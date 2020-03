CORONAVIRUS EN DIRECT | GOOGLE MAPS | Pendant son message de midi, le président de la République, Martín Vizcarra, a déclaré que 13 452 personnes ont été évaluées pour déterminer que 950 étaient positives. En outre, il a annoncé que l’état d’urgence et la quarantaine obligatoire seraient prolongés de 13 jours jusqu’au 12 avril. Il a également assuré que les mesures contre les personnes qui violent le “couvre-feu” seront renforcées. D’un autre côté, l’Espagne a un fait inquiétant: plus de 64 000 personnes infectées par coronavirus et plus de 700 morts en seulement 24 heures. C’est le deuxième pays avec le plus de décès dus à la pandémie, dépassant les 4000. Ici, nous vous fournissons un Google Maps qui détaille en temps réel les dernières nouvelles sur les progrès de la COVID-19.

La pandémie de coronavirus “Il menace toute l’humanité”, a déclaré le secrétaire général de la Un, Antonio Guterres, en lançant un plan de réponse mondial qui se poursuivra jusqu’en décembre, qui comprend des dons pouvant atteindre 2 milliards de dollars. L’objectif du «Plan mondial de réponse humanitaire aux COVID-19“Il combat le virus” dans les pays les plus pauvres du monde “et répond aux besoins des personnes les plus vulnérables, a déclaré António Guterres dans un communiqué vidéo.

Le chef de la diplomatie du Union européenne (UE) et son homologue États Unis Ils ont discuté du “besoin urgent de renforcer la coopération internationale” pour lutter contre la pandémie coronavirus, selon une déclaration de l’UE.

En conversation téléphonique, espagnol Josep Borrell, au nom des 27 pays de l’UE, et des États-Unis Mike Pompeo Ils ont en outre convenu que l’aide humanitaire à des fins médicales aux pays les plus fragiles, qui ne disposent pas de systèmes de santé adéquats, doit être rapidement augmentée.

De nombreux dirigeants politiques considèrent que le monde est allé en guerre contre coronavirusMais une pandémie est-elle comparable à un conflit? Bien que les experts reconnaissent l’effet mobilisateur du jargon guerrier, ils mettent également en garde contre la satiété de la population, dont une grande partie est résignée sur le canapé à la maison.

“Nous sommes en guerre”, a répété huit fois le président français. Emmanuel Macron dans un discours à la nation du 16 mars, dans lequel il a annoncé le durcissement des mesures de confinement françaises. D’autres dirigeants ont repris le terme: de Donald Trump, qui se définit comme «un président en temps de guerre», jusqu’aux Espagnols Pedro Sánchez (“L’Europe est en guerre”), en passant par le gouverneur de l’Etat de Sao Paulo, Joao Doria, (“Nous ne sommes pas en vacances, nous sommes en guerre”).

Un cas a provoqué une grande panique chez les citoyens Royaume-Uni. Une jeune britannique de 21 ans a perdu la vie High Wycombe, Buckionghamshire, après avoir contracté COVID-19. Il s’agit de Chloe Middleton, qui n’avait aucun antécédent médical avec des maladies qui auraient pu compliquer son état.

