Coronavirus, le message d’Agerola: “Bientôt les vrais défis”

AGEROLA (NA). Du championnat de Cloche de première catégorieprécisément à partir de Agerola, un joli message d’espoir arrive dans un moment délicat pour l’Italie en raison de l’urgence du Coronavirus.

LE MESSAGE

ASD Agerola, en ce moment difficile et particulier pour toute la communauté mondiale, participe à l’initiative de la Municipalité d’Agerola #AGEROLAIAUTA, avec une petite contribution de tous ses membres! Le nôtre veut être un hymne au sport et à être ensemble, soulignant qu’il est maintenant temps de rester à la maison, mais bientôt les vrais défis recommenceront, ceux sur la pelouse verte et avec le soutien du public! À bientôt.