Coronavirus et sports LIVE, Dal Pino: «Serie A ouverte au dialogue». Spadafora: «Formation, oui s’il y a un accord Cts-Figc». Nba, tu vas à Disney World? | .

La pandémie coronavirus il influence également le monde du sport. Calciomercato.com suit les principales mises à jour de la journée en temps réel.

14.02 La Ligue allemande de football a annoncé aujourd’hui que la Bundesliga et les joueurs de deuxième division commencent à passer le test de l’écouvillon pour coronavirus.

Dans la journée Angela Merkel rencontrera les ministres allemands des Sports. Pendant ce temps, le chef de cabinet du chancelier, Helge Braun a expliqué: “La reprise du championnat est un sujet délicat qui sera discuté, je m’attends à une décision intelligente pour la semaine prochaine. ”

Le manager du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge Muenchner Merkur se dit modérément optimiste: “Nous devrons faire preuve jeu après match pour agir de manière exemplaire et respectueuse des règles, à la hauteur de nos responsabilités. Le protocole nous engage à être très sérieux”.

13h45 Le président de la Ligue de Ligue A Paolo Dal Pino commente en note les dernières déclarations du ministre des Sports Vincenzo Spadafora: “J’apprécie beaucoup les paroles du ministre Spadafora ce matin et son appel. Il y a eu et il y aura toujours un dialogue constructif de la part de la Ligue A, dans la certitude que le travail du ministre des Sports est le nôtre. ne peut viser qu’un bien commun au sens large “. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

13h15 la NBA étudier un plan de récupération et les matchs pourraient être joués à … Disney World! LISEZ LES NOUVELLES ICI

13h10 Selon les tabloïds anglais, le Premier League L’Anglais travaille pour reprendre le championnat du prochain 8 juin.

13.01 Le meneur de jeu de Lecce, Riccardo Saponara il a déclaré à Sky Sport: “Cette longue attente commence à nous faire perdre des énergies psycho-physiques, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés semblent insurmontables et cela commence à nous faire perdre un peu de confiance et d’enthousiasme que nous avons essayé de garder dans cette période du lock-out. Mes coéquipiers me manquent, rire, plaisanter, s’entraîner, vivre en équipe. Il y a un grand désir de revenir, tout ce que nous vivons m’a fait comprendre que je dépend du football, sans rien manquer psychiquement – Physique. Je sens que ma dépendance me manque et j’espère repartir au plus vite “.

12.11 L’attaquant français du PSG Kylian Mbappé il a écrit sur Twitter: “Tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe me manque. ”

12.03 L’entraîneur portugais de Tottenham, José Mourinho a déclaré à Sky Sports UK: “Le football me manque et mon monde entier, mais nous devons être patients car c’est une lutte que nous devons tous mener ensemble. En revenant au football, vous verriez la lumière au fond du tunnel, ce serait une bonne chose pour tout le monde de pouvoir terminer le championnat. Les stades ne seront pas vides, même à huis clos, car nous savons que des millions de personnes nous regarderont à la télévision “.

11.59 Le PDG de Monza, Adriano Galliani a annoncé de nouvelles coupes dans les engagements après ceux convenus le mois dernier. Pour les mois d’avril, mai et juin, le club Brianza (Serie C) a décidé que les salaires seront divisés par 50%. Cet accord ne s’applique pas aux autres responsables de la société Brianza ni au personnel technique de Brocchi.

11h40 Pellegrini SpA sera la première chaîne de restaurants en Italie à suivre un protocole validé par le professeur Roberto Burioni. La société appartient à l’ancien président de l’Inter, Ernesto Pellegrini. Depuis la mi-mars, elle a mis en œuvre une initiative en faveur des plus nécessiteux: 50 000 repas sont livrés aux personnes âgées dans 19 communes de Lombardie jusqu’au 15 juin. Solidarité garantie également par l’association à but non lucratif fondée en 2013: ouverture du restaurant Ruben à Milan, avec 300 dîners offerts au coût de 1 euro chacun pour les familles à revenu unique (les enfants de moins de 16 ans mangent gratuitement) ou avec les parents chômeurs acceptés dans la chambre.

