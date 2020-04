Coronavirus: la FIFA soulage en prolongeant la saison indéfiniment | Équipes nationales

La camisole de force qui est le calendrier strict du football dans le monde pourrait être une chose du passé, si les nouvelles les plus attendues par les clubs de football du monde se confirmaient dans les prochaines heures.

Selon les rapports de la Suisse, la FIFA prolongera indéfiniment la saison 2019/20, permettant aux ligues nationales du monde entier de choisir leur champion, dans le cadre complexe généré par la pandémie de coronavirus Covid-19.

La décision comprendra également l’élargissement de la fenêtre de transfert d’été et annulera les dates de fin des contrats des joueurs qui ont mis fin au jumelage en juin, afin qu’ils puissent terminer la saison avec leurs équipes actuelles.

Selon The Athletic, la décision sera confirmée dans les prochaines 48 heures, une nouvelle que des centaines de clubs attendaient, notamment la Premier League, qui voit avec inquiétude comment le virus ne cède pas au Royaume-Uni.

La presse britannique se félicite de la prolongation des délais car cela faciliterait les équipes, qui sont exposées au paiement de 750 millions de livres sterling aux titulaires de droits de diffusion radio et télévision. De plus, c’est un baume pour Liverpool, qui s’inquiétait d’une éventuelle décision de quitter la saison sans effet et de perdre les 25 points d’avance qui le menacent de couronner.

Le journal Sun, par exemple, indique que les patrons du Premier ministre pourront désormais se concentrer sur d’autres formules pour la fin de la saison, qui pourraient inclure des jeux à huis clos ou même jouer à l’étranger.

En outre, les compétitions européennes telles que la Ligue des champions et la Ligue Europa auront également la possibilité de s’adapter à tous les matchs manquants.

D’autres ligues dans le monde comme l’Allemagne ou l’Espagne célèbrent également la décision de la FIFA car elles sont prêtes à terminer leurs saisons à tout prix. Les moins optimistes sont en Italie, où il manque plus de 13 jours et on ne s’attend pas à un renversement total de la pandémie à court terme.

Comme la décision de la FIFA affecte tous les tournois professionnels, la Colombie serait également favorisée, car elle a le temps et le calendrier pour étendre la Betplay I League tout ce qui est nécessaire pour choisir un champion.