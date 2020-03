Coronavirus, idée du Final Four pour la Coupe d’Italie | Primapagina

L’Italie s’efforce de contenir l’infection par le coronavirus. Calciomercato.com vous dira, minute par minute, toutes les mises à jour.

8h30 – Le championnat est prêt à reprendre, avec les matchs non joués le week-end dernier qui seront récupérés ce week-end. Et le matin, le calendrier est prévu avec des heures et des dates qui deviendront officielles. Il n’y a qu’un seul problème à résoudre: l’Inter-Sampdoria, le jeu qui n’a pas sa place. Beaucoup dépendra du parcours européen des Nerazzurri. Et puis, bien sûr, nous devrons trouver les bons jours pour les demi-finales de Coppa Italia.

8.15 – Idée Final Four. Comme l’écrit Tuttosport, l’idée est en jeu, en ce qui concerne la Coupe d’Italie, de faire une sorte de Fina Four pour concentrer les derniers engagements de la Coupe d’Italie la dernière semaine de mai. Mais tout dépendra du déroulement des Coupes d’Europe de l’Inter, de la Juve et de Naples.