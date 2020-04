Coronavirus et sports LIVE, Gravina: «Je vois le désintérêt». Spadafora: «Mensonges d’un président A». Bundes, Premier et Liga prêts pour la reprise | .

La pandémie coronavirus il influence également le monde du sport. Calciomercato.com suit les principales mises à jour de la journée en temps réel.

19h54 Le gouvernement espagnol donne un premier accord à la Liga vers la reprise du championnat. Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé qu’à partir du 4 mai, l’entraînement individuel des athlètes professionnels sera également possible pour les sports d’équipe, qui pourra ensuite s’entraîner en groupe à partir du 11 mai.

19.51 L’Assocalciatori définit la décision du gouvernement comme “discriminatoire et illogique” reprendre l’entraînement à partir du 4 mai uniquement pour les athlètes professionnels de sports individuels et non pour les athlètes d’équipe comme le football, toujours sous forme individuelle. L’AIC du président Damiano Tommasi espère “une intervention rapide du gouvernement pour éliminer les distorsions évidentes”.

19 h 45 Le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora a parlé dans une vidéo sur Facebook: “Je remercie le président de la FIGC, Gravina, qui a nié les allégations selon lesquelles quelqu’un de la Ligue de Serie A avait déclaré hier un accord sur la date de la reprise du championnat. Rien de plus faux. C’est évidemment le vice habituel d’un président de Serie A, mais Je pense vraiment à quelques-uns, qui ne perdent pas l’habitude de répandre des mensonges et des mensonges afin d’essayer de faire pression sur le gouvernement. Je le redis à ces présidents qui n’ont pas compris que l’air a changé, ce n’est plus ce qu’il était et ces méthodes ne fonctionnent plus “.

19h40 Giovanni Malagò tend la main à Gabriele Gravina. Le président de la FIGC a transmis au numéro un du CONI la documentation demandée sur le protocole de reprise de formation préparé par la commission médicale. Selon Ansa, Malagò a déclaré qu’il était “disponible pour aider la Fédération de Football pour tous les détails nécessaires qui doivent être pris en accord avec l’autorité gouvernementale de contrôle et la Fédération italienne de médecine sportive “.

19.32 Le président de la Liga espagnole, Javier Tebas dit: “Je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de dangers à jouer au football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, qu’à travailler sur une chaîne de montage, ou en étant sur un bateau de pêche en haute mer. Si des secteurs importants de l’économie n’avaient pas la possibilité de redémarrer, de manière sûre et contrôlée, ils pourraient disparaître. Cela pourrait arriver au football professionnel. Dans d’autres pays, les équipes sont prêtes à s’entraîner, c’est l’exemple à suivre. En Espagne, le football est un facteur économique moteur que nous devons réactiver comme beaucoup d’autres. Nous nous continuons à nous concentrer sur cette réactivation dès que possible, de manière responsable et en adhérant à toutes les recommandations de santé “.

19.27 Le président de l’Association italienne des entraîneurs de football, Renzo Ulivieri dit Lady Radio: “Nous avons toujours pensé à nous engager pour la reprise et nous serons disponibles sur demande, en préservant toujours la santé de tous les professionnels. Tout le monde doit avoir des visites médicales: si tout le monde est en bonne santé, vous pouvez jouer même si vous ne pouvez pas vous comporter comme avant. Le message selon lequel le football est un monde de privilégiés ne doit pas passer. Le ministre des Sports Spadafora nous a clairement dit que le gouvernement ne voulait pas bloquer le championnat de football. On ne nous a jamais promis de date. ”

19h15 Gabriele Gravina, Président de la FIGC, s’entretient avec Canale Europa sur la possible reprise du football: “Il n’y a pas de conditions objectives pour arrêter le football. Je vois une apathie désintéressée pour la reprise. ” LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

19.01 Le président de la commission médicale de la Fifa, Michael O ‘D’Hoonoghe

il a déclaré au Daily Telegraph: “Cracher est une pratique courante dans le football et ce n’est pas très hygiénique, donc quand vous recommencerez à jouer, il faudra l’éviter. La question est de savoir comment cela sera-t-il possible? Peut-être il pourrait être puni d’un avertissement. Cracher n’est pas hygiénique et la salive restant sur le sol peut être un véhicule d’infection par le coronavirus. ”

18.06 Le président Massimo Cellino a décidé de donner 5 000 masques aux fans de Brescia personnalisé, modèle FFP3 (le plus sûr). Les ultras s’occuperont de la répartition entre les structures de santé et le RSA de la ville et de la province.

17.59 Le responsable de la santé de Rome, Andrea Causarano dit à Ansa: “Le dernier Dpcm nous a pris un peu par surprise pour le traitement réservé aux autres sports aux dépens du football, il semble presque que l’on ne se fie pas au fait qu’il puisse recommencer à respecter les règles de sécurité … Il est incompréhensible de ne pas considérer le football quand on dit que le but est de permettre la reprise progressive des activités sportives. On pourrait aussi partir dans les centres sportifs à huis clos, en suivant toutes les directives dans le respect des règles de la distanciation sociale et sans aucun rassemblement “.

16h50 Premier oui en Allemagne à la reprise de la Bundesliga à partir de mi-mai ou, au plus tard, à partir de la fin du mois. Le premier accord vient des ministres des Sports des 16 Länder fédéraux, qui se sont exprimés dans un document commun avant la réunion avec la chancelière Angela Merkel prévue jeudi. Pour les ministres des sports: “il est justifié que le football revienne jouer dans des stades vides, créant et faisant respecter les conditions d’hygiène et médicales les plus strictes”.

