Coronavirus: le Real Madrid vendrait James et Bale pour réduire les coûts | Colombiens à l’étranger

Si James Rodríguez n’a rien traité au milieu de la quarantaine rigoureuse qu’il traverse, c’est que son départ du Real Madrid, une fois la crise terminée, est imminent.

Au cas où il manquerait d’arguments – ou qu’il aurait trop d’illusions -, c’est maintenant la crise économique qui précipitera sa sortie sur le prochain marché d’été, comme l’explique le journal “El Confidencial”.

Selon la source, les raisons sportives avancées par l’entraîneur Zinedine Zidane pour ne pas avoir deux joueurs chers comme James et Gareth Bale ne sont plus les seules à justifier le départ des deux. Aujourd’hui, il s’avère qu’éviter ces salaires est une priorité face à la crise économique qui se fait sentir et se fera sentir à moyen terme, en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

“Zidane est sans James et Bale depuis longtemps, mais la situation des deux a radicalement changé à la suite de la crise des coronavirus”, indique le journal, qui assure que le président du club, Florentino Pérez, est désormais visible dans le journal. obligation de trouver un moyen de les transférer dans un autre club afin d’alléger les coûts d’exploitation.

Bien qu’ils ne jouent pas depuis longtemps et voient leur valeur sur le marché considérablement diminuée, la réalité est qu’ils sont toujours des joueurs qui pourraient atténuer la situation en raison de la masse salariale et de l’argent et des transferts d’argent.

James, par exemple, est évalué à 40 millions d’euros (après avoir coûté 80 millions) et son salaire est d’environ 8 millions d’euros par saison. Bale, quant à lui, coûterait les mêmes 40 millions d’euros (après avoir coûté 90 millions) mais son salaire est d’environ 16 millions d’euros par an. Selon les calculs, avec le premier contracté jusqu’en 2021 et le second jusqu’en 2022, les économies totales atteindraient 50 millions d’euros, selon ‘Le confidentiel’.

C’est pourquoi le départ de James, qui était justifié auparavant déjà pour des raisons strictement sportives, comme le manque de compétition et la perte de confiance croissante, a désormais une justification économique, un détail qui n’est pas moins au milieu de cette panique financière vécue par la clubs les plus puissants d’Europe. Au revoir, à contrecœur, ne semble plus avoir fait marche arrière.