NOUVELLES DE DERNIÈRE MINUTE AUJOURD’HUI, LUNDI 30 MARS

Au Pérou, 13 452 personnes ont été évaluées pour déterminer que 12 502 étaient négatives. Sur le total, 238 personnes sont hospitalisées dans différents établissements de santé, où 49 sont dans des unités de soins intensifs, 37 d’entre eux ont une ventilation mécanique, 24 personnes sont décédées. L’état d’urgence dans le pays d’Amérique latine régit du 15 mars au Le 12 avril 2020 et le personnel des centres de santé, des banques, des pharmacies, des robinets, des médias, des centraux téléphoniques, des supermarchés, des marchés, du nettoyage public, des hôtels et des centres ne peut se rendre sur leur lieu de travail, sur demande d’un laissez-passer de travail. d’hébergement. La pandémie de coronavirus a fait plus de 3 000 morts aux États-Unis lundi, alors que le nombre d’infectés a dépassé 163 000, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins, dont les données sont prises comme référence. Au moins 35 000 personnes sont décédées dans le monde Depuis l’éclosion du nouveau coronavirus en décembre, les trois quarts d’entre eux en Europe, selon un décompte . effectué aujourd’hui. Depuis le début de la pandémie, plus de 727 080 cas de contagion ont été enregistrés dans 183 pays ou territoires. des cas diagnostiqués positifs ne reflètent cependant qu’une partie du nombre total de patients en raison des politiques disparates des pays pour diagnostiquer les cas, certains ne le font qu’avec les personnes nécessitant une hospitalisation. a enregistré son premier décès lié au virus fin février, soit 10 779 décès. Le pays a enregistré 97 689 infections. Les autorités italiennes considèrent que 13 030 personnes ont été guéries. Après l’Italie, les pays les plus touchés sont l’Espagne avec 7 340 décès et 8 195 cas, la Chine continentale avec 3 304 décès (81470 cas), l’Iran avec 2 757 décès (41 495 cas) et la France avec 2 606 morts (40 174 cas) La Chine continentale (sans compter Hong Kong et Macao), où l’épidémie a éclaté fin décembre, compte 81 470 personnes infectées, dont 3 304 sont mortes et 75 448 ont été complètement guéries. Au cours des dernières 24 heures 31 nouveaux cas et 4 décès ont été enregistrés. D’après le bilan précédent, publié dimanche à 19h00 GMT, l’Angola a annoncé les premiers décès liés au virus. Lundi à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Europe a enregistré 24 841 décès (396 027 infections), l’Asie 3 827 (106 552). , Moyen-Orient 2 847 (50 643), États-Unis et Canada 2 577 (149 298), Amérique latine et Caraïbes 348 (14 910), Afrique 150 (4 786) et Océanie 20 (4 864). Ce solde a été établi à l’aide des données des autorités nationales compilé par les bureaux de l’. et avec des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

À quand remonte le premier cas de coronavirus au Pérou?

Patient zéro. Le président du Pérou, Martín Vizcarra, a confirmé vendredi dernier, le 6 mars, le premier cas de nouveau coronavirus. “C’est un homme de 25 ans qui était en Espagne, en France et en République tchèque”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Dimanche 15 mars, le président du Pérou, Martín Vizcarra, a déclaré l’état d’urgence dans tout le Pérou pour empêcher la propagation du coronavirus. Parmi les mesures prises par le chef de l’État, figure la mise en place d’un isolement social obligatoire, la suspension des droits constitutionnels et la fermeture des frontières, qui était initialement de 15 jours (30 mars).

Hier, jeudi 26 mars, le président a prolongé la période de quarantaine obligatoire, de “couvre-feu” et de fermeture des frontières de 13 jours supplémentaires (jusqu’au 12 avril).

[EN VIVO] Le président Vizcarra confirme le premier cas de coronavirus dans le pays chez un patient masculin au Pérou ► https://t.co/F1La2M66iW pic.twitter.com/D6vcTdJzBr

– América Noticias (@noticiAmerica) 6 mars 2020

Tout ce que vous devez savoir sur le coronavirus

Confirmation du premier cas de coronavirus à Arequipa

Pour sa part, le ministre de la Santé, Elizabeth Hinostroza a déclaré, face à l’alarme au Pérou, que “nous sommes approvisionnés en vaccins et qu’un nouveau lot devrait entrer en avril”. Le chef de secteur réitère la recommandation à la population de se laver les mains en moyenne pendant 20 secondes.

Le coronavirus, aussi appelé Pneumonie à Wuhan, menace de se propager à l’ensemble de la planète, ce qui inquiète la population. À cause de, Google Maps, a décidé de contribuer avec sa plateforme interactive. L’application permettra à tous les utilisateurs de voir EN DIRECT les endroits où il y a des cas confirmés, étudiés et rejetés dans le monde.

