Coronavirus: Juventus U23, arrêtez de vous entraîner avec la première équipe. Valence veut empêcher le transfert des Atalantins | Primapagina

l’alerte Coronavirus en Italie il influence également le monde du football.

16h20 La Juventus prend les précautions nécessaires suite au cas du Coronavirus d’un joueur de Pianese, adressée ce dimanche par Juve U23, mais qui n’avaient pas pris le terrain à cause de la fièvre. Le club de la Juventus a décidé que aucun joueur de la deuxième équipe, aujourd’hui et dans les prochains jours, ne s’entraînera avec l’équipe de Maurizio Sarri.

14h45 Avertissement sur le coronavirus, Valence veut empêcher le transfert aux fans d’Atalanta: Les autorités espagnoles pourraient empêcher les supporters de Bergame de suivre leur équipe lors du match à l’extérieur le 10 mars à Mestalla, pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

13.15 La Région Toscane signale “deux nouveaux cas suspects positifs au Coronavirus, tous deux en attente de validation par le Higher Institute of Health. L’un est un garçon de 22 ans de la province de Sienne, joueur de Pianese, qui a accusé samedi les premiers maux dans un hôtel d’Alexandrie, où il était en retraite avec l’équipe, avec laquelle le lendemain il devait jouer contre la Juventus des moins de 23 ans. Il n’a pas joué parce que la fièvre a augmenté le matin. L’équipe est retournée à Piancastagnaio, alors qu’il rentrait chez lui de manière indépendante. Il a été tamponné à domicile mercredi matin, ce qui a donné un premier résultat positif pendant la nuit. Dès les premières heures de ce matin, il est hospitalisé à l’hôpital de la Scotte, à Sienne, en isolement cellulaire. Il est en bonne santé. Les mêmes maux auraient été accusés quelques jours plus tôt par un deuxième joueur de l’équipe, que la société traque “.

12h45 Le ministre des politiques de la jeunesse et des sports, Vincenzo Spadafora Il a déclaré: “Nous sommes un grand pays et nous traitons la situation avec responsabilité. Nous pouvons rassurer les citoyens et les gouvernements d’autres États à tous les niveaux, du tourisme au sport: il n’y a aucun risque de venir en Italie ou de rivaliser avec nos champions dans les compétitions internationales … sinon de perdre! “.

12h30 Le président de la Région Lombardie, Attilio Fontana a déclaré: “J’espère qu’à partir d’aujourd’hui il y aura une régression de la diffusion donc je vais aussi voir la Juve-Inter. Nous surveillons la situation. Je suis très calme. Sur le bilan positif de l’ensemble je n’ai aucun doute Nous devons voir comment la situation est. C’est comme pour les écoles. Nous vérifierons samedi et ensuite nous déciderons. Nous devons comprendre si la propagation du virus ralentit et peut-être s’arrête: lorsque nous avons des résultats positifs dans ce sens, notre des consultants, des scientifiques et le collège de la santé nous donneront le feu vert pour atténuer et peut-être même révoquer toutes ces mesures. Nous sommes les premiers à vouloir les réduire car elles nuisent à l’économie et à la sérénité de nos concitoyens “.

12h15 Codacons et Tutelattiva invitent les fans à demander un remboursement pour les billets au stade des matchs qui se joueront fermés séparément: “Les clubs de football sont légalement tenus de rendre aux utilisateurs ce qu’ils ont payé pour les matchs auxquels les supporters ne pourront pas assister en raison de la fermeture des stades”.

11h45 Le défenseur de Gênes Edoardo Goldaniga s’entraîne séparément bien que les tests pour le coronavirus aient échoué. Comme nous l’avons lu sur le 19ème siècle, il s’agit d’une mesure de précaution car elle provient de Codogno, dans la zone rouge pleine où vivent la plupart des membres de sa famille.

11h15 La presse espagnole rapporte qu’il a été a diagnostiqué un coronavirus à un journaliste de 44 ans qui était à Milan la semaine dernière pour suivre le match Atalanta-Valence en Ligue des champions.

10.45 Premier cas de Coronavirus dans le monde du football italien. Selon la nation, un joueur de Serie C résidant dans la province de Sienne s’est révélé positif pour le test de l’écouvillon. Dimanche dernier, il n’avait pas joué avec son équipe, accusé de fièvre et de malaise avant le match et s’était volontairement placé en quarantaine. Aujourd’hui à l’aube, une ambulance est venue le chercher chez lui pour le transférer au service des maladies infectieuses de la Scotte di Siena. Ses conditions sont dites bonnes.

9.45 L’entraîneur italien Giuseppe Sannino a été temporairement renvoyé de Honved car “lui et son adjoint Recents ont peut-être été en contact avec des personnes vivant dans les zones où le cas du coronavirus a explosé en Lombardie. Tous deux ne présentent aucun symptôme, mais par précaution, ils n’ont pas participé à la formation de l’équipe”. Dans le match de samedi contre Dvtk sur le banc du club hongrois, il y aura l’ancien international Istvan Pisont.

9h30 Inter-Ludogorets se jouera à San Siro ce soir à huis clos. Les journalistes sont également absents, à l’exception des diffuseurs qui ont les droits TV pour la Ligue Europa: Sky en Italie. Les mêmes dispositions s’appliqueront à la prochaine manche du championnat, dans les stades soumis à limitations. Dans ce cas, la Ligue tente d’obtenir une ouverture partielle des stands de presse, afin de garantir l’accès au stade au plus grand nombre d’opérateurs d’information. Même pour la Fédération nationale de la presse et l’Union italienne de la presse sportive, “l’accès aux opérateurs de tournage uniquement est une limitation inacceptable du droit de rapporter”.

Hier, l’équipe bulgare est arrivée de Razgrad à Milan avec des masques et des gants, accompagnée d’un épidémiologiste. À leur retour, tous les joueurs subiront des examens à l’académie de médecine militaire.

9.15 La Ligue de Serie A n’a pas encore communiqué les matches avec l’obligation de portes fermées. La préfecture de Turin n’a pas encore émis d’ordonnance officielle pour que la Juventus-Inter joue sans public Dimanche soir. Le club de la Juventus n’a pas encore suspendu la vente de billets. Pour la région du Piémont, l’arrêté signé avec le ministre de la Santé fixant le délai de suspension des “manifestations ouvertes au public” le samedi 29 février reste d’application, arrêté qui pourrait cependant être mis à jour sur la base du décret du Premier ministre.

Le gouverneur du Piémont, Alberto Cirio a déclaré: “Je crois que les conditions sont enfin réunies pour demander au gouvernement un retour progressif à la normale”. Aujourd’hui, un sommet est à l’ordre du jour avec les maires des capitales provinciales, les préfets et les présidents de province pour “discuter de l’opportunité de suspendre ou de remodeler les mesures de confinement du coronavirus dans le Piémont”. La réunion du Gos, l’organe chargé de la sécurité au stade de Turin, est également prévue le même jour.