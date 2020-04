Coronavirus, Europe: Ajax vs. La proposition finale de AZ Alkmaar de Lisandro Martínez pour désigner le champion | COVID-19 Reste du monde

Mis à jour le 23/04/2020 à 11:13

La Belgique a été la première ligue à penser à mettre fin à son tournoi et à donner le championnat au leader Bruges, tout cela en raison de la pandémie du coronavirus. Cependant, le président de l’UEFA a soutenu que ce n’était pas correct, alors il a reculé. Maintenant dans Pays Bas quelque chose de similaire pourrait se produire.

Et c’est que les événements sportifs ont été interdits dans Pays Bas jusqu’au début septembre pour le COVID-19. Le gouvernement veut mettre fin à la pandémie dans le pays et éviter davantage de cas de contagion. Compte tenu de cela Lisandro Martínez, joueur de l’Ajax, espère qu’il y aura une définition d’un champion à décréter dans le Eredivisie.

«La vérité est que je ne pense pas seulement à moi. Je ne suis pas égoïste. S’il y a une décision, les autres ligues doivent faire de même. Nous sommes au sommet du tournoi avec AZ Alkmaar et j’aimerais jouer avec eux », a-t-il dit. Martinez, Milieu de terrain de l’Ajax, à TyC Sports. Vous ne voulez pas être informé d’une annulation par le coronavirus.

Comment se décidera l’Eredivisie en 2020?

Actuellement, les deux lancers sont à égalité de points avec 56 points après avoir joué 25 jours dans la ligue locale. L’équipe du joueur argentin n’a qu’une meilleure différence de buts que son rival.

Un autre point à prendre, pas seulement une définition possible entre le Ajax et AZ au milieu de coronavirus, fait l’objet des descentes. ADO Den Haag et RKC Waalwijk, par règlement, devraient descendre en deuxième division.

En outre, le comité exécutif de l’UEFA déciderait dans les prochains jours du retour du football professionnel sur le Vieux Continent. Une date de retour probable pour le roi du sport serait le début du mois de juin et la finale de la Ligue des champions conserve toujours son siège permanent au stade olympique turc Atatürk.