La carte de Google Maps Il est assez simple d’utilisation, il suffit d’ouvrir l’application de votre téléphone portable pour indiquer votre lieu d’origine et jusqu’où vous souhaitez aller. L’application fait tout d’elle-même et vous n’avez pas besoin d’être un expert pour tout comprendre.

Qu’est-ce que et comment se transmet le coronavirus apparu en Chine?

Grâce aux réseaux sociaux et à l’utilisation de Google Maps, les utilisateurs ont produit une carte mise à jour en temps réel dans laquelle les parties du monde coronavirus est arrivé et combien de cas ont été signalés.

Il convient de noter que cette maladie est une mutation des épidémies d’origine animale et qui a commencé à se propager à l’homme, entraînant des réactions telles que fièvre, toux, essoufflement, pneumonie et douleurs musculaires.

“Les coronavirus il s’agit d’une vaste famille de virus, dont certains peuvent provoquer diverses maladies humaines, allant du rhume banal au SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère). Les virus de cette famille peuvent également provoquer diverses maladies chez les animaux “, explique l’OMS.

Vous le savez donc déjà. Si vous souhaitez enregistrer la carte d’origine de Google Maps sur les cas de coronavirus, alors nous vous laissons le lien suivant.

Google Maps et les pays infectés par le coronavirus

Ce matin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrit l’épidémie de coronavirus (COVID-19) comme une pandémie, s’étant propagée simultanément dans plus de 100 pays à travers le monde.

Sur la carte, vous pouvez voir les cas confirmés, les décès, les cas suspects et ceux qui sont rejetés.

La carte du Centre de science et d’ingénierie des systèmes de l’Université Johns Hopkins suit les cas de coronavirus dans le monde entier.

L’outil collecte des données auprès des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. USA (CDC), l’Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) et le site Web chinois DXY, qui regroupe les données de la Commission nationale chinoise de la santé et du CCDC. Les résultats fournissent un aperçu global des cas de coronavirus en temps réel.

La carte interactive pointe vers les régions où les patients ont été diagnostiqués avec un coronavirus: plus il y a de cas dans une région, plus votre point sur la carte sera grand (à ce moment, le plus grand point appartient à la province du Hubei, où il est originaire l’éclosion).

La carte suit également les décès, au total et par ville.

Lauren Gardner, directrice du Center for Systems Science and Engineering et professeur de génie civil à Johns Hopkins, a déclaré début février que la carte n’est pas seulement une ressource pour le public: les responsables de la santé peuvent télécharger les données, qui serviront à recherche sur le coronavirus à l’avenir.

QU’EST-CE QUE LE CORONAVIRUS HUMAIN?

Les les coronavirus sont une grande famille de virus, mais seulement quelques-uns, six ou sept infectent des personnes. Il s’agit d’un genre de virus à ARN vertébré Coronaviridae; c’est-à-dire qu’ils utilisent de l’acide ribunocléico comme du matériel génétique.

Le Le nom du coronavirus dérive de l’apparence de l’enveloppe au microscope électronique d’être couronné d’un anneau de structures arrondies. Cette morphologie est formée par des projections (peplomères) de l’enveloppe, qui sont des protéines qui émergent de la surface du virus et déterminent son tropisme par son hôte.

La forme la plus légère de ce virus survient par un rhume.Mais s’il s’agit d’un syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), il peut être mortel, comme cela s’est produit en Chine en 2000, l’année au cours de laquelle il a tué 774 des 8 098 personnes infectées.

Médecin péruvien chargé de trouver le vaccin contre le coronavirus

L’analyse du code génétique du nouveau virus montre qu’il est plus étroitement lié au SRAS qu’à tout autre coronavirus humain.

SYMPTÔMES DE CORONAVIRUS

Le le symptôme le plus fréquent du coronavirus est la fièvreBien que certains cas incluent des difficultés respiratoires, de la fatigue, une toux sèche, des maux de gorge, des frissons et une gêne générale.

