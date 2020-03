Coronavirus, Gravina parle: “Coverciano à la disposition des médecins. 20/30 lits de réanimation”

Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a parlé à Sky Sport pour parler des dernières nouvelles concernant le football italien en ces jours difficiles, à commencer par ce que le monde du football a fait dans cette urgence du Coronavirus: “La solidarité est importante et le football a encore une fois montré grand sensibilité en essayant de rester proche des fans. Nos champions du monde 2006 ont envoyé plusieurs messages, à commencer par Cannavaro et Del Piero. Je veux parler de la dernière campagne de sensibilisation: aujourd’hui la Fédération met à disposition son bijou familial. Je remercie Dario Nardella, maire de Florence, et les conseillers Vannucci et Saccardi, d’avoir accepté notre disponibilité pour rendre le centre technique de Coverciano disponible. Il y a deux semaines, nous avons mis à disposition un bâtiment pour les pompiers et aujourd’hui nous mettrons à disposition aussi notre maison d’hôtes pour médecins et infirmières.20 ou 30 places de parking peuvent être créées dans la grande salle de gym réanimation. C’est le football qui montre son vrai côté. Nous donnons notre disponibilité maximale: le football est meilleur que ce que vous voulez nous faire croire “.