11 h 36 Ce soir à 20 h en direct sur Sky Sport Uno et en direct sur Twitch airs «United for Italy», l’événement spécial qui met en vedette 22 joueurs prêts – joypad à la main – à se défier depuis leur canapé à la maison est un concours eSport 11 contre 11 pour soutenir la campagne de financement à l’appui du travail de la Protection civile. Trois parties de 15 minutes chacune, également présentes Ciro Immobile (Lazio), Francesco Totti, Antonio Cassano, Marco Materazzi, Massimo Oddo, Miguel Veloso (Verona), Andrea Bertolacci (Sampdoria), Vittorio Parigini (Cremonese), Riccardo Orsolini (Bologna), Adam Masina (Watford), Juan Quintero (River Plate), Giulio Donati (Lecce), Alessio Cerci (Salernitana), Pierluigi Gollini (Atalanta), Andrea Petagna (Spal), Kevin Lasagna et Rolando Mandragora (Udinese), Fabio Pisacane et Giovanni Simeone (Cagliari).

11.28 L’ancien manager de Cagliari, Rolando Maran et son équipe technique ont accepté d’abandonner le mois d’avril. La coupe du mois d’avril a également été préparée et acceptée par le département technique dirigé par le réalisateur Marcello Carli avec les collaborateurs Roberto Colombo et Andrea Cossu, Ivan Moretto et Andrea Tonelli. Les techniciens du secteur jeunesse, dont l’adjoint de la première équipe Max Canzi, ont également souffert et accepté la réduction de l’indemnité.

11h15 Papu Gomez dévoile le projet “The Biggest Game”. Avec Dybala, Chiellini, Van Dijk, Modric, Iniesta, Morata, Rakitic, Joaquin, Falcao et James Rodriguez parmi les joueurs qui adhèrent à l’idée: “Nous avons réuni plus d’une centaine de sportifs du monde entier pour lutter contre le coronavirus”. Les joueurs feront don de leur maillot via le site shirtum.com: les fans pourront acheter des billets pour participer à l’extraction de la tunique (plus le don est élevé, plus vous avez de chances d’être retiré). Le but est bénéfique: les bénéfices iront à différents hôpitaux choisis par les mêmes protagonistes.

10,50 Vincenzo Spadafora, Ministre des Sports, s’est adressé aux microphones de RaiTre: “Nous avons besoin de l’accord du comité technique scientifique pour reprendre l’entraînement. Sinon, le gouvernement est prêt à fermer le championnat” (ICI ses mots).

10.36 L’ancien attaquant de la Juventus, Alessandro Del Piero a déclaré à RTL 102.5: “J’espère que la saison pourra se terminer, si nécessaire aussi cet été. L’annulation de la saison signifierait une re-discussion de nombreux postes pour ceux qui vont en Ligue des champions, ceux qui relèguent et ceux qui sont promus. Il serait difficile de prendre des décisions qui ne plairaient sûrement pas à tout le monde. Mais nous vivons une période historique extraordinaire et des décisions extraordinaires devront être prises. Pouvoir terminer le championnat, maintenir la santé de chacun, serait la meilleure chose. Je remercie tous ceux qui ont participé à la collecte de fonds qui nous a permis d’acheter quatre ambulances pour la Croix-Rouge “.

10.24 L’arrière algérien de Naples, Faouzi Ghoulam a distribué de la nourriture et des produits de première nécessité à une série de familles pauvres Napolitains avec Mohamed Hasayen, président de l’association “Dialogue, Coexistence et Paix”.