Dans le cas du coronavirus causant le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), le spectre clinique de ce type d’infection varie de l’absence de symptômes aux symptômes respiratoires légers ou aigus. Cette typologie présente généralement une toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. La pneumonie est fréquente et des symptômes gastro-intestinaux peuvent également être enregistrés, en particulier la diarrhée, a publié le portail Prenez soin de vous Plus.

La transmission

Les scientifiques de l’Imperial College de Londres estiment que “en moyenne, chaque cas (d’un patient porteur du nouveau coronavirus) a infecté 2,6 personnes de plus”.

Appelée «taux de reproduction de base» ou R0, cette mesure est importante pour comprendre la dynamique d’une épidémie.

Dans le cas du SRAS, on estime que chaque cas infectait en moyenne 2 à 3 personnes (comme la grippe), mais avec de grandes disparités: il y avait des “super émetteurs” capables de contaminer des dizaines de personnes.

Dans le cas du nouveau virus, une question cruciale se pose: dans quel état d’infection le patient devient-il contagieux.

Ministre de la Santé: Nous avons 4 cas de patients suspectés de coronavirus

COMMENT PRÉVENIR LE CORONAVIRUS?

Une grande peur et une grande angoisse ont provoqué la propagation du coronavirus dans le monde. Dans ce contexte, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé chacun à se préparer contre le virus.

Pour nous protéger du coronavirus, l’OMS a formulé une série de recommandations, parmi lesquelles: lavage à la main, se couvrir le nez en éternuant, faites bien cuire la viande et les œufs et évitez tout contact étroit avec des animaux sauvages ou d’élevage.

Évitez tout contact étroit avec des personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës. Lavez-vous les mains fréquemment, surtout après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement. Cela doit être fait avec du savon et de l’eau. Utilisez également un bon désinfectant pour les mains à base d’alcool. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avec vos mains sans vous laver. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets qui sont touchés fréquemment. Les personnes atteintes d’infections respiratoires aiguës doivent garder leurs distances avec les autres personnes, se couvrir la bouche en toussant et éternuer avec des mouchoirs ou des vêtements jetables. Faire bien cuire la viande et les œufs pour éviter tout contact avec les aliments. Également recommandé , éviter les contacts non protégés avec des animaux d’élevage ou sauvages Chine: isolement et inquiétude à Pékin (02/06/2020)

UTILISATION DES MASQUES: EST-CE EFFICACE?

Après l’alarme générée par la propagation du coronavirus, il est courant de voir en Chine et dans certains pays la utilisation de masques chirurgicaux. Mais dans quelle mesure peuvent-ils être efficaces pour prévenir la propagation de cette maladie? Des experts se sont prononcés sur le sujet.

Les virologues sont sceptiques quant à sa véritable efficacité contre les virus aériens, bien qu’ils puissent aider à prévenir la transmission du bouche-à-oreille.

David Carrington, médecin au St George’s Hospital de Londres, a déclaré à BBC News que “les masques chirurgicaux pour le public ne sont pas une protection efficace contre les virus ou les bactéries en suspension dans l’air”.

Y A-T-IL UNE CURE CONTRE LES CORONAVIRUS?

Bien que, jusqu’à présent, il soit inconnu guérir contre le coronavirusLa vérité est que les scientifiques de différents pays travaillent à en trouver un pour ralentir leurs progrès et aider ceux qui en souffrent déjà.

À cet égard, l’OMS a signalé que plus de 20 vaccins contre le COVID-19 étaient en cours de développement dans le monde. De plus, plusieurs thérapies sont en cours d’essais cliniques. En attendant, nous en présentons quelques-uns:

Médicaments contre le SIDA

En Espagne, les médicaments utilisés pour prévenir le SIDA tels que le lopinavir / ritonavir et l’interféron bêta, une protéine qui aide les cellules à ne pas être infectées, seraient une combinaison parfaite pour arrêter COVID-19. Cela a été annoncé par des spécialistes de l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, qui l’ont utilisé pour traiter avec succès le premier cas de contagion enregistré dans ce pays concernant le SRAS-CoV-2, a rapporté Le pays.

