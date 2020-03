Coronavirus, le football se mobilise: mises à jour

l’état d’urgence coronavirus paralyse une partie du monde et, évidemment, le sport, en particulier le football, est fortement conditionné par la situation. Entre suspensions, reports et annulations, mise à jour des décisions prises par les institutions et les entreprises.

Coronavirus live: le dernier

la Conmebol a décidé de suspendre la Qualifications sud-américaines à la Coupe du monde prévue pour mars.

Reporté le finale de Coupe du Roi entre la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao.

Premier joueur professionnel positif coronavirus: ce sont les Hanover Hubers.

Reporté le finale de Coupe de la ligue française entre Psg et Lyon.

Ajourné les deux matches italiens Ligue Europa: Inter-Getafe et Séville-Rome. Le premier pour le refus du même président du club espagnol et le second pour non-accord entre l’UEFA et la Fédération espagnole de faire voler l’équipe jaune et rouge à Séville.

11 mars 2020

Mbappé est négatif à l’écouvillon coronavirus, il avait de la fièvre et un mal de gorge sévère.

Report de Manchester City-Arsenal (récupération du 28e jour de la Premier League) en raison de contacts suspects entre certains dirigeants d’Arsenal et le président d’Olympiacos, qui ont été testés positifs pour le coronavirus.

Reporter les deux prochains jours de La Liga.

Championnats suspendus Serie A, Serie B, Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’au 3 avril.

10 mars 2020