10.18 Le président de Brescia, Massimo Cellino elle a écrit sur Instagram: “Je pense à toi depuis un certain temps, mais je manquais de mots. Étouffée par l’angoisse et la douleur que je ressentais mienne pendant la pire période de l’urgence du coronavirus, vécue à tes côtés, écoutant et entendant tous les jours des histoires terribles qui vous ont touché de près. Une telle situation aurait mis quiconque à genoux: non je Brescia! Et donc j’ai réalisé que ceux qui vous veulent comme des gens qui n’abandonnent jamais et qui vont toujours de front ne sont pas des lieux communs. Vous donnez une leçon à l’Italie. C’est l’esprit des Brescians, c’est l’esprit de Brescia! Et je me sentais plus fier que jamais d’être votre président. Maintenant, le moment est venu de dire merci du fond du cœur, également pour avoir continué à rester dans notre club. “

10h00 Le président de Lille (quatrième point à Rennes de la Ligue des champions), Gerard Lopez est contre la prise en compte du classement actuel du championnat de France: “À mon avis, le gel du classement est inacceptable, ainsi que la nullité de la saison. Nous avons étudié la question: au cours des dix dernières années, 71% des équipes ont changé de position dans le classement dix derniers jours. Je propose de simuler les résultats des dix derniers jours, sur la base des points pris à domicile et à l’extérieur, pour obtenir un classement sur 38 matchs. Je suis sûr que nous nous serions qualifiés pour la Ligue des champions sur le terrain. ”

09.56 Le milieu de terrain espagnol de Gênes, Iago Falque il a déclaré au journal espagnol AS: “Nous devrions reprendre l’entraînement le 18 mai, mais ce n’est pas encore clair. C’est une contradiction de ne pas pouvoir se rendre au centre sportif sous surveillance médicale et de pouvoir courir au parc. Je voudrais recommencer à jouer, mais je ne connais pas la situation aussi bien que les experts. clairement si le football attendait qu’un vaccin revienne sur le terrain, ce serait une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, nous espérons sortir de tout cela ensemble pour revenir à la normale “.

09.45 Le défenseur argentin de la Fiorentina, l’allemand Pezzella il a dit à Corriere della Sera: “J’avais peur, dans les premiers jours de la maladie, vous avez beaucoup de pensées. Heureusement, ma famille, mes amis et la Fiorentina, bien que pas physiquement, étaient proches de moi. Ce n’est pas facile de s’entraîner, nous espérons que nous pourrons bientôt rentrer au centre sportif. La décision de redémarrage doit être prise par des médecins et des experts, lorsque l’important est que la sécurité des joueurs et de tous les professionnels soit garantie. Je veux recommencer à jouer. ”

09.32 Le gardien de but de Sassuolo, Andrea Consigli il a déclaré à la Gazzetta dello Sport: “L’incertitude déstabilise mentalement. Faites-le nous savoir. Nous, avec 3 semaines de travail, sommes prêts. Et puis je pense aux garçons de Serie C qui gagnent peu et souffrent beaucoup, comme leurs clubs. Nous discutons avec une grande sérénité les possible baisse des salaires. C’est dommage d’avoir arrêté car on allait vite. Nous avions trouvé la bonne place et avions des comparaisons directes avec Vérone et Milan. Je pensais au haut rang. Je viens de Cormano, dans la banlieue de Milan, où il y a eu 29 décès dans un RSA, j’ai passé une partie de la vie à Bergame où chaque personne que je connais a un parent, un ami ou une connaissance qui a rencontré le virus. D’énormes ».

09.27 Le milieu offensif de Fribourg (Bundesliga), Vincenzo Grifo il a déclaré à la Gazzetta dello Sport: “Nous nous entraînons divisés en groupes, quatre joueurs et un gardien de but. Au début, pour les blocs de rôles, désormais également mixtes, un élément par rôle. Je m’étire à la maison, je m’échauffe avec le vélo d’appartement que j’ai posé sur la terrasse, puis je vais sur le terrain déjà changé. Un groupe toutes les deux heures: à 9h, 11h et ainsi de suite. Séances d’une heure ou 90 minutes, course à pied en alternance, technique, tirs au but, un-deux, punition. Quand je termine, changement de chemise rapide mais sans utiliser le vestiaire commun, je rentre chez moi, parfois même à vélo. Toujours étirement ou gym, brièvement, 10-15 minutes. Ensuite, douche et c’est fini. Il n’y a pas de tactique, pas de petits matchs, pas de contacts. Je suis déjà content d’être de retour sur le terrain, mais vous en voudriez de plus en plus: d’abord le jeu, puis le jeu avec le public. Il est juste de partir pour nous et pour les gens, la balle manque du tout. Même si vous restez à la maison, vous pouvez regarder la Juve-Inter ou Fribourg-Cologne. Le football donne beaucoup, il donne de l’émotion: beaucoup de gens seront heureux si vous recommencez. Ils nous tamponnent tous les trois jours. ”

