Coronavirus et sports LIVE: Tour de France du 29 août au 20 septembre, puis le Giro d’Italia en octobre Primapagina

La pandémie de coronavirus affecte également le monde du sport. Calciomercato.com suit toutes les principales mises à jour de la journée en temps réel.

14h40 Joueurs et entraîneurs de la première équipe du Dolomiti Energia Trentle volleyball a accepté une réduction de son engagement, “montrant ainsi qu’il est prêt à faire sa part pour faire face à la situation économique difficile qui se crée dans le pays en raison de l’urgence Covid-19”.

14.02 Le défenseur de Biancoceleste Francesco Acerbi il a déclaré à Lazio Style Radio: “Tout le monde voudrait partir. Je m’ennuie de la routine quotidienne, je vais au travail, mais je vais aussi simplement au bar pour prendre un café. Nous nous aimerions recommencer à jouer et nous serions les premiers à prendre le terrain s’ils nous disaient qu’ils pouvaient le faire. J’essaie toujours de rester occupé et d’écouter ce qu’ils nous disent. Nous ne décidons pas. Je me suis entraîné pratiquement tous les jours. Je vais courir, j’ai le vélo. J’ai dû d’abord réparer mon mollet, mais maintenant je suis complètement rétabli. J’ai l’habitude d’être à la maison, je m’occupe pour rester en forme. Aussi pour l’esprit, pour télécharger, pour s’assurer que quand ils nous rappelleront, nous serons prêts. ”

13.57 L’attaquant polonais de Naples, Arkadiusz Milik a écrit sur Twitter: “Ces moments me manquent tellement, j’ai hâte de pouvoir vous embrasser à nouveau. Nous reviendrons plus forts et plus passionnés qu’auparavant. ”

13h40 Le défenseur argentin de la Fiorentina, l’allemand Pezzella continental a déclaré à Radio Closs: “Je pense avoir attrapé le virus dans le club. Nous avons été exposés aux voyages, aux hôtels, aux trains. Nous avions 3 joueurs positifs, plus des membres du personnel médical et du marketing. Ma petite amie n’était pas en Italie, quand elle voulait rentrer, le pays était fermé et elle est donc partie pour l’Argentine. Je suis calme parce que je sais que je ne l’ai pas infectée. Avant de reprendre les activités, nous devrons faire de nouveaux examens. J’ai pu commencer l’entraînement il y a plus de 20 jours. La situation s’améliore, mais ils répètent de ne pas baisser la garde. Nous devons rester à la maison pendant près de 40 jours, la quarantaine a été établie jusqu’au 3 mai et ensuite nous verrons. “

13.27 Cyclisme: le Tour de France, initialement prévue du 27 juin au 19 juillet, aura lieu du 29 août au 20 septembre. Le Giro d’Italia aura lieu après la Coupe du monde (du 20 au 27 septembre à Aigle, Suisse) et sera suivie de la Vuelta di Spagna.

13.01 En Argentine, les responsables de la pépinière de River Plate demandent des vidéos durée un peu moins de 5 minutes avec le nom, le prénom, la catégorie et le rôle du jeune joueur attaché. Scoutisme au temps du coronavirus.

12.36 Le directeur sportif de la Sampdoria, Carlo Osti a déclaré dans une interview à la Gazzetta dello Sport: “Avec le président Ferrero et mes collaborateurs, nous avons beaucoup d’idées. Nous travaillons davantage sur la vidéo. Mais maintenant vous comprenez la valeur du temps, il y a bien d’autres choses que le football. Une façon de reprendre possession de sa vie ainsi que des espaces cachés ou oubliés. La ville renaîtra avec le nouveau pont deux ans après la tragédie de Morandi. et toute l’Italie pourra s’inspirer de Gênes “.

12.09 Le milieu de terrain suisse de Bâle, Fabian Frei a écrit sur Instagram: “L’accusation selon laquelle l’équipe ne veut pas renoncer à une partie de son salaire n’est pas vraie. Tous les joueurs de la première équipe ont donné au moins 20% de leur salaire à une œuvre caritative le mois dernier, en espérant que l’argent serait utilisé là où il était urgent pour l’épidémie de coronavirus. Nous demandons seulement à savoir où va l’argent et à quoi il sert. “11.40 Défenseur de Turin, Koffi Djidji a déclaré en direct sur Instagram: “Je continue de m’entraîner, mais c’est difficile. Au début j’étais motivé, maintenant avec le temps je n’ai plus le même désir qu’auparavant. Si nous revenions à jouer sans public, ce ne serait pas la même chose et nous manquerions la poussée des fans, mais nous devrons toujours nous souvenir de ce que nous avons fait l’année dernière. Nous avons des qualités importantes, cette saison nous avons manqué un peu de confiance “.

11.23 L’ancien gardien turc Rustu Recber est guéri du coronavirus: “La guérison a été longue et difficile, pendant 10 jours, j’ai été soumis à un traitement dispensé par notre ministère de la Santé et les médecins y ont mis beaucoup d’efforts. J’aurai l’amour de mes proches après cette expérience, nous nous sommes réunis pour gagner cette bataille, au final ce n’était qu’une grande frayeur, mais maintenant je suis content. Dans ces situations, même les petits détails sont d’une grande importance Je n’oublierai pas le soutien du Barça tout en luttant pour la vie, je serai toujours reconnaissant au club et au président Bartomeu “.

