Coronavirus, la saison de football 2019/20 et quatre résolutions

Notre blogueur de Liverpool, Dave Tindall, examine l’état actuel du football et des coronavirus et présente quelques résultats potentiels pour cette saison.

Dans une lettre rouge publiée le 8 janvier alors que j’essayais de conseiller aux autres fans de Liverpool de ne pas encore compter nos poulets, je parlais d’un scénario apocalyptique de City remportant tous leurs matchs restants pendant que nous tombions en morceaux.

Et, ne laissant aucun détail sur la raison pour laquelle l’attente de 30 ans pour le titre pourrait ne pas se terminer, j’ai mentionné une autre possibilité de tarte dans le ciel:

“Si j’ai toujours l’air déraisonnablement prudent et négatif malgré nos exploits record, je vous laisse avec ça. Alors que je m’inquiète du fait que Manchester City clique sur une vitesse supérieure permanente, un de mes camarades, un camarade rouge, a vraiment peur que le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale puisse nous nier.

“Et, de plus, c’était avant que tout ne démarre entre Trump et l’Iran …”

Cela ne s’est pas produit, mais je n’étais pas assez approfondi. Ce que je n’ai pas pris en compte, c’est la possibilité d’une pandémie mondiale de santé qui fermerait le monde du football dans son ensemble. Que je suis bête.

Si vous en croyez certains, il y a maintenant la perspective impensable que cette saison – vous savez, celle dans laquelle nous avons une avance de 25 points – soit déclarée nulle et non avenue.

Il est difficile d’utiliser le mot catastrophe lorsque des gens meurent partout dans le monde, mais ce serait une façon étonnante de passer à côté.

Un tweet de @ MattieP90 résume tout. Sinon cette année, nous sommes vraiment maudits.

Nous avions une main sur le titre et le plus grand joueur de notre histoire a glissé et c’était parti.

Nous avons obtenu 97 points. Un total qui verrait Liverpool couronné 99 fois champions au cours des 101 dernières saisons.

Nous la pissons enfin. Miles clair. Deux mains dessus.

Pandémie mondiale.

Maudit

– Cher (@ MattieP90) 12 mars 2020

Un autre fan des Reds sur Twitter, @ AnfieldRd96, ajoute ceci:

Si la Premier League est annulée et que la saison doit être déclarée nulle, j’en aurai fini avec le football, je pense.

– – (@ AnfieldRd96) 13 mars 2020

Évidemment, je ne lis pas The Sun ou je ne fais pas attention à un mec dont le nom rime avec des oreilles mais, selon des amis et ma chronologie Twitter, plusieurs types de médias bien connus ont parlé d’écrire cette saison car ce serait la seule foire chose à faire. Oui en effet.

Comme s’ils disaient que si leurs équipes étaient dans une position similaire ou actuellement dans la zone de relégation (West Ham n’en est sorti qu’à la différence de buts).

Quatre résolutions potentielles

Évidemment, il y a une énorme incertitude mais, par ordre de préférence, voici comment je résoudrais le problème…

1 / Sortez de la crise et jouez la saison complète jusqu’à son terme quand ça va. La campagne 2020/21 devra simplement attendre et s’intégrer lorsque nous serons prêts. Pourquoi la saison prochaine devrait-elle être considérée comme plus importante que celle-ci?

Il y a des fenêtres d’opportunité. Il semble assez certain, selon certaines sources solides, que l’Euro 2020 ne se fera pas. Cela libère l’été et donc les saisons domestiques peuvent être terminées en juillet / août si nécessaire. Les équipes ont neuf ou 10 matchs à terminer, donc deux matchs par semaine (samedi / mercredi) pendant cinq semaines et c’est fait.

2 / Terminez la saison à huis clos. Ce n’est pas idéal, mais accélère le processus. Virgil Van Dijk a donné son avis sur la question ce week-end.

“Si nous le gagnions dans un stade vide et que les fans n’étaient pas là, je serais vidé pour eux. Évidemment, s’il n’y a pas de fans à Anfield, ce sera un coup dur – personne ne veut jouer à des jeux sans les fans. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur la façon de procéder à partir d’ici, nous devons simplement y faire face. Mais quand cela arrive, nous apportons toujours le titre à nos fans, définitivement. » Comme le dit VVD, c’est clairement un énorme compromis. C’est pourquoi je n’ai que le numéro 2 sur la liste. Là encore, c’est mieux que le n ° 3

3 / Déclarez-nous maintenant les vainqueurs du titre. J’ai une certaine sympathie pour cela. Au golf, en cas de mauvais temps, ils réduiront le tournoi à 54 trous et le vainqueur est celui qui se place en tête après trois tours. Pas idéal mais ça y arrive. Cependant, imaginez les gémissements et les gémissements des années à venir d’autres fans et l’astérisque à côté * la saison a été annulée après 29 matchs. Ce serait un peu faux, même si nous étions à un mille absolu. D’autres partisans allaient sans cesse dire que nous le mettions en bouteille au moment où le virus a frappé et nous ne pourrions jamais prouver que nous aurions continué à le gagner même avec une avance aussi massive.

J’ai en fait une variation à ce sujet pour essayer de le rendre un peu plus juste. Comme plusieurs équipes ont joué 28 matchs au lieu de 29, calculez le nombre moyen de points par match que chaque équipe a gagné jusqu’à présent, puis multipliez-le par 38 (le nombre total de matchs de la saison). Nous avons en moyenne 2,827 points par match contre 2,035 pour City. Cela signifierait que nous finirions avec 107pts à leur 77. Cela ne change pas réellement le classement au sommet ou dans la zone de relégation, mais semble en quelque sorte un peu plus juste.

4 / Abandonner la saison et la déclarer nulle. NOOOOOO !!

Le point de vue de Klopp

En ces temps troublés – en fait en tout temps, bons ou mauvais -, il est toujours bon d’écouter Jurgen. Donc, si vous avez du mal à traiter tout cela, le patron a fait la déclaration suivante lors de la suspension de la Premier League.

«J’ai déjà dit que le football semble toujours la chose la plus importante parmi les moins importantes. Aujourd’hui, le football et les matchs de football ne sont vraiment pas importants du tout.

“Bien sûr, nous ne voulons pas jouer devant un stade vide et nous ne voulons pas que des matchs ou des compétitions soient suspendus, mais si cela aide une personne à rester en bonne santé – une seule – nous le faisons sans poser de questions.

«Si c’est un choix entre le football et le bien de la société en général, ce n’est pas un concours. Vraiment, ce n’est pas le cas. “

Il a tout à fait raison, mais rappelons-nous que ces commentaires étaient une réponse à la suspension.

En ce qui concerne le détail de la façon dont nous terminons cette saison, je suis également un fan des commentaires plus concis faits par Jamie Carragher en réponse aux marchands «déclarez-le nul».

“Le [football] les autorités ont trouvé un moyen de mettre une Coupe du monde (2022) au milieu d’une saison, donc je suis sûr qu’ils peuvent trier la saison prochaine “, a déclaré Carragher sur Twitter.

Exactement Jamie.

Lorsque cela passe, le seul résultat vraiment juste est de jouer jusqu’à la fin.

Si cela signifie avoir une saison 2020/21 légèrement bizarre – moins de matchs peut-être – alors au moins tout le monde saura dès le début quel est l’accord.

À moins que cette suspension ne soit plus longue que nous l’imaginons, les poteaux de but de cette saison ne devraient pas être déplacés.

• Dans la prochaine lettre rouge, je vais évaluer nos joueurs sur leurs saisons jusqu’à présent.

Dave Tindall