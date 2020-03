Coronavirus: la Premier League souffre de marques de t-shirts | Premier League

Les graves problèmes économiques qui attendent le football mondial, à la suite de la pandémie de coronavirus Covid-19, peuvent être plus complexes que beaucoup ne le prévoient.

Au cours des dernières heures, le quotidien britannique Daily Mail a évoqué une situation que peu de personnes avaient abordée mais qui représente des revenus millionnaires pour les clubs de la Premier League, et en général de nombreuses ligues dans le monde: le parrainage des maillots.

Comme l’expliquent les médias, si la saison Premier ne se termine pas comme prévu, comme cela est très probable, de nombreuses équipes ne porteront pas les marques qui les accompagnaient en raison de l’expiration des contrats. Cette situation pourrait provoquer des millions de poursuites judiciaires, de la part de clients qui estimeraient qu’en n’étant pas clôturés, ils perdraient tout l’effort financier qu’ils ont fait.

La grande préoccupation vient du procès que ceux qui veulent faire partie de l’équipe de mode en Angleterre et dans le monde ont déjà: Liverpool. Il convient de rappeler que Nike et New Balance ont un combat juridique pour apparaître sur la poitrine de Salah, Mané et Firmino, qui a commencé il y a plusieurs mois. Il est arrivé que lorsque le club voulait changer pour la marque Nike, qui devrait commencer la saison prochaine, il a rencontré une vive opposition de la marque qui a aujourd’hui un contrat en cours. Si la saison se termine plus tard que prévu et que Nike et non New Balance est le nom qui apparaîtra sur les photos si les rouges se couronnent enfin, la situation économique et judiciaire serait critique.

Les médias présentent également le cas spécifique de Newcastle, qui utilise des vêtements de marque Puma, qui paie 6,5 millions de livres par an, en plus d’une publicité Fun88 pour la même valeur sur la poitrine, ou celle de StormGain (1 millions) dans votre manche. Ils affirment que Mike Ashley signera avec SportsDirect.com, la grande chaîne britannique de vêtements de sport dont il est propriétaire, profitant de la fin des contrats, mais on ne sait pas quelle sera la réaction du premier. C’est beaucoup d’argent en jeu …

La Premier League souffrait déjà de contrats de droits de télévision, qui sont le pilier du tournoi local le plus cher du monde et qui n’ont pas de qualifications telles que des pandémies dans leur assurance, ce qui expose la FA à des demandes millionnaires. Le coronavirus Covid-19, comme on le soupçonne, aura des conséquences difficiles à imaginer …