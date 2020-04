Coronavirus, la FIGC étudie les critères de guérison mais le dernier mot pour le gouvernement

la FIGC annonce son propre Commission médicale travaille à l’élaboration d’un protocole de garantie pour la reprise des activités sportives auprès des professionnels.

La même chose sera probablement transmise aux institutions, mais sera évidemment gouvernement et en particulier de Ministère des sports pour dire le dernier mot. Inutile de dire que la reprise des activités sera impossible pendant la soi-disant “phase 1” italienne de l’urgence du coronavirus, et donc probablement pas applicable au moins pour tout le mois d’avril, à l’exception de divers développements qui pour le moment semblent peu probables.

Ci-dessous la note officielle de la FIGC:

La réunion de la Commission médicale fédérale, présidée par le prof. Paolo Zeppilli, pour l’analyse et la définition d’un protocole de garantie pour le monde du football en ce qui concerne la reprise de l’activité sportive.

Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a présenté le travail en remerciant tous les membres de la Commission qui, pour l’urgence du coronavirus, ont été intégrés par des experts en maladies infectieuses tels que Roberto Cauda (professeur de maladies infectieuses de l’Université catholique), Massimo Fantoni (chef d’unité) Covid19 de la polyclinique Gemelli), Walter Ricciardi (membre de l’OMS, conseiller du ministère de la Santé) et Francesco Vaia (directeur de la santé de l’Institut national des maladies infectieuses Lazzaro Spallanzani). Les dirigeants médicaux des différentes composantes fédérales ont également assisté à la réunion.

Gravina a indiqué l’objectif de la Fédération qui est de protéger la santé des athlètes, des arbitres, des membres du personnel et de tous les professionnels. Le président fédéral a souligné que le football a des besoins extraordinaires en raison de l’impact économique qu’il génère et de la grande exposition médiatique, dont découlent de grandes responsabilités pour les employeurs (entreprises): la définition exacte des dangers sert donc à identifier les priorités et limiter les risques potentiels.

«Si et quand nous devrions avoir le feu vert pour un redémarrage progressif – dit le président Gravina – le monde du football doit être trouvé prêt. Tel est l’objectif du travail accompli par notre commission médicale et je remercie à cet égard tous les experts qui se sont joints à notre invitation. Pour le rôle que joue le football dans la société civile italienne, je suis convaincu que nous pouvons apporter une contribution importante à l’ensemble du pays “.

Au cours de la réunion, les lignes directrices ont été présentées qui seront intégrées prochainement par les indications des experts et des représentants des composantes pour définir le protocole unitaire final dans les meilleurs délais. Ce protocole s’inspirera des trois principes fondamentaux de simplicité, de faisabilité et de fiabilité médico-scientifique.

Le projet présenté à la Commission du secteur professionnel indique les modalités de constitution du “ groupe d’équipe ”, de suivi clinique des membres de l’équipe (joueurs, entraîneurs, médecins, physiothérapeutes, magasiniers, etc.) et quels tests de diagnostic effectuer par le médecin social et médecin d’équipe (tests moléculaires, tests sérologiques, tests sanguins généraux, etc.).

Les protocoles concernant les joueurs et les membres du personnel infectés et «guéris» de l’infection Covid19 ont également été discutés. Les tests diagnostiques indiqués pour cette catégorie suivront un protocole adapté à la gravité clinique de l’infection subie (avec une attention particulière aux systèmes respiratoire et cardiovasculaire).

Toutes ces indications s’étendent au «groupe d’arbitres», considéré comme le même que les joueurs des équipes individuelles.

En outre, dans la comparaison, il est apparu comme une recommandation que, dans la première phase, le “ groupe d’équipe ” soit collecté dans un lieu “ fermé ” (par exemple, sports, centres de formation, etc.), évidemment aseptisé et respectueux de toutes les règles d’hygiène et de comportement , même pour ceux qui n’appartiennent pas au groupe restreint.