Coronavirus le plus récent: l’attaquant prêté des Wolves Cutrone est positif

Date de publication: samedi 14 mars 2020 11:39

En location loups L’attaquant Patrick Cutrone est l’un des deux autres joueurs de la Fiorentina à tester positif pour le coronavirus.

L’attaquant italien a rejoint le club de Serie A pour un prêt de 18 mois en janvier qui deviendra permanent à l’été 2021.

L’Italie est l’un des pays les plus touchés par le virus COVID-19 et a été parmi les premiers à suspendre son football national.

Samedi, la Fiorentina a confirmé les tests positifs de Cutrone, L’allemand Pezzella et le club de physio Stefano Danielli.

Un communiqué a déclaré: «ACF Fiorentina annonce que les footballeurs Patrick Cutrone et allemand Pezzella et le physiothérapeute Stefano Dainelli ont également subi des tests, car ils présentaient certains symptômes. Tous les trois se sont révélés positifs et sont en bonne santé chez eux à Florence. »

Vendredi, la Fiorentina a confirmé que l’attaquant serbe Dusan Vlahovic avait également été testé positif au virus.

Le match de la Ligue nationale de Vanarama entre Yeovil et Barnet a été reporté après que le club londonien a déclaré que quatre membres du personnel avaient montré des signes de coronavirus et que toute sa première équipe était isolée.

“Nous avons actuellement quatre employés qui présentent des symptômes de COVID-19 qui suivent les conseils du gouvernement et s’auto-isolent”, a déclaré un communiqué de Barnet.

«En conséquence, nous avons pris des mesures pour mettre tout le personnel de la première équipe dans l’isolement.

“Le club a un devoir de diligence envers tous les joueurs, le personnel et les supporters – c’est toujours au premier plan de chaque décision que le club prend.”

