Coronavirus: la Premier League reviendra en juillet et uniquement à la télévision | Premier League

Eh bien nous y sommes: le football, la question la plus importante sur la liste des choses les moins importantes, n’est pas une priorité même au Royaume-Uni, où les sommes d’argent en suspens sont vraiment exorbitantes.

La presse britannique suppose que la prestigieuse Premier League ne verra pas d’action avant juillet, ce qui retardera son calendrier de près de quatre mois, suspendu en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Et pas seulement cela: son retour serait exclusivement un “événement télévisé” et même, comme le précise le journal Times, un lieu unique a été suggéré de jouer au moins quatre matchs par jour, plus précisément au stade de Wembley.

La source dit que les équipes sont désespérées de jouer entre 9 et 10 matchs restants de la saison, non pas pour décider des champions européens ou des éliminatoires mais strictement pour une question d’argent: s’ils ne jouent pas, ils devront compenser les réseaux de télévision et de radio avec des montants qui feront disparaître certains et d’autres les mettront au bord de la faillite. Sans surprise, c’est le tournoi le plus riche du monde …

Les clubs tentent de réduire les salaires et de profiter des subventions de l’État, mais à ce jour, seuls Southampton et West Ham ont conclu des accords avec leurs joueurs. La plupart d’entre eux font partie du syndicat qui ne renonce pas un peu à la négociation.

Les rapports indiquent qu’une équipe comme Tottenham de Dávinson Sánchez compte ses pertes pour chaque match auquel elle arrête de jouer au moins 5 millions de livres sterling.

La version vous semble familière? Oui, c’est vrai? Il y a quelques semaines, il fuyait déjà que la même possibilité était envisagée en Colombie, que l’idée était de rassembler toutes les équipes dans un même lieu et de jouer des matchs uniquement pour la télévision. Il a même été dit que les acteurs accueilleraient favorablement l’initiative, car ici il n’y a pas non plus de bon esprit pour les réductions de salaire.

À l’époque, Dimayor est venu nier la rumeur, mais le président Iván Duque a laissé le message clair qu’il n’y aura plus de public dans les stades du pays après le 27 avril, alors qu’en théorie l’extension actuelle de la quarantaine prendra fin. Maintenant, cette option sera-t-elle envisagée dans la direction locale du football?