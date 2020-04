Coronavirus, États-Unis: la NFL organisera des formations virtuelles pendant la quarantaine COVID-19 | NCZD | Autres sports

Mis à jour le 14/04/2020 à 15:57

La NFL et le syndicat des joueurs a conclu un accord important alors que l’état d’urgence sanitaire se poursuit en raison de la pandémie de la coronavirus: À partir du 20 avril, des formations virtuelles de pré-saison auront lieu. Ces programmes dureront jusqu’à ce que chaque équipe puisse déjà utiliser ses installations respectives.

Grâce à cette initiative, «les équipes peuvent réaliser des programmes d’enseignement, de formation et d’éducation en classe via des plateformes en ligne», est-il détaillé dans un communiqué envoyé à chaque établissement. Troy Vincent, directeur de la Ligue, a déclaré qu’il était plus que nécessaire de prendre cette décision car la situation actuelle les oblige à être “sensés et responsables dans l’environnement actuel”.

En principe, le programme durera trois semaines et commencera en deux parties: le 20 avril pour les équipes qui ont un nouvel entraîneur-chef et le 27 avril pour le reste des participants. Les premiers auront la possibilité de prolonger leur préparation d’une semaine de plus.

Plus de spécifications

Les équipes ont déjà des règles claires: en principe, aucune d’entre elles ne pourra commencer son programme d’entraînement virtuel après le 27 avril. De plus, ils ne pourront pas réserver leurs semaines virtuelles à utiliser une fois qu’ils pourront retourner sur leurs sites sportifs et que les joueurs seront de retour sur le terrain.

De plus, chacun d’eux doit être payé, par jour, un minimum de 235 $. Chaque débutant recevra un minimum de 135 $ par jour s’il participe au programme de développement. Il est à noter que le programme de pré-saison de la Ligue se termine le 26 juin.