“Il s’agit d’un traitement expérimental qui a donné de bons résultats contre d’autres virus. L’un de leurs plus grands avantages est qu’ils sont approuvés et utilisés dans d’autres indications, il n’y a donc aucun doute sur leur innocuité », a déclaré Albert Bosch, président de la Société espagnole de virologie.

Pour sa part, Santiago Moreno, responsable des maladies infectieuses à l’hôpital Ramón y Cajal de Madrid, a expliqué que “la combinaison du lopinavir et du ritonavir inhibe et bloque le VIH”, de sorte que ses résultats contre le coronavirus seraient encourageants, bien qu’il ne puisse pas être déterminé exactement.

Les personnes âgées vaccinées contre le pneumocoque en 2019 n’auront un rhume qu’en cas de coronavirus

Injection de couronne aviaire

Des scientifiques israéliens du Migal Institute ont mis au point un vaccin qui pourrait tuer le coronavirus «en quelques semaines». Selon le PDG du centre, David Zigdon, il pourrait être administré par voie orale.

Si ce médicament est validé contre COVID-19, il devra passer par un processus réglementaire d’au moins 90 jours avant d’être rendu public, ce qui implique des tests cliniques et une production à grande échelle, publie-t-il. Infobae.

“Nous sommes au milieu du processus et espérons avoir le vaccin entre les mains dans quelques semaines. Si tout se passe bien, nous aurions un vaccin pour prévenir le coronavirus. Nous sommes au milieu d’intenses discussions avec des partenaires potentiels qui peuvent nous aider à accélérer la phase de test humain et l’achèvement du produit final et du processus réglementaire “, a déclaré Zigdon.

Coronavirus: trois nouveaux cas enregistrés en Equateur

REMDESIVIR

De petites biotechnologies modernes (ARNm) et Novavax (NVAX) travaillent sur le vaccin contre les coronavirus. Selon Gilead Sciences, le mercredi 4 mars, ils administreront leur remdesivir médicamenteux à “environ 1 000 patients dans des centres médicaux, principalement dans les pays asiatiques”.

Pour ce faire, différentes quantités de doses seront appliquées entre cinq ou dix jours à deux groupes: un des 400 patients présentant des manifestations cliniques sévères et les 600 autres, qui présentent des symptômes modérés, une autre quantité.

À cet égard, l’OMS a déclaré que le remdesivir pourrait avoir la meilleure occasion de traiter efficacement le coronavirus de Wuhan, publié ..

Les coronavirus cherchent un remède pour arrêter les virus

PHOSPHATE DE CHLOROQUINE

Une étude menée par un groupe de scientifiques chinois a déterminé que le phosphate de chlore aurait des résultats favorables pour le traitement de la pneumonie à coronavirus. Il est à noter que cet élément a une relation directe directe avec le quinquina.

Selon les résultats, il pourrait inhiber l’exacerbation de la pneumonie et raccourcir le cours de la maladie, en raison de ses propriétés médicinales.

Les scientifiques ont effectué une analyse clinique et ont recommandé son inclusion dans la prochaine version des lignes directrices pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la pneumonie à coronavirus. L’étude a été publiée dans la revue BioSciencie Trends.

ALERTE D’URGENCE INTERNATIONALE

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la flambée d’urgence internationale, bien qu’elle ait noté qu ‘”il n’y a aucune raison” de limiter les voyages ou le commerce avec ce pays. “Notre plus grande préoccupation est la possibilité que le virus se propage dans des pays aux systèmes de santé plus fragiles (…) Cela ne signifie pas la méfiance à l’égard de la Chine”, a déclaré le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La déclaration d’une urgence mondiale génère des recommandations pour tous les pays visant à prévenir ou à réduire la propagation transfrontalière des maladies, en évitant toute ingérence inutile dans le commerce et les voyages.

L’OMS déclare urgence internationale contre les coronavirus (.)

