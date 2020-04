Coronavirus: les 4 premiers patients sont arrivés à Coverciano, ils auront 14 ans mercredi | national

Coverciano a ouvert ses portes aux patients atteints de coronavirus. Ils sont arrivés au Centre fédéral ce matin quatre premiers patients Covid-19 subissant un traitement négatif, ou plutôt en phase d’hospitalisation. Un nombre destiné à augmenter dans les prochains jours: mercredi, en fait, il y aura 14 patientsceux qui achèveront leur séjour à l’isolement dans les chambres qui accueillent habituellement l’équipe nationale de Mancini: ce sont des personnes âgées de la résidence «Il Bobolino» à Florence. Dix de plus arrivent donc entre demain et mercredi, tous asymptomatiques mais positifs pour le coronavirus: et dans les prochains jours les 54 chambres disponibles à Coverciano accueilleront d’autres invités.