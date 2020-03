Coronavirus, la campagne #ripartiamoinsieme démarre à Caivano. Caivanese également impliqué

CAIVANO (NA). La ligne de solidarité ne montre aucun signe d’interruption en Campanie depuis Caivano autre bel exemple d’altruisme avec une campagne en faveur des plus nécessiteux mise en place par quatre associations locales.

INITIATIVE

la Garçons Caivanais, l’association Tel Kum B.Ad. Garçons onlus, La Journal Caivano et l’association Adaltavoce.eu ils ont mis en place un point de collecte pour les produits de première nécessité destinés à subvenir aux besoins des familles qui, dans cette période sombre causée par COVID-19, se trouvent dans des conditions économiques désagréables. Il sera possible de livrer ces marchandises à l’autel de la “Maria SS. de Campiglione.

Il est possible de livrer les nécessités de base les jours:

Mardi 31/03/2020 de 09h00 à 12h00,

Vendredi 03/04/2020 de 9h00 à midi,

Mardi 07/04/2020 de 09h00 à 12h00.

Nous vous demandons de livrer cette marchandise lorsque vous faites vos courses et que vous êtes donc déjà dans la rue, tout sera réalisé dans le respect des règles en vigueur en matière de coronavirus. Nous comptons sur le bon sens et la collaboration pour garantir que ce qui est collecté parvienne à ceux qui en ont vraiment besoin et nous demandons également aux familles qui ont déjà reçu le colis d’autres organismes ou paroisses de ne pas appeler pour permettre aux familles qui n’en ont pas bénéficié pour pouvoir l’utiliser. Toutes les mesures nécessaires seront utilisées pour éviter le pillage. Pour les familles intéressées par la collecte des marchandises (à qui nous garantissons une confidentialité maximale), contactez l’un des numéros suivants pour recevoir des informations sur la collecte des marchandises.

Francesco Cecere: 3493440311

Pasquale Marruzzella: 3334220500

Carmine Catalano: 3282775723

Vincenzo Castaldo: 3279850248

Francesco Angelino: 3334221376

“Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement – Mt 10,8”. Tout ira bien!