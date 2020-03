Coronavirus: le Pape au centre de Rome, les chutes tricolores du Niagara et Morgan chantant en scooter PHOTO ET VIDÉO | Serie A

L’Italie réagit au coronavirus. Non seulement les nombreuses campagnes de financement, comme celle de Ferragni et Fedez qui ont permis le démarrage des travaux pour la construction d’une nouvelle unité de soins intensifs au San Raffaele à Milan. Les chutes du Niagara sont teintées de blanc, rouge et vert, en hommage à l’Italie. Certains balcons avec le tricolore, dans d’autres il y a des flash mobs improvisés. Naples chante Pino Daniele, dans les rues de Rome tous unis à Lucio Battisti, à Turin avec des torches allumées dans toutes les maisons. Viral à la place Morgan, le célèbre auteur-compositeur, qui fait le tour des rues en scooter en chantant la chanson qui est devenue célèbre à Sanremo: non, pas ‘Sincere’, mais la version révisée: ‘Les mauvaises intentions, l’impolitesse, ta mauvaise figure hier soir … ‘, et tous ensemble pour chanter.

Pape François au lieu de cela, cet après-midi, il a traversé via del Corso à pied. Bergoglio a quitté le Vatican sous une forme privée et est allé visiter la basilique de Sata Maria Maggiore, l’église en crise trouve le miraculeux crucifix, qui en 1522 a été transporté en procession dans les rues de Rome pour vaincre la peste. Puis le Pape a atteint l’église de San Marcello al Corso, pour prier pour la fin de la pandémie de coronavirus.

francesco marche seul, comme en pèlerinage, vers san marcello al corso, où est conservé un ancien crucifix en bois datant du XVe siècle qui a survécu à un incendie et aurait sauvé la ville de la peste # coronavirus #coronarvirusitalia