10.24 Le Deportivo Coopsol (Club péruvien de deuxième division) a décidé de résilier les contrats de tous leurs joueurs.

10.06 L’entraîneur de Shenzen, Roberto Donadoni il a dit à Sky: “Ici, en Chine, la situation se calme, maintenant nous sommes de retour sur le terrain depuis dix jours pour nous entraîner. Tout le monde en ville porte strictement des masques, mais la vie est presque revenue à la normale “.

9.15 Heures décisives pour les évolutions réglementaires en cours d’examen par l’Alpha. Pour le moment, aucune réunion n’a été programmée au cours de laquelle nous analyserons la possibilité de faire 5 remplacements (et non 3) en 90 minutes, mais il ne faut pas exclure que, si la demande sera effectuée en plus de la Premier League, par d’autres ligues, il n’y aura pas de nouvelles sous peu. Comme nous le lisons dans le Corriere dello Sport, ce serait une variation temporaire du règlement, pour faire face à l’urgence.

9.01 Aujourd’hui, la présidente de la FIGC, Gabriele Gravina, rencontre le comité technico-scientifique, qui indiquera les lignes directrices pour la reprise de la formation le 4 mai: écouvillons et tests sanguins en série, cloîtrés dans des centres techniques ou hôtels aseptisés, contrôles rigides et zéro contact extérieur pour les footballeurs, le personnel et le personnel de service. Comme nous le lisons dans le Corriere della Sera, le protocole, une fois approuvé par la FIGC, sera examiné par le gouvernement. Si tout se passe bien, l’entraînement recommencera et le championnat pourrait recommencer, à huis clos, fin mai.

L’UEFA, qui souhaite appliquer le même protocole médical aux clubs européens pour assurer la sécurité, a une semaine de réunions la semaine prochaine, dont une avec les 55 fédérations, pour discuter de la calendriers des championnats et des coupes: une décision est attendue le jeudi 23 avril.

8.59 L’entraîneur Eusebio Di Francesco a déclaré dans une interview au Corriere dello Sport: “C’est une situation particulière pour tout le monde. Je me suis adapté, j’essaye de le vivre au maximum, en respectant les règles. J’ai dû reporter de nombreuses situations, même la possibilité de reprendre une formation qui m’avait été proposée, la dernière en février, à l’étranger. J’ai l’espoir que tout reviendra comme avant, ou mieux. En général, dans une meilleure structuration du travail en entreprise, avec plus d’attention à certaines valeurs. L’Etat doit être proche des entrepreneurs pour les relancer dans les meilleures conditions, l’entrepreneur donne la possibilité de travailler pour de nombreuses personnes, il faut l’aider à recommencer. J’espère que le football pourra recommencer le plus tôt possible, mais aussi d’avoir mon fils dans ce monde, ressentant de l’affection pour beaucoup de gens, il est juste que nous recommençons à respecter certains protocoles qui viennent de personnes compétentes. L’entreprise de football peut être considérée comme une usine. Il est juste que nous partagions ensemble. Le football a une valeur sociale, c’est un temps d’agrégation, même s’il sera suivi de chez soi. Nous devons revenir à la normale. Alors que nous envisageons de redémarrer les usines, je pense que nous pouvons faire de même pour le football, mais comment nous laissons décider qui sait. Le protocole des médecins du sport doit être respecté, en respectant les délais prescrits. Vous n’avez pas besoin de faire trois mois de préparation pour recommencer, le plus important est de remettre les joueurs dans le geste technique, au contact du ballon. Les muscles du footballeur doivent être adaptés au geste technique “.

8.45 Lapo Elkann il a déclaré dans une interview à la Gazzetta dello Sport: “Ces jours de fête, je les ai passés à travailler avec mes plus proches collaborateurs et à donner plus de substance à nos initiatives et à notre collecte de fonds. N’abandonnez jamais, continue avec de nombreux amis témoins de Ronaldo à Pellegrini, de Buffon à Leclerc, de Maldini et Del Piero à Bebe Vio … De plus, dans quelques heures tous les Italiens pourront créer leur propre photo et devenir des témoignages et des fans de cette initiative. De plus il y aura une autre surprise mondiale qui viendra Jeudi par un autre champion. L’objectif est de garantir les chèques-repas et les fonds de dépenses aux familles défavorisées. Nous avons mis en place cette machine avec notre Fondation LAPS et le partenariat de la Croix-Rouge. Elle peut être donnée sur nevergiveup.tinaba.it d’urgence, même un petit geste peut devenir quelque chose d’immense, si nous faisons tous notre part ensemble. Une grande raison de fierté est que cette campagne est née en Italie, il a été repris au Portugal où il donne d’excellents résultats. C’est agréable de voir que les idées italiennes sont appréciées à l’étranger “.