09.18 L’attaquant serbe de la Fiorentina, Dusan Vlahovic il a déclaré à la Gazzetta dello Sport: “Comment vais-je célébrer mon premier objectif post-pandémique? Ce serait bien de courir sous la courbe de Fiesole pleine de fans, mais je crains que nous ne les ayons pas longtemps à nos côtés. Il sera dédié à toutes les personnes qui m’ont aidé et à ceux qui sont à la pointe de la lutte contre ce terrible virus. ”

09.01 Le directeur sportif de Bénévent (série B), Pasquale Foggia il a déclaré à OttoChannel: “C’est une situation jamais connue auparavant, avec un très long arrêt à la fin du championnat. Je pense qu’il faudra au moins trois semaines pour éviter qu’il y ait une série interminable de blessures. Mais y a-t-il vraiment une volonté de mettre fin à ces ligues? Le football est souvent considéré comme le moindre des problèmes, ignorant le fait qu’une économie énorme se déplace, ce qui contribue également à la subsistance d’autres sports. Je ressens constamment avec l’entraîneur Filippo Inzaghi, ces jours-ci je parle plus avec lui qu’avec ma femme».

08.59 Les frères Rigoni (série C), ont publié une interview avec la Gazzetta dello Sport. Nicola: “Mon Monza a dominé les deux tiers du championnat disputé, nous avons déjà montré que nous méritons la Serie B dès le premier jour et la promotion à la table serait la photo du classement, mais nous aimerions la gagner sur le terrain. Amener Monza à A est le défi du projet romantique de Berlusconi et Galliani, il y a une grande unité d’objectif et la réduction de 50% des salaires est un choix de responsabilité. ”

Luca: “Vicenza mérite la première position, nous voulons revenir à jouer. Nous sommes des sportifs et nous aimons sortir sur le terrain en tant que gagnants, pas à partir de réunions. Je suis descendu à C pour l’amour de la ville, l’estime pour Rosso et le désir d’être formé par le maître Di Carlo. Ce sera un plaisir de me battre avec mon frère en B. ”

08.44 Milieu de terrain d’Ascoli (Serie B), Davide Petrucci il a déclaré à Corriere dello Sport: “Juste maintenant que je suis de retour en Italie, après 12 ans à l’étranger, j’aurais pu être plus présent dans la famille et à la place tout cela s’est passé. Reprendre à jouer relancerait le football, l’économie, la vie en général, mais elle doit se dérouler dans le respect des règles et sans risque pour personne, car une deuxième urgence serait plus forte que la première. Une finale de championnat qui ne comprend que des play-offs et des play-outs? Ce n’est pas un sujet qui m’appartient, la certitude est qu’il sera difficile de plaire à tout le monde, en attendant il faut éviter de prendre des risques et au moins de limiter au maximum la propagation du virus. Et si le championnat coïncide avec l’année civile? J’y suis habitué car en Roumanie, pour éviter les très basses températures hivernales, nous avons joué l’été. En Italie, l’été est très chaud, donc la formule que nous avons utilisée jusqu’à présent est la plus durable, mais en cas de besoin. Voyons ce que les autorités compétentes décideront. Problème de réduction de l’engagement: allons-nous aider Ascoli pendant cette crise générale? Oui, nous essayons de trouver un point de rencontre partagé qui soit bon pour tout le monde, le moment est difficile et donc nous recherchons un accord “.