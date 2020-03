Coronavirus et sports LIVE, Gravina: ‘Serie A avec 22 équipes non franchissables. Exemple d’accord de la Juve pour l’ensemble du système ‘| Primapagina

La pandémie coronavirus il influence également le monde du sport. Calciomercato.com raconte les principales mises à jour de la journée en temps réel.

16h40 Manolo Gabbiadini il écrit une lettre émouvante à son Bergame. LIRE ICI

14h45 Michele Uva, vice-président uefa, s’adresse à Sportmediaset XXL: “Pas de limite de temps pour les championnats, nous ne demanderons qu’une liste pour les coupes”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

14 h 30 Filippo Inzaghi, technicien du Benevento: “On veut jouer, même en août. Sinon, le football italien perd deux ans devant les tribunaux”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

13h45 la Covid-19 ne fait pas peur au président du Bélarus Alexander Lukashenko, qui jouer au hockey sur glace et soulève: “Il n’y a pas de virus ici». LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

13h35 Le président de la Figc Gabriele Gravina se félicite de l’accord entre le Juventus et les joueurs de football pour la réduction des salaires: “Un exemple pour l’ensemble du système”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

12h55 Le bon moment pour la relocalisation de Les Jeux olympiques de Tokyo devraient être l’été 2021. Le chef du comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo le confirme: “Il faut penser à une période entre juin et septembre”, a-t-il déclaré. Yoshiro Mori au Japan Times.

12h45 Flèche de Gaston Ramirez: “Joueurs positifs? Sampdoria il n’a rien caché, les autres équipes l’ont fait et je ne comprends pas. ” LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

12h05 Deuil dans le sport à Bergame: l’ex-boxeur Angelo Rottoli décède à 61 ans, positif pour le coronavirus.

12:00 hospitalisé pour les symptômes de Covid-19 l’ancien gardien de but de l’équipe nationale turque et de Barcelone Rustu Recber (46 ans).

11h55 Vrai volleyball Monza il forme régulièrement, le président-médecin Alessandra Marzari: “Je connais les matériaux et les risques, ceux qui n’acceptent pas le congé.” LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

11h40 Damiano Tommasi, président deAIC: “Les footballeurs prêts à faire leur part”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

11h30 Maurizio Casasco, président de la fédération médicale et sportive italienne et européenne: “Reprise de l’activité sportive? Pas de fuite en avant, toute l’Italie ensemble. On travaille sur un protocole”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

11:00 Le président de Frosinone Maurizio Stirpe: “Saison s’étalant sur deux ans, ou le football meurt”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

10h40 Le ministre des sports Vincenzo Spadafora: “Reprendre le 3 mai? Irréaliste”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

10:30 Le président de la Ligue Serie A Dal Pino: “Compact nous le ferons, reprise seulement sans prendre de risques. Baisse des salaires? Choix douloureux, mais vertueux et obligatoire”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

10:00 Le président de la Figc Gabriele Gravina: “Récupération difficile en mai. Pas de 22 équipes de Serie A”. LISEZ ICI TOUS LES DÉCLARATIONS

9h00 Le propriétaire des Knicks de New York James Dolan est positif: la même franchise NBA l’annonce, soulignant que Dolan est en quarantaine mais asymptomatique.