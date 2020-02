Coronavirus: la Juve-Inter risque-t-elle d’être reportée? Nous nous dirigeons vers la confirmation des portes closes Primapagina

L’alerte au Coronavirus en Italie affecte également le monde du football.

10h31 Ancien président de Nerazzurri Massimo Moratti a déclaré dans une interview à La Repubblica: “La Juventus-Inter à huis clos, le regret d’un fan? Absolument pas, bonne décision. ”

9.45 La Juventus-Inter risque d’être reportée? Hier, le président fédéral Gravina a souligné au ministre des Sports Vincenzo Spadafora et au numéro 1 des Coni, Giovanni Malagò, que jouer le derby italien dimanche soir à huis clos serait un mauvais arrêt pour le football italien devant 170 pays connectés, générant de gros dégâts économiques et d’image. Toutefois pour l’instant La Serie A reste ferme sur la décision de jeudi soir, avec quatre autres matches sans public: Milan-Gênes, Parme-Spal, Sassuolo Brescia et Udinese-Fiorentina. Dans tous les cas, il n’y aura pas de télévision gratuite. En Serie B à huis clos Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Venise-Cosenza et Virtus Entella-Crotone. En Serie C, arrêtez-vous aux groupes A et B.

Aujourd’hui, le gouvernement est confronté à la commission scientifique et aux régions: selon la Gazzetta dello Sport, les choix de la Serie A League, l’autorité habilitée à prendre la décision finale, dépendront de ce dialogue. Mais hier, le Conseil des ministres qui a duré jusqu’à la nuit a franchi la ligne de la Lombardie, de l’Émilie-Romagne et de la Vénétie: mesures de confinement et étapes pour les portes fermées dans les régions touchées par le Coronavirus pendant encore sept jours, bloquant le voyage des fans à travers l’Italie possible.

Juve-Inter: compétition cérémonielle sans enfants pour accompagner les deux équipes sur le terrain, à l’exception des accès réservés aux joueurs, au personnel technique, aux managers et officiels de match, aux inspecteurs fédéraux, aux délégués de la Ligue A, aux médecins dopeurs et aux représentants de la commission antidopage fédéral. Avec eux également des agents de santé et de sécurité publique, des stewards et des pompiers selon les indications approuvées par les Gos. Sur le plan médiatique, cependant, les opérateurs de télévision et les reporters des diffuseurs disposant de droits de retransmission en direct, un photographe et un responsable des réseaux sociaux pour chaque société et les opérateurs d’information autorisés à l’avance et ne dépassant pas 150 unités seront admis. Évitez la conférence de presse d’avant-match de Sarri, prévue pour aujourd’hui, ainsi que les interviews de demain dans la zone mixte.