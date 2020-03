Coronavirus, le nouvel attrait de Ronaldo: «Nous sommes chez nous, nous aidons ceux qui sauvent des vies» | Serie A

Un nouvel appel pour leurs fans et plus encore, Cristiano Ronaldo écrit depuis son domicile à Funchal et envoie un nouveau message via Instagram: “En cette période difficile pour le monde entier, nous devons être reconnaissants pour les choses qui comptent – notre santé, notre famille, nos proches” réitère l’attaquant du Juventus dans un message. Le CR7 ajoute ensuite une nouvelle recommandation pour poursuivre la lutte contre coronavirus: “Restez à la maison et nous aidons tous les agents de santé d’ici qui se battent pour sauver des vies.”