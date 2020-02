Coronavirus: le Bayern Munich pourrait annuler son voyage en Chine

Le nouveau coronavirus affecte des événements sportifs à travers le monde, y compris la Bundesliga, l’Allemagne est l’un des 55 pays dans le monde avec des cas confirmés de la maladie. Le pays a enregistré jusqu’à présent 48 cas, le dernier en date ayant été signalé dans le district de Starnberg à l’ouest de Munich.

Selon Bild, il est fort possible que le Bayern Munich annule sa tournée estivale en Chine en raison de l’incertitude de la situation du pays à la suite de l’épidémie de coronavirus. Si les champions de la ligue annulent le voyage, ils passeront probablement l’été en Europe même, en jouant contre les meilleurs clubs internationaux.

Depuis que des cas ont été signalés en Bavière et dans ses environs, le club est en contact étroit avec le service médical de l’État. Conformément à la recommandation du Dr Roland Schmidt, le directeur médical interne du Bayern, les joueurs ont été invités à ne pas signer d’autographes et à ne pas se rendre disponibles pour des selfies et des photos pour le moment.

Le club a publié une déclaration officielle sur la question et a demandé aux fans de comprendre la question:

Où que vous lisiez ceci, restez en sécurité!