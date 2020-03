Coronavirus: l’égalité de Manchester United en Ligue Europa au LASK derrière des portes closes

PASCHING, AUTRICHE – 1 mars: aperçu du stade avant le match tipico Bundesliga entre LASK et TSV Prolactal Hartberg à Raiffeisen Arena le 1er mars 2020 à Pasching, en Autriche. (Photo de Franz Kirchmayr / SEPA.Media / .)

La cravate de la Ligue Europa de Manchester United au LASK sera fermée au public en raison de craintes de coronavirus.

Manchester United jouera derrière des portes fermées en raison d’un coronavirus

L’Autriche a interdit les événements sportifs

Le ministre autrichien de la Santé, Rudolf Anschober, s’est exprimé mardi lors d’une conférence de presse sur les mesures prises à l’échelle nationale contre la maladie. Il a déclaré: “Tous les événements en plein air avec plus de 500 personnes, 100 à l’intérieur, seront annulés jusqu’à la mi-avril.”

Cela survient après que le gouvernement a empêché tous les Italiens de voyager dans le pays à moins qu’ils ne détiennent un certificat médical.

La nouvelle ne sera pas bien accueillie par les fans de United, dont beaucoup auront déjà acheté des voyages et un hébergement.

Le sport anglais pourrait emboîter le pas

L’agitation du football dans ce pays est de plus en plus agitée. Actuellement, il y a plus de 300 cas confirmés de virus au Royaume-Uni. En Autriche, le dernier nombre confirmé de cas n’est que de 158.

L’épidémie a touché de nombreux autres clubs à travers l’Europe.

Le gouvernement italien a annulé tous les événements sportifs et rassemblements publics jusqu’au 3 avril au moins. Cela signifie qu’ils ont suspendu tous les matchs de Serie A.

De nombreux matchs de Ligue des champions se joueront également à huis clos. Barcelone contre Napoli, Valence contre Atalante et Paris Saint-Germain contre Borussia Dortmund se dérouleront tous devant des stades vides.

Actuellement, aucun match au Royaume-Uni n’a été annulé ou fermé au public. La rencontre de Tottenham Hotspur en Ligue des champions au RB Leipzig se poursuivra avec des supporters sur le terrain.

On craint de plus en plus que tout le football en Angleterre soit suspendu ou joué à huis clos.

Cependant, le Dr Jenny Harries a déclaré à la BBC qu’il n’était pas nécessaire d’annuler les événements en plein air.

“Le virus ne survivra pas très longtemps à l’extérieur”, a-t-elle déclaré. «De nombreux événements en plein air, en particulier, sont relativement sûrs.»

Le match retour à Old Trafford est prévu pour le jeudi 19 mars. Jusqu’à présent, rien n’indique qu’il sera joué à huis clos ou annulé.