16h00 C’était prévu hier soir, maintenant c’est officiel: arrêt définitif du football en Argentine pour l’urgence du coronavirus. L’annonceafa avec une note, une décision qui, à partir de la Primera División, comprend la descente de toutes les autres catégories: Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, Primera D et Federal A. Les championnats ne reprendront qu’en janvier prochain et les relégations seront annulées jusqu’à la saison 2020/2021 pour assurer la survie économique des clubs.

15h50 Le chef du comité médical Fifa D’Hooge: “Je suis sceptique quant à la reprise du football.” LISEZ TOUS LES DÉCLARATIONS

15h15 La saison de Ligue 1 et Ligue 2 est pratiquement terminée. Selon les rapports de RMC Sport et de L’Equipe, en effet, le gouvernement français ne donnera pas le feu vert à la reprise des championnats après l’arrêt de l’urgence du coronavirus, avec la Fédération et les Ligues qui travailleront à définir la gestion du classement et à commencer la saison prochaine en août.

14:30 Le président de Cagliari Tommaso Giulini: “En faveur de la reprise de la Serie A, mais sous certaines conditions. Sur le prêt de Nainggolan …”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

13.30 Le gouvernement britannique a fait savoir que la Premier League devait redémarrer dès que possible, dans le but de reprendre le 9 juin prochain et de se terminer fin juillet. Un sommet est prévu vendredi au cours duquel le protocole de sécurité sera discuté, qui sera développé par une commission constituée de membres de l’exécutif, de responsables des différentes fédérations sportives et des autorités sanitaires. Ce qui se passe, c’est que la priorité sera donnée au football sur les autres sports dans le plan de redémarrage.

12 h 55 L’UEFA a averti les 55 fédérations membres qu’elles devront fournir une réponse officielle d’ici le 25 mai sur leur intention de redémarrer ou non leurs ligues respectives. Dans la lettre envoyée par le président Ceferin, la nécessité de désigner les équipes participant aux prochaines coupes européennes uniquement sur la base de critères sportifs, en cas d’interruption de tournoi, est réaffirmée.

12h15 Arsenal est le premier club de Premier League à reprendre l’entraînement, après l’arrêt imposé par le gouvernement pour l’urgence du coronavirus. 47 jours se sont écoulés et les hommes d’Arteta – qui ont également été testés positifs pour le virus – suivront bientôt Brighton, Chelsea et Tottenham.

12h05 Le président de Cagliari Tommaso Giulini a parlé à Il Corriere dello Sport: “Je crois que il n’est pas approprié de reprendre la formation, avec des protocoles complexes et onéreux comme ceux qui ont été supposés jusqu’à présent. C’est déjà un pas en avant pour avoir identifié la date limite au-delà de laquelle ce championnat ne pourra pas descendre le dimanche 2 août. Au-delà, vous devrez cristalliser le classement qui sera tel que vous le voyez aujourd’hui, c’est-à-dire si vous ne retourniez pas à l’entraînement le 18 mai, ce serait pratiquement comme fermer le championnat “.

11,58 Alberto Cirio, président de la région du Piémont, s’est entretenu avec le Corriere della Sera: “Début mars, avec le préfet, j’ai bloqué la Juve-Milan, qui avait l’autorisation du gouvernement: imaginez-vous ce qui se serait passé?”.

11h15 Selon une agence Ansa, la FIGC ne serait parvenue à aucun accord sur les dates de reprise du championnat de Serie A et n’aurait reçu aucune indication à ce sujet, à l’occasion de la rencontre du 22 avril avec le ministre des Sports Spadafora. Le Federcalcio annonce que la nécessité d’avoir des communications sur le sujet vient de la Lega di A et précise que ces “fuites en avant sont considérées comme nocives pour le football italien”.

10h40 Au Paris Saint Germain, il reste un problème en suspens concernant le paiement des locations aux joueurs dans cette période d’arrêt dictée par l’urgence Covid-19. Le directeur sportif Leonardo est engagé dans une négociation laborieuse avec les joueurs pour une réduction des salaires, mais pour l’instant aucun accord n’a été trouvé.

10h15 Aux Pays-Bas, c’est le chaos total après la décision de la Football Association et du gouvernement local d’annuler les championnats nationaux professionnels en raison du coronavirus. Après Utrecht et Cambuur, De Graaschap a également rejoint la manifestation en déposant une plainte officielle. Plusieurs procès sont prêts vers la Fédération.

09h30 Les Jeux olympiques de Tokyo sont à haut risque d’annulation. Ceci est compris par le président du comité organisateur Yoshiro Mori, déjà contraints d’accepter leur report à l’été 2021: “Si l’urgence du coronavirus n’est pas définitivement éradiquée dans tous les pays impliqués dans les Jeux, ils seront annulés“, a-t-il déclaré à Nikkan Sports. Mori a nié qu’un nouveau report des compétitions soit envisageable.

9h00 Selon ce que recueille Le Parisien, Le Paris Saint Germain étudierait une stratégie différente par rapport à celle de nombreux clubs européens pour faciliter le retour de leurs membres en France footballeurs étrangers (le cas le plus significatif est celui de Neymar). Pour raccourcir le temps de retour dans l’équipe et éviter les 2 semaines canoniques de quarantaine, le PSG souhaite doubler immédiatement qui, s’il était négatif, autoriserait le retour à l’activité des athlètes.