Coronavirus et sports LIVE: les Bundes peuvent recommencer le 9 mai. Uefa, le plan: coupes du mois d’août en un seul match et terrain neutre | Primapagina

La pandémie coronavirus il influence également le monde du sport. Calciomercato.com suit les principales mises à jour de la journée en temps réel.

09:00 Recommencer avec cinq changements: c’est l’idée donnée hier par Claudio Ranieri. Dès novembre, la FIGC avait présenté la proposition à l’Ifab. Elle a ensuite été rejetée, mais maintenant le scénario a radicalement changé.

08h50 L’Europe s’interroge sur le redémarrage: selon La Gazzetta dello Sport, l’Angleterre envisage de faire jouer toutes les courses à Wembley. La Bundesliga allemande pourrait être la première à redémarrer, peut-être dès le 9 mai. La Ligue 1, en revanche, songe à jouer depuis le 3 juin, alors qu’en Espagne les partis ne sont pas encore parvenus à un accord.

08h35 L’UEFA tiendra une nouvelle vidéoconférence avec les 55 associations nationales le mardi 21 avril. L’idée est de disputer les quarts de finale et les demi-finales des coupes en une seule course et sur un terrain neutre. Les dates? En août, le tout en 15 jours.