Coronavirus: le nombre de personnes infectées dépasse 100. Milan, le maire Sala: «Les écoles fermées pendant une semaine» | Primapagina

12h10 – Le maire de Milan, Beppe Sala, annonce: “Écoles fermées pendant une semaine”. Pendant ce temps, les cas en Italie dépassent 100, deux cas également enregistrés Venise.

10h15 – L’alarme de coronavirus continue dans le nord de l’Italie, avec de nouveaux cas qui vont gonfler les chiffres publiés samedi. Après la conférence de presse du premier ministre hier soir Giuseppe Conte, qui a suivi la Conseil des ministres extraordinaire, les décisions du gouvernement sont devenues opérationnelles.

DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES – Interdiction de l’enlèvement et de l’entrée dans les zones du foyerdu virus, qui sera tenu par la police et, en cas de besoin, également par les militaires, avec des sanctions pénales pour ceux qui violent les prescriptions. Arrêt aux voyages scolaires en Italie et à l’étranger, suspension de tous les événements publics – à partir de tous ceux prévus aujourd’hui en Lombardie et en Vénétie, y compris la série A – quarantaine avec “surveillance active” pour tous ceux qui ont été en contact avec des cas confirmés de virus.

Et encore une fois, fermeture d’écoles, de magasins et de musées, arrêts de concours, travaux privés et bureaux publicssans préjudice des services essentiels, limitation de la circulation des biens et des personnes. Le Conseil des ministres, à l’issue d’une réunion fluviale au siège de la protection civile, approuve un décret comportant des mesures très sévères pour tenter d’enrayer la propagation du coronavirus après le déclenchement de foyers en Lombardie et en Vénétie et le premier cas enregistré dans le Piémont.

LE NOMBRE DES INFECTÉS – Parallèlement, le nombre total de personnes provisoirement infectées s’élève à environ 100 en Italie (dont 89 en Lombardie), comme le rapporte une note d’Ansa.