Coronavirus: la Premier League avertit les joueurs s’ils partent | Premier League

Le Royaume-Uni a, comme la plupart des pays d’Europe, imposé la quarantaine à tous ses citoyens et a radicalisé ses règles pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Cela, bien sûr, inclut les footballeurs et leurs familles, qui respectent principalement l’isolement et font des entraînements à la maison.

Cependant, la Premier League ne courra pas de risques et c’est pourquoi elle a annoncé les mesures les plus sévères dans cette urgence, qui doivent être suivies à la lettre par Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Jefferson Lerma, José Izquierdo et Steven Alzate, les Colombiens qui ils y concourent.

Comme l’a rapporté le journal The Mirror, les joueurs qui quittent le pays pendant la crise du coronavirus ne seront pas autorisés à revenir lorsque le football reviendra et que les matchs, quoi qu’il arrive, se poursuivront sans eux.

C’est l’un des sept points inclus dans un plan élaboré par le meilleur conseiller médical du football anglais, Mark Gillett.

Les clubs seront également invités à fournir une liste de tous les joueurs isolés et à encourager ces joueurs à ne pas passer de temps avec quiconque qu’ils considèrent comme appartenant à des groupes qui courent un risque accru de contracter COVID-19.

Le Mail Online informe à son tour qu’il comprend également la nécessité de modifier le comportement du personnel impliqué dans toutes les échelles du Premier et de minimiser le contact de formation au sol lorsque cela est possible.

La Premier League est suspendue jusqu’au 30 avril prochain, au moins, et le débat en termes sportifs continue de tourner autour de la question de savoir si elle doit être déclarée terminée, avec Liverpool comme champion ou non.