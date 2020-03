Coronavirus: LaLiga Santander a suspendu les deux prochaines dates en première et deuxième division | Espagne Espagne

Mis à jour le 03/12/2020 à 07:04

Il coronavirus affecte de plus en plus non seulement la santé des personnes, mais aussi le développement normal des activités sportives dans le Vieux Continent. Et est-ce ce jeudi, La Ligue a pris la décision de suspendre les deux prochaines dates du championnat dans les première et deuxième divisions.

Cela a été signalé La Ligue grâce à une déclaration sur leurs réseaux sociaux sur Twitter et Facebook. Cette mesure est due au fait qu’un des joueurs du Real Madrid Basketball a été testé positif en raison de la coronavirus et la première équipe de football a été mise en quarantaine.

“Compte tenu des circonstances connues concernant la quarantaine établie au Real Madrid et les éventuels points positifs chez les joueurs d’autres clubs, La Ligue considère que les circonstances sont déjà réunies pour poursuivre la prochaine phase du protocole d’action contre le COVID-19. Par conséquent, conformément aux mesures établies dans le décret royal 664/1997 du 12 mai, accepte la suspension, du moins, des deux prochains jours », c’est ce qui est lu dans le texte. Tout cela à cause de coronavirus.

L’Espagne, sans roi du sport par le coronavirus

De même, il est indiqué que «ladite décision sera réévaluée après l’achèvement des quarantaines décrétées dans les clubs concernés et d’autres situations possibles qui pourraient survenir» et que «LaLiga, en tant qu’organisateur de la compétition, a procédé à sa communication à la RFEF, à CSD et les clubs ».

Le match entre le Real Madrid et Eibar ce vendredi au Bernabéu allait être celui qui ouvrirait la journée 28 de LaLiga Santander, mais tout a échoué à cause de coronavirus. C’est la même chose que la série A, qui ne reviendra que le 3 avril.

