Coronavirus: le jeu-bénéfice auquel jouera Barcelone pour lever des fonds | Ligue d’Espagne | Football



























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le CF Igualada a annoncé qu’il jouerait un match contre le Barça pour collecter des fonds pour les familles.

FC Barcelona

Photo:



Tiré de Twitter @FCBarcelona

Pour:

Felipe Galindo

2 avril 2020, 19 h 22

En Catalogne, les crises sanitaires et économiques provoquées par le coronavirus ont fait des milliers de victimes dans la région, l’une des villes les plus vulnérables au virus a été la ville d’Igualada, pour laquelle Barcelone et le club de la ville ont signé un accord où un match sera joué entre les deux équipes pour aider les personnes les plus touchées.

Le maire d’Igualada, Marc Castells, a annoncé que l’événement aura lieu une fois la situation sanitaire maîtrisée ou surmontée en Espagne, l’idée du parti est de collecter des fonds pour aider et contribuer à la lutte contre le coronavirus. Le match se jouera au stade Municipal de Les Comes.

Le maire a annoncé que la ville fait état de nombreux décès dus à la crise et que c’est pourquoi le système de santé est en urgence, il est prévu qu’avec ce parti, des fonds suffisants seront collectés pour aider les familles et les personnes qui ont été très touchées par le situation de quarantaine due à covid-19.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer