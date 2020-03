Coronavirus: l’ATP a suspendu ses tournois pendant six semaines jusqu’au 26 avril en raison de la pandémie de Covid-19 | Tennis tennis

La ATP Il a suspendu tous les tournois de la tournée de tennis masculine pendant six semaines en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), mais une porte-parole de la WTA a déclaré jeudi à l’Associated Press que le circuit féminin n’était pas prêt à faire la même annonce. immédiatement.

Amy Binder a écrit dans un e-mail à AP que la WTA fera prochainement une annonce sur les événements à venir. “Pour le moment”, écrit-il, “nous ne cherchons pas à imposer une suspension de six semaines”.

Quelques heures plus tôt, le circuit masculin a annoncé qu’il suspendrait le circuit ATP et le circuit ATP Challenger, tandis que la Fédération internationale de tennis (ITF) arrêtait tous les événements de catégorie mineure.

Dans une autre indication de la fracture du processus décisionnel du tennis, l’ITF (acronyme de la fédération en anglais) a indiqué qu’elle ne sera pas active dans ses compétitions avant le 22 avril. La tournée masculine a déclaré que les tournois ne reprendraient pas avant la fin de la semaine.

Le prochain tournoi du Grand Chelem, le Roland Garros, est toujours prévu à Paris à partir du 24 mai. Indian Wells, le tournoi masculin et féminin qui devait commencer cette semaine dans le désert de Californie, a été annulé dimanche en raison des craintes d’une épidémie virale.

Chez de nombreuses personnes, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes modérés, tels que de la fièvre et de la toux. Chez certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants, il peut provoquer des maladies plus graves comme la pneumonie.

Le Miami Masters était le deuxième tournoi ATP à être annulé en raison du coronavirus. Le premier était Indian Wells. (.)

La grande majorité des gens se remettent du nouveau virus. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les personnes présentant des symptômes bénins se rétablissent en deux semaines environ, tandis que celles présentant des symptômes plus sévères peuvent prendre de trois à six semaines pour récupérer.

L’annonce ATP de jeudi affecte le Miami Masters, un autre tournoi majeur dans les deux branches qui devait commencer dans moins de deux semaines. Une série de tournois sur terre battue ont également été suspendus: à Houston, Marrakech, Monte Carlo, Barcelone et Budapest.

Le Miami Masters devait avoir lieu du 23 mars au 5 avril au complexe Miami Gardens du NFL Dolphins Stadium.

Le comté de Miami-Dade est en état d’urgence, le maire Carlos Giménez a donc annoncé l’annulation de l’Open, en plus d’une foire de la jeunesse et d’autres événements majeurs dans l’arène NBA Heat.

L’ITF (Fédération internationale de tennis) a indiqué jeudi que la suspension s’appliquerait à l’ITF World Tennis Tour, à l’ITF World Tennis Tour Juniors, à UNIQLO Wheelchair Tennis Tour, à l’ITF Beach Tennis World Tour et aux tournois ITF pour hommes et femmes. Tournée des aînés

