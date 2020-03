Coronavirus: le LDF suspend la Bundesliga mardi, le Bayern Munich affrontera l’Union Berlin comme prévu

Le LDF a finalement annoncé qu’il suspendrait tous les matches de Bundesliga et 2. Bundesliga du 17 mars au 2 avril alors que la peur des coronavirus s’intensifie dans le pays. Les rencontres qui devraient avoir lieu ce week-end, y compris le match du Bayern Munich contre l’Union Berlin, se dérouleront à huis clos comme prévu.

Dans le communiqué publié par DFL, ils mentionnent que la santé de toute la population, y compris les fans et les joueurs, est une priorité absolue. Ils ont appelé les supporters à ne pas se rassembler devant le stade pour les matchs de ce week-end.

En vue du week-end à venir, le LDF et les clubs continueront d’être en contact étroit avec le ministère fédéral de la Santé et les autorités sanitaires locales dans les stades respectifs de la Bundesliga et de la 2. Bundesliga. La santé de toute la population et donc de tous les fans de football ainsi que de tous les joueurs de Bundesliga et Bundesliga 2 est prioritaire.

La DFL, comme de nombreux clubs et groupes de supporters, appelle à ne pas se rassembler devant les stades et donc à faire sa part pour protéger la population. Le jour du match à venir, les clubs réduiront au minimum les effectifs impliqués dans le match.

DFL a également annoncé que HanovreLe match contre le SG Dynamo Dresden sera annulé et tous les professionnels du club devront se mettre en quarantaine.