Le gouvernement annonce l’état d’urgence nationale

Le président Martín Vizcarra a annoncé dimanche soir la publication d’un décret suprême déclarant l’état d’urgence nationale pour 15 jours civils afin de prévenir de nouvelles infections à coronavirus (COVID-19) dans le pays. Cette disposition implique l’isolement social obligatoire de la population.

Cette disposition est prise quelques jours après que le gouvernement a suspendu le départ et l’arrivée des vols internationaux en provenance d’Europe et d’Asie à partir de minuit le lundi 16 mars.

Dans un message à la Nation, Vizcarra a également annoncé la suspension du transport international de passagers par air, mer et terre pendant cette période, en plus de la fermeture totale des frontières.

Martín Vizcarra annonce une mise en quarantaine obligatoire pour empêcher une nouvelle propagation de COVID-19

Le droit constitutionnel de libre transit et de fermeture des entreprises est également restreint, à l’exception des pharmacies, banques et établissements commerciaux de première nécessité. Les forces armées appuieront le travail de sécurité.

De même, les responsables de l’acquisition, de la production et de l’approvisionnement en produits pharmaceutiques et de première nécessité; ceux qui assistent les centres et établissements de santé, ainsi que les centres de diagnostic en cas d’urgence; ainsi que leur permettre de retourner dans leur lieu de résidence habituelle.

“Des échantillons seront prélevés à domicile sur des personnes présentant des symptômes de coronavirus”, a indiqué le chef de l’Etat, qui a annoncé un bonus extraordinaire au personnel de santé et de sécurité sociale. “C’est une circonstance dans laquelle notre personnel de santé joue un rôle fondamental, et l’État le reconnaît”, a-t-il souligné.

Samedi, le président avait exhorté les citoyens à ne pas assister à des événements publics ou des rassemblements sociaux ce week-end afin d’éviter la propagation de la coronavirus (Covid-19).

“Je reste à la maison. Évitez d’assister à des événements publics, des amitiés et / ou des rassemblements familiaux ce week-end. Pérou, c’est entre nos mains pour empêcher la propagation du coronavirus”, a écrit le président ce samedi sur ses réseaux sociaux.

Dans ses réseaux sociaux, le président avait assuré que le gouvernement était en réunion permanente pour assister à l’urgence de la coronavirus et que les mesures à prendre n’envisageront pas la fermeture d’établissements commerciaux de première nécessité, de pharmacies ou de banques.

Vizcarra a déclaré que lundi il avait eu une vidéoconférence avec les dirigeants du Chili, Sebastián Piñera; Colombie, Iván Duque; Argentine, Alberto Fernández; Équateur, Lenín Moreno; Paraguay, Mario Abdo; Bolivie, Jeanine Áñez; et l’Uruguay, Luis Lacalle; et avec le chancelier brésilien, Ernesto Araújo, pour mener des actions régionales contre la propagation du coronavirus.

Pour sa part, le ministre de l’Intérieur, Carlos Morán, n’a pas exclu la possibilité de décréter un couvre-feu dans le pays au cas où l’isolement social obligatoire instauré par le gouvernement pour arrêter l’avancée du coronavirus n’est pas respecté.

Coronavirus au Pérou: Martín Vizcarra annonce une immobilisation obligatoire entre 20h00 et 17h00:

“(Le couvre-feu) impliquerait de renforcer ou de resserrer les restrictions d’accès, de réunion ou de transit, les gens ne peuvent pas partir à une heure prédéterminée, c’est-à-dire la nuit”, a déclaré le membre du cabinet ministériel sur RPP TV.

«Le gouvernement évalue en permanence toute mesure de contrôle de la population. Il y a quelques jours, le président (Martín Vizcarra) a déclaré la fermeture des vols en provenance d’Europe et maintenant nous sommes en quarantaine et en urgence nationale. Tout est susceptible de se produire selon l’évolution des cas. (Le couvre-feu) est une possibilité “, a-t-il ajouté.

CORONAVIRUS AU PÉROU: 24 MORTS

Le ministère de la Santé (Minsa) a confirmé aujourd’hui la mort de six autres personnes en raison du coronavirus, portant à 24 le nombre de décès par cette maladie au Pérou.

Selon la déclaration ministérielle, l’une des victimes est un Homme de 63 ans vieux avec obésité, comorbidité du diabète sucré et antécédents de tuberculose. Il a été admis à l’hôpital régional de Loreto pour une pneumonie et une infection à Covid-19 et son évolution a été défavorable, sa mort étant survenue le 30 mars à 5 h 50.

La deuxième victime est un Femme de 58 ans avec des antécédents de pneumonie, qui a été admis à l’hôpital national Alberto Sabogal del Callao pour pneumonie et infection par Covid-19. Son évolution a été défavorable, sa mort survenue le 29 mars 2020 à 08h30.

Le troisième défunt est un Homme de 56 ans Avec l’obésité, qui est entré à l’hôpital régional de Loreto, en raison de l’infection Covid-19, était sous ventilation mécanique. Son évolution a été défavorable, sa mort survenue le 30 mars 2020 à 04h55.

La quatrième victime est un Femme de 81 ans avec comorbidité du diabète sucré, décompensé. Elle a été admise à l’hôpital Dos de Mayo pour pneumonie, choc septique et infection par Covid-19. Son évolution a été défavorable, sa mort ayant eu lieu le 28 mars 2020.

De même, un autre Femme de 76 ans avec des antécédents d’hypertension et de malnutrition chronique, il est entré à l’hôpital d’urgence de Villa El Salvador le 26 mars en raison d’une pneumonie et d’une infection de Covid 19. Son évolution a été défavorable, sa mort étant survenue le 29 mars 2020 à 11 h 50.

Enfin, la sixième victime signalée par le Minsa est un Femme de 76 ans avec des maladies préexistantes. Elle a été admise à l’hôpital national de police “Luis Nicasio Sáenz” du Pérou le 26 mars pour une pneumonie et une infection au COVID-19. Son évolution a été défavorable, sa mort ayant eu lieu le 29 mars à 4h48.

“Au nom de tous les Péruviens, nous exprimons nos sincères condoléances aux membres de la famille en cette période de douleur”, a indiqué le communiqué de Minsa.

LE GOUVERNEMENT SUSPEND LES VOLS D’EUROPE ET D’ASIE

Le gouvernement a décidé de suspendre l’arrivée de vols en provenance d’Europe et d’Asie, dans le cadre de sa stratégie visant à stopper l’avancée du coronavirus au Pérou.

L’accord a été conclu lors de la première session de la Commission multisectorielle de haut niveau qui mène des efforts de coordination et de coordination visant à la prévention, la protection et le contrôle du COVID-19.

Dans la déclaration partagée par la présidence du Conseil des ministres (PCM), ils ne précisent pas de délai pour l’application de la mesure.

Conformément à la Résolution ministérielle n ° 083-2020-PCM, publiée à El Peruano, ce groupe de travail a été constitué, présidé par le PCM et composé des responsables Santé, Défense, Intérieur, Commerce extérieur et Tourisme, Transports et Communications. , Économie et finances, ainsi que l’éducation.

En outre, par le président exécutif d’EsSalud, le surintendant national des migrations, le chef de l’Institut national de la protection civile et un représentant de l’Assemblée nationale des gouvernements régionaux.

Il a notamment pour fonctions de diriger la coordination et l’articulation des actions de prévention, de protection et de contrôle du Coronavirus (Covid-19) par les différentes entités compétentes en la matière.

Coronoavirus en Amérique latine

Bolivie: la présidente par intérim Jeanine Áñez a annoncé que le 19 mars le pays fermerait ses frontières et, un jour plus tard, suspendrait les vols internationaux. Seuls les Boliviens et les résidents étrangers entreront, qui doivent aller directement en quarantaine. Il n’y aura pas non plus de mouvement interministériel ou interprovincial Brésil: le gouvernement de Rio de Janeiro a suspendu les cours le 16 mars et Sao Paulo a ordonné des arrêts progressifs. Dans les deux États, l’exécution d’actes multiples a été limitée. Chili: Le président, Sebastián Piñera, a annoncé qu’en raison de l’escalade des cas, le pays est entré dans la “phase 4” de la maladie, le stade le plus grave, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour cette raison, il a ordonné la fermeture de toutes les frontières à partir du 18 mars. Colombie: le gouvernement Iván Duque a ordonné la fermeture de ses frontières terrestres, maritimes et fluviales jusqu’au 30 mai. Tous ceux qui sont arrivés de l’étranger auparavant doivent subir un isolement préventif obligatoire pendant 14 jours. Équateur: Après avoir annoncé la fermeture des frontières et la suspension des cours et des événements avec plus de 250 personnes, le lundi 16 mars, le président Lenín Moreno a décrété la État d’exception.Mexique: le secrétaire à l’Éducation publique a annoncé la suspension des cours pour un mois, du 20 mars au 20 avril. En outre, un examen aléatoire des passagers des vols et croisières internationaux a été lancé, mais aucune restriction d’entrée n’a été émise dans les ports et les aéroports. Venezuela: le président Nicolás Maduro a initialement décrété la quarantaine pour sept États. Le 17 mars, il l’a étendu à l’ensemble du pays. Costa Rica: Le président, Carlos Alvarado, et le ministre de la Santé, Daniel Salas, ont ordonné le 12 mars la fermeture préventive des écoles à risque pendant au moins 14 jours ouvrables, le Réduction de 50% de la capacité des espaces de réunion publics et suspension des déplacements à l’étranger des agents publics.Cuba: Bien que les vols n’aient pas été suspendus (le tourisme international est l’une des principales sources de revenus de l’île), le Le directeur national de l’épidémiologie du ministère de la Santé publique, Francisco Durán García, a déclaré que “c’est devenu extrême surveillance des voyageurs de Chine, d’Italie, d’Iran, du Japon et de Corée du Sud, des États-Unis, de France et d’Allemagne », selon le site Web de Cuba Debate. Guatemala: le président Alejandro Giammattei a annoncé le 16 mars qu’il interdirait l’entrée d’étrangers pendant deux semaines. Les Guatémaltèques ou les résidents du pays qui se sont rendus dans l’un des endroits où la transmission de la covid-19 est élevée devraient rester en quarantaine à domicile. El Salvador: Bien qu’aucun cas d’épidémie n’ait été signalé avant le 15 mars, le gouvernement de Nayib Bukele Il a été l’un des premiers à fermer les frontières et à déclencher l’alerte rouge. Le 11 mars, Bukele a déclaré mise en quarantaine nationale pendant 21 jours, pendant lesquelles les cours sont suspendus, l’entrée d’étrangers dans le pays et la foule de personnes lors de concerts ou d’événements sportifs sont interdites.Honduras: Le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes ses frontières au transit des personnes à partir du lundi 16 de Mars. Ainsi, il a étendu la restriction qui, depuis le 12 mars, affecte les voyageurs en provenance de pays “à forte incidence” de covid-19. Los hondureños que provengan de estos países deberán permanecer en cuarentena domiciliaria por 14 días.Panamá: El gobierno de Laurentino Cortizo anunció que restringirá el ingreso al país de extranjeros a partir del lunes 16 de marzo. También se decretó el cierre temporal de los establecimientos comerciales en todo el país, excepto supermercados, farmacias, centros médicos y establecimientos para la venta de productos de salud, así como de combustible y alimentos. La medida aplica para los centros comerciales.

SEGUNDO DÍA DE CUARENTENA EN PERÚ:

Coronavirus en Perú: el número de infectados subió a 117

Coronavirus en Perú: el número de infectados subió a 117

Coronavirus en Perú: así se ve la av. Javier Prado desde el cielo en el segundo día de cuarentena

Coronavirus en Perú: así se ve la av. Javier Prado desde el cielo en el segundo día de cuarentena

Coronavirus: se quitará brevete a choferes sin autorización

coronavirus: se quitará brevete a choferes sin autorización

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: