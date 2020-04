Coronavirus: les Colombiens en Premier League: c’est ainsi que la crise les touche | Colombiens à l’étranger

Ce sont des moments difficiles pour tout le monde et en particulier pour la Premier League, qui avertit depuis des semaines de l’effondrement financier auquel elle sera confrontée à moyen terme en raison du coronavirus Covid-19.

Mais en quoi cela affecte-t-il les Colombiens qui jouent dans cette ligue? Pour l’instant, l’impact est minime, selon la presse locale.

Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma, Steven Alzate, José Heriberto Izquierdo et Carlos Sánchez ont pris des décisions individuelles d’envoyer de l’aide, en particulier en Colombie, pour ceux qui en ont le plus besoin, et attendent avec attention l’évolution de la pandémie, qui progresse au Royaume-Uni. à un rythme inquiétant et le chiffre de 7 000 décès dus à la maladie est déjà dépassé.

Deux questions jouent en faveur des Colombiens: l’aide fournie par le gouvernement britannique pour couvrir 80% des employés de différentes entreprises, une mesure qui vise à protéger la qualité de l’emploi, et la ferme volonté des chefs des FA de reprendre vers mai la compétition pour que les choses, dans les sports et l’économie, reviennent à la normale.

Selon le journal AS de España, c’est le cas de Bournemouth et West Ham, de Lerma et Carlos Sánchez. Les deux clubs ont annoncé qu’ils bénéficieraient d’aides d’État et qu’au moins pour l’instant, ils respecteraient 100% des salaires de leurs employés, y compris le personnel professionnel.

Everton, quant à lui, n’a pas procédé à des baisses de salaire, n’a pas appelé ses acteurs à négocier des réductions et se conforme pleinement aux contrats, bien que ses dirigeants n’excluent pas qu’ils devront prendre des mesures restrictives à l’avenir, en fonction de l’avancée de la pandémie. .

Brighton, d’Izquierdo et d’Alzate, a reconnu que, s’il n’y a pas de bonnes nouvelles bientôt, ce sera l’un des clubs qui connaîtra le plus de difficultés économiques à l’avenir, ce qui leur permettrait de prendre des vacances payées avec de l’argent du gouvernement ou même de suspendre certains contrats. .

Tottenham, en revanche, a déjà commencé son plan de choc: il a réduit les salaires de près de 500 employés de 20% et n’exclut pas de toucher le personnel professionnel et le cher entraîneur José Mourinho, bien que son intention principale soit que l’initiative vienne de ses étoiles … au moins pour l’instant.

Il convient de rappeler que les Colombiens et tous les joueurs de la Premier League sont en conflit acharné avec les directeurs de la FA, qui lors d’une récente réunion a ordonné une réduction de salaire de 30% des footballeurs, ce qui a été rejeté par le association. À ce stade, les négociations sont au point mort.