeudi. En effet, les rencontres entre la FIGC et le gouvernement pour discuter du document technique pour la récupération en toute sécurité (mercredi), mais aussi les rencontres entre l’AIC et Lega Calcio (aujourd’hui) qui suivront seront programmées, rappelle le Corriere dello Sport. assemblée du club (demain) et surtout entre la FIGC et l’UEFA pour la redéfinition des calendriers (jeudi).

08h30 Le projet de l’UEFA de mettre un terme aux saisons des Champions et de la Ligue Europa est en train d’émerger et les dates des matches possibles se terminant en huitièmes de finale se dessinent également. Ligue des champions et décrire le calendrier. Selon Tuttosport Inter et Rome avec les défis respectifs de Ligue Europa contre Getafe et Séville devraient prendre le terrain les 2 et 3 août tandis que le retour des champions entre Juve et Lyon sera programmé le 7 août.

08h15 Il faut 1400 pads pour redémarrer la Serie A. Ce sont les données qui, selon Repubblica, représentent la première étape à laquelle la Ligue de Serie A devra faire face afin d’avoir le feu vert du gouvernement pour reprendre l’entraînement. Dans la première phase du protocole, en effet, les clubs devront certifier la négativité virale de tous les employés impliqués dans le redémarrage et, dans un moment de difficulté à trouver des tampons, ce n’est pas un obstacle facile à surmonter.

08:00 Attaques commisso football lors de son entretien avec le Corriere dello Sport: “Une bureaucratie excessive est la ruine de l’Italie. Mais même dans le football, trop de pas. Nous devrions donner plus de pouvoir à Dal Pino, je ne suis pas encore allé à une réunion, mais dès que possible, ils me trouveront devant la porte. Lega, Gravina, Malagò, Spadafora et Conte, trop pour une seule décision “.