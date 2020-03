Coronavirus: la Premier League analyse l’interdiction d’entrée dans un stade de plus de 70 ans en Angleterre

Mis à jour le 03/07/2020 à 08:13

Certains championnats européens ont été affectés par coronavirus. Par exemple, les demi-finales de la Coupe d’Italie 2020 ont été reportées jusqu’à nouvel ordre comme mesure de prévention de la propagation de la maladie et maintenant Premier League analyse une forte mesure envers ses fans qui se rendent sur les lieux chaque semaine.

Et c’est que SKY Sports fait valoir que la Fédération anglaise (FA) étudie la possibilité d’interdire l’accès aux stades de la Premier League pour réintégrer les personnes âgées de 70 ans. Et ce groupe est l’un des plus susceptibles d’obtenir le coronavirus parce qu’ils ont de faibles défenses dans leur système immunitaire.

Jusqu’à présent, dans les pays anglais, il y a eu plus de 160 cas par le coronavirus et dans tout le Royaume-Uni, il y a déjà deux morts. La Premier Il commence déjà à agir en ce qui concerne l’intégrité des personnes. Il n’y a aucun cas de classement derrière des portes closes.

Le Premier ministre, prudent avec le coronavirus

Ce samedi, par exemple, avant le match entre Liverpool et Bournemouth au stade Anfield, des écrans ont été installés à l’extérieur pour donner des messages aux fans concernant les mesures d’hygiène (lavage des mains) pour éviter la contagion avec cette maladie.

Ce qui est confirmé, c’est qu’en raison de coronavirus, Valence et Atalanta joueront à Mestalla sans public pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, comme Roma-Sevilla pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Bien que le duel entre Romains et Sevillans en Espagne se jouerait avec des spectateurs.

