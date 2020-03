Coronavirus et sports LIVE: les matchs de Serie A et UEFA de demain au calendrier. Championnats espagnols reportés en masse. Championnat du monde de Formule 1 glisse toujours | Primapagina

La pandémie coronavirus il influence également le monde du sport. Calciomercato.com suit toutes les principales mises à jour de la journée en temps réel.

13.25 Report du Grand Prix de Formule 1 en Azerbaïdjan qui aurait dû donner le coup d’envoi du championnat du monde: une autre date sera recherchée en 2020. Le premier GP théorique, maintenant, serait le Canada, le 14 juin

12h20 Le président de Saint-Etienne Bernard Caïazzo, il a parlé à France Bleur Loire de la situation des coronavirus en France: «On ne peut pas jouer tant que la courbe n’est pas inversée. Soit en juillet-août, au mieux le 15 juin. Cependant, nous devons à tout prix terminer le championnat. Même si cela signifie mettre fin à l’exercice en juillet-août et recommencer. Sans aide d’État, la moitié des clubs professionnels déposeront leur bilan dans un délai de six mois. “.

12.15 Compte tenu du nombre croissant de contagions en Espagne, la Liga et la Fédération espagnole de football, en collaboration avec le gouvernement et le ministère de la santé, ont décidé de reporter le retour des championnats à une date qui lui était destinée.



Acuerdo de la Comisión de Seguimiento du Convenio de Coordinación RFEF-LaLiga: https://t.co/100UXedTds

– LaLiga (@LaLiga) 23 mars 2020

11h15 – L’appel de Dalbert fait écho au Brésil: “J’enregistre ce petit message pour donner l’alerte, tous les Brésiliens doivent être conscients du danger qu’ils courent. Je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ne prennent toujours pas au sérieux les risques de propagation de Covid-19, mais ce virus est une chose très sérieuse. Nous savons que les soins de santé au Brésil ne sont pas très bons, il existe donc un risque que le coronavirus se révèle dévastateur pour le peuple brésilien. ”

11:00 Federica Percassi, la fille du président d’Atalanta, a utilisé son profil instagram pour lancer un appel à la prière pour tout le peuple italien. Une proposition, avec de longs et forts applaudissements qui va commencer, à partir de 12 heures des balcons de l’Italie pour Bergame, l’une des villes les plus touchées par le coronavirus, et pour ses héros, les médecins qui combattent le virus. (ICI VOS MOTS)

10h10 En attendant que le CIO prenne une décision définitive sur le report ou l’annulation de Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août) en raison d’un coronavirus, L’Australie et le Canada ont décidé de ne pas participer. Dans le même temps, ils ont demandé le report de l’événement à l’été 2021.

08h30 Oui à la coupe des coupes européennes. L’Uefa réunira ses membres et parties prenantes demain à Nyon pour parler de l’avenir des calendriers. Toutes les fédérations poussent à la clôture des championnats puis ça devient de plus en plus large la possibilité de reformuler à la fois les Champions et la Ligue Europa afin de réduire de moitié les jours nécessaires pour y mettre fin et permettre aux fédérations d’avoir plusieurs dates disponibles pour terminer leurs matchs. En retour, le calendrier des courses pourrait être inversé avec les coupes européennes placées dimanche sur le calendrier pour obtenir plus d’audience.

08h15 La Lega Serie rencontrera demain des représentants de Deloitte pour donner la perspective des dégâts que la crise cause à notre football. Il y a deux options de perte soulignées et elles seront d’environ 170 millions si le championnat commence et se termine à nouveau et plus de 720 si le championnat ne se termine pas. Ces chiffres seront ensuite transmis à la FIGC qui en discutera avec le gouvernement pour les plans d’investissement de l’Etat en faveur du sport.

08h00 Aujourd’hui, l’AIC se réunira en conférence téléphonique pour prendre une position claire sur la baisse des salaires. Le seul sujet qui sera traité est celui du coronavirus avec Tommasi et les autres membres de l’AIC qui ont participé aux tables de travail de la Ligue la semaine dernière qui présenteront la situation actuelle. Tel que rapporté par le Corriere dello Sport du conseil émergera une orientation sur le rétablissement des deux formations, mais il sera plus compliqué de décider quelque chose au sujet des réductions de salaire. Si en Serie C les filets de sécurité sociale pouvaient donner un coup de main, en A et en B c’est plus compliqué. L’AIC a accepté que les joueurs soient envoyés en vacances, déduisant ces jours d’inactivité de la montagne des vacances d’été, et ne s’opposera pas au redémarrage de la prochaine saison après s’être “déconnecté” pendant seulement une semaine. Quant à la coupure des engagements, cependant, elle est au point mort pour le moment car on ne sait pas encore quel sera l’avenir